সেই জিম্বাবুয়ের দিকেই তাকিয়ে বাংলাদেশ

সেই জিম্বাবুয়ের দিকেই তাকিয়ে বাংলাদেশ
ত্রিদেশীয় সিরিজের শুরুটা দারুণ হয়েছে জিম্বাবুয়ে। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে ৯৯ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে সিকান্দার রাজারা। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ তাদের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। আফগানদের বিপক্ষে জিতলে ফাইনাল নিশ্চিত হবে আফ্রিকার প্রতিনিধিদের। আজকের ম্যাচে বাংলাদেশও তাকিয়ে থাকবে জিম্বাবুয়ের দিকে। কারণ আফগানিস্তান জিতলে ফাইনালে উঠার সমীকরণ কঠিন হয়ে পড়বে তাওহীদ হৃদয়ের দলের জন্য। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
এনসিএল
সিলেট-রংপুর
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
ময়মনসিংহ-ঢাকা
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
খুলনা-চট্টগ্রাম
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
বরিশাল-রাজশাহী
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
ত্রিদেশীয় সিরিজ
আফগানিস্তান-জিম্বাবুয়ে
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
গেবেখা টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা, সরাসরি
ট্যাপমেড
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
টটেনহাম-কভেন্ট্রি সিটি
রাত ১টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
গেতাফে-রায়ো ভায়েকানো
রাত ১টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস