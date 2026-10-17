ম্যাচ শুরুর আগেই বাংলাদেশের দুঃসংবাদ
টস করতে আসার কথা ছিল লিটন দাসের। কিন্তু জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক সিকান্দার রাজার সঙ্গে এলেন তাওহীদ হৃদয়। কারণ, লিটন চোটে পড়ায় খেলতে পারছেন না জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।
আফগানিস্তান-জিম্বাবুয়েকে নিয়ে অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজে হৃদয় বাংলাদেশ দলের সহ-অধিনায়ক। কিন্তু আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আজ জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক রাজার সঙ্গে এলেন হৃদয়। কেন লিটন নেই—টসের সময় এই প্রশ্ন হৃদয়কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘তাঁর (লিটন দাসের) কিছুটা চোটের সমস্যা রয়েছে। এ কারণেই আমরা তিন পেসার ও দুই স্পিনার নিয়ে খেলছি।’
টস জিতে রাজা ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হৃদয় জিতলেও ব্যাটিং নিতেন। বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত ওয়ানডে অধিনায়ক বলেন, ‘উইকেটটি বেশ সতেজ মনে হচ্ছে। আমি ব্যাটিংই নিতাম। আমরা এই সুযোগটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।’
লিটন না থাকায় উইকেটরক্ষকের গ্লাভস থাকবে নুরুল হাসান সোহানের হাতে। আছেন তিন স্বীকৃত পেসার শরীফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান। সৌম্য সরকারও খণ্ডকালীন পেসার হিসেবে কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেন।
স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের সঙ্গে আছেন লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন। ক্যামিও ইনিংসে ম্যাচের মোড়ও ঘুরিয়ে দিতে পারেন তিনি। তাছাড়া ওপেনার সাইফ হাসানও কয়েক ওভার স্পিন করতে পারেন। এদিকে লিটন শুধু এই ম্যাচই নয়। পুরো সিরিজ থেকেই ছিটকে গেছেন। ২১ অক্টোবর আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ফাইনাল ২৩ অক্টোবর।
বাংলাদেশের একাদশ
তানজিদ হাসান তামিম, সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয় (অধিনায়ক), মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, নুরুল হাসান সোহান (উইকেটরক্ষক), রিশাদ হোসেন, শরীফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান
জিম্বাবুয়ের একাদশ
সিকান্দার রাজা (অধিনায়ক), ব্রায়ান বেনেট, বেন কারান, ব্রেন্ডন টেলর, ক্রেইগ আরভিন, ওয়েসলি মাধেভেরে, তাফাদজওয়া সিগা (উইকেটরক্ষক), ব্র্যাড ইভান্স, নিউম্যান নিয়ামহুরি, ব্লেসিং মুজারাবানি, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা