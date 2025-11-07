Ajker Patrika
শ্রীলঙ্কা দলে একগাদা পরিবর্তন

ক্রীড়া ডেস্ক    
চলতি মাসে পাকিস্তান সফর করবে লঙ্কানরা। ছবি: এক্স
চলতি মাসে পাকিস্তান সফরে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা। এরপর স্বাগতিক দল ও জিম্বাবুয়েক নিয়ে ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নেবে লঙ্কানরা। এজন্য আজ ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি দল দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)।

সবশেষ এশিয়া কাপ ব্যর্থতার কারণে টি–টোয়েন্টি দলে চারটি পরিবর্তন এনেছে এসএলসি। জায়গা হারিয়েছেন বিনুরা ফার্নান্দো, নুয়ানিদু ফার্নান্দো, দুনিথ ওয়েলালাগে ও চামিকা করুণারত্নে। দলে ফেরানো হয়েছে জানিথ লিয়ানাগে, ভানুকা রাজাপাকসে, ইশান মালিঙ্গা ও দুশান হেমন্তকে। চোট থেকে সেরে না উঠায় পাকিস্তান সফরে যাওয়া হচ্ছে না মাথিশা পাথিরানার। তাঁর পরিবর্তে ডাক পেয়েছেন আসিথা ফার্নান্দো।

ওয়ানডে দলেও এসেছে পাঁচটি পরিবর্তন। বাদ পড়েছেন নিশান মাদুশকা, দুনিথ ভেল্লেলাগে, নুয়ানিদু ফার্নান্দো ও মিলান রতনায়েকে। তাঁদের পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, লহিরু উদারা, প্রমোদ মাদুশান ও কামিল মিশারা। চোটের কারণে দলে রাখা হয়নি দিলশান মাদুশঙ্কাকে। তাঁর বদলে নেওয়া হয়েছে ঈশান মালিঙ্গাকে।

শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের মধ্যকার তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ হবে ১১,১৩ ও ১৫ নভেম্বর। ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি শুরু হবে ১৭ নভেম্বর।

ওয়ানডে দল: চারিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), পাথুম নিসাঙ্কা, লাহিরু উদারা, কামিল মিশারা, কুশল মেন্ডিস, সাদিরা সমারাবিক্রমা, কামিন্দু মেন্ডিস, জানিথ লিয়ানাগে, পবন রতনায়েকে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মাহিশ থিকশানা, জেফরি ভ্যান্ডারসে, দুশমন্ত চামিরা, আসিথা ফার্নান্দো, প্রমোদ মাদুশান, ঈশান মালিঙ্গা।

টি-টোয়েন্টি দল: চারিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), পাথুম নিসাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, কুশল পেরেরা, কামিল মিশারা, দাসুন শানাকা, কামিন্দু মেন্ডিস, ভানুকা রাজাপাকসে, জানিথ লিয়ানাগে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মাহিশ থিকশানা, দুশান হেমন্ত, দুশমন্ত চামিরা, নুয়ান থুসারা, আসিথা ফার্নান্দো, ঈশান মালিঙ্গা।

খেলাক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেট
তির-ধনুকে রোমাঞ্চ ছড়াতে ঢাকায় অলিম্পিক সোনাজয়ী দুই আর্চার

আনোয়ার সোহাগ, ঢাকা
আপডেট : ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ২৩: ৩৯
এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতির এক ফাঁকে অলিম্পিক সোনাজয়ী দুই আর্চার জাং হি মিন ও নাম সু হিয়ন। আজ পল্টনের আউটার স্টেডিয়ামে। ছবি: সংগৃহীত
এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতির এক ফাঁকে অলিম্পিক সোনাজয়ী দুই আর্চার জাং হি মিন ও নাম সু হিয়ন। আজ পল্টনের আউটার স্টেডিয়ামে। ছবি: সংগৃহীত

পল্টনের আউটার স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল কোরিয়ানদের ছড়াছড়ি। দেখে খানিকটা স্বস্তিও লাগল। তাদের উদ্দেশেই যে সেখানে ছুটে যাওয়া! আরও নির্দিষ্ট করে বললে অলিম্পিকে সোনাজয়ী দুই আর্চার—জাং হি মিন ও নাম সু হিয়নের খোঁজে। অনুশীলনে ব্যস্ত থাকায় কথা বলে বিরক্ত করার আর ইচ্ছে জাগেনি। টিম ম্যানেজারের মাধ্যমে অনুরোধ করা হলে রাজি হয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে।

ঢাকায় আগামীকাল পর্দা উঠছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের। ৮-১২ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে হবে প্রথম পর্ব। পরের দুই দিন চূড়ান্ত পর্বের ভেন্যু আর্মি স্টেডিয়াম। টুর্নামেন্ট সামনে রেখে জাতীয় স্টেডিয়ামে তাঁবু বসানোয় শোভা পাচ্ছে সাজসাজ রব। এই সাজসজ্জার ছোট ভার্সন দেখা গেল আউটার স্টেডিয়ামে। এখানেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিভিন্ন দেশের আর্চাররা।

দক্ষিণ কোরিয়ার আর্চাররা দল বেঁধে ঢাকায় এসেছেন গত পরশু। এশিয়ান আর্চারি তো বটেই, বিশ্ব আর্চারিতেও সুনাম রয়েছে কোরিয়ার। অলিম্পিকে তারা নিয়মিত পাচ্ছে পদকের দেখা। রিকার্ভ নারী এককে হি মিন ও সু হিয়নের আগমনই বলে দেয় এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপকে হালকাভাবে নিচ্ছেন না তাঁরা। দুজনের লক্ষ্য একটাই, ঢাকার আকাশে নিজ দেশের পতাকা ওড়ানো।

২০২০ টোকিও অলিম্পিকে রিকার্ভ নারী দলীয় ইভেন্টে সোনা জেতেন হি মিন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও দলগত ও ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা আছে তাঁর। ‘ঢাকায় কেমন লাগছে?’ গতকাল জানতে চাইলে লাজুক কণ্ঠে হি মিন বলেন, ‘প্রথমবার এখানে এসেছি। কিছুটা অবাক হয়েছি। বেশ ভালো লাগছে। বাংলাদেশের ব্যাপারে আগে তেমন কিছুই জানা ছিল না।’

১৯ বছর বয়সী সু হিয়নের কাছে একই প্রশ্ন করলে অকপটে বলেন, ‘এখানকার পরিবেশ একটু ভিন্ন রকম। বেশ আকর্ষণীয় লাগছে। খেলার সময় এ দেশের নামটা বেশ কয়েকবার শুনেছি। বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের সঙ্গে আগে কয়েকটি টুর্নামেন্টে সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু কখনো ওয়ান ভার্সেস ওয়ান খেলিনি।’

বাবা-মায়ের তিন সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় সু হিয়ন। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে তিনিও সোনা জেতেন কোরিয়ার হয়ে। ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনার লড়াইয়ে হেরে যান লিম সি হিয়নের কাছে, ‘অলিম্পিকে জায়গা করে নেওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাকে। যখন সোনা জিতলাম, বিশ্বাসই হচ্ছিল না। অবাস্তব লাগছিল।’

হি মিনের পদক পুরোনো হলেও অনুভূতি এখনো তাজা, ‘চার বছর হয়েছে সোনা জিতেছি, কিন্তু এখনো ভাবলে বেশ দারুণ লাগে। ছোট থাকতে স্কুলের শারীরিক শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন, একবার আর্চারি চেষ্টা করে দেখো। কারণ, আমার শারীরিক গঠন বেশ ভালো। সেই থেকে শুরু। সেই পরিশ্রম পরিণতি পায় অলিম্পিকে সোনা জেতার মাধ্যমে।’

সু হিয়নের আর্চার হয়ে ওঠার গল্পটা ভিন্ন, ‘খেলাটা খুব শান্ত ও স্থির হলেও এর মধ্যে রোমাঞ্চ আছে। এটাই এর আলাদা আকর্ষণ। আমার সেটা ভালো লাগে। আমি বেশ মনোযোগী। শুট করার সময় কক্ষবিচ্যুত হয় না।’

আর্চারদের জন্য ঢাকার বাতাস সেভাবে প্রতিরোধক হওয়ার শঙ্কা নেই। তবে হলেও অসুবিধা নেই হি মিনের, ‘আমি বাতাসের সঙ্গে বেশ ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারি। কোনো শট বুলসআই হলে সে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।’

রিকার্ভ নারী ইভেন্টে আগের চেয়ে অনেক দুর্বল দল বাংলাদেশ। তবু আশাহত হতে না করছেন অলিম্পিক মাতানো কোরিয়ার দুই আর্চার। তির-ধনুকের খেলায় নিজেদের ছাপ রাখার পাশাপাশি সম্প্রীতির বন্ধনও ছড়িয়ে দিতে চান তাঁরা, ‘বাংলাদেশকে তাদের সেরাটা দিতে হবে। আমরা তাদের উৎসাহ দেব।’

নাটক-সিনেমার মাধ্যমে কোরিয়ান সংস্কৃতি বাংলাদেশের কাছে অনেকটাই পরিচিত। যা অজানা বিশ্বজয়ী আর্চারদের। ঢাকার আবহাওয়া তাঁদের কাছে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি গরম লাগলেও প্রতিকূলতা পেরিয়ে ভালো স্মৃতি নিয়ে ফিরতে চান তাঁরা।

বাংলাদেশখেলাআর্চারি
জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ নিয়ে মঞ্জু, ‘প্রকৃত সত্য সামনে আসবে’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ২৩: ১৯
অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু। ফাইল ছবি
অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু। ফাইল ছবি

জাহানারা আলমের যৌন নিপীড়নের অভিযোগের পর তোপের মুখে পড়েছেন মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু। অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন বাংলাদেশ দলের সাবেক এই পেসার। তাঁর বিশ্বাস, তদন্ত শেষে প্রকৃত সত্য জানতে পারবে সবাই।

মঞ্জু ছাড়াও বিসিবির নারী বিভাগের প্রয়াত সাবেক ইনচার্জ তৌহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনেন জাহানারা। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিসিবি। তাঁকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া। মঞ্জু জানালেন, যেকোনো তদন্ত কমিটির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত তিনি।

আজ নিজের ফেসবুকে দেওয়া বার্তায় মঞ্জু লিখেছেন, ‘বৃহস্পতিবার একটি ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাতীয় নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলম আমার বিরুদ্ধে কিছু গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। এরপর থেকে দেশ-বিদেশের সাংবাদিক ভাই-বোনেরা থেকে শুরু করে শুভাকাঙ্ক্ষী সবাই আমার বক্তব্য জানার চেষ্টা করছেন; যোগাযোগ করছেন। এ বিষয়ে আমার নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।’

বিসিবির তদন্ত কমিটির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত জানিয়ে পোস্টে মঞ্জু আরও বলেন, ‘অভিযোগের পর বিসিবি জেনেছে, একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সেই কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবে। নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। বিসিবি ছাড়াও রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি কোনো তদন্ত কমিটি গঠন হয়, আমি সেগুলোও মোকাবেলা করবো এবং আমার বক্তব্য তুলে ধরবো। এর আগে আমি এ বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকছি।’

সত্য ঘটনা সামনে আসার আগপর্যন্ত অনুমান করে কাউকে কিছু না বলার অনুরোধ করেছেন সাবেক এই ক্রিকেটার, ‘তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রকৃত সত্য সবার সামনে আসবে আশা করছি। সে সময় পর্যন্ত অনুমাননির্ভর কোনো তথ্য প্রকাশ না করার জন্য সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর আমি সবার সঙ্গে কথা বলবো।’

খেলাক্রিকেট
দল পেয়েও এসএ টি-টোয়েন্টিতে খেলা হচ্ছে না তাইজুলের, কারণ কী

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এসএ টি–টোয়েন্টিতে দল পেয়েছিলেন তাইজুল। ছবি: সংগৃহীত
প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এসএ টি–টোয়েন্টিতে দল পেয়েছিলেন তাইজুল। ছবি: সংগৃহীত

এসএ টি–টোয়েন্টির নিলাম থেকে তাইজুল ইসলামকে দলে টেনেছিল ডারবান সুপার জায়ান্টস। তাতে প্রথমবারের মতো দেশের বাইরের কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অপেক্ষায় ছিলেন এই বাঁ হাতি স্পিনার। তাঁর সে অপেক্ষা সহসা ফুরাচ্ছে না।

বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এসএ টি–টোয়েন্টিতে দল পেয়েছিলেন তাইজুল। কিন্তু এই স্পিনারের পরিবর্তে নিউজিল্যান্ডের তারকা ব্যাটার কেইন উইলিয়ামসনকে দলে নিয়েছে ডারবান। এক প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে ক্রিকেটভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ইএসপিএনক্রিকইনফো।

সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এসএ টি–টোয়েন্টির নিলাম থেকে ৫ লাখ র‍্যান্ডে তাইজুলকে নিয়েছিল ডারবান। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৩৫ লাখ টাকা। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এসএ টি–টোয়েন্টির চতুর্থ আসরেও কোনো বাংলাদেশি ক্রিকেটারের অভিষেক হচ্ছে না। যদিও তাইজুলের পরিবর্তে উইলিয়ামসনে নেওয়ার কারণ জানায়নি ক্রিকইনফো।

ডারবান দিয়ে গত আসরেই এসএ টি–টোয়েন্টিতে অভিষেক হয় উইলিয়ামসনের। সে আসরে ৮ ম্যাচে ৪৬.৬০ গড়ে ২৩৩ রান করেন এই ব্যাটার। স্ট্রাইকরেট ১১৮.৮৭। উইলিয়ামসন ব্যাট হাতে ভালো করলেও মৌসুমটা খুবই বাজেভাবে শেষ হয় ডারবানের। টেবিলের তলানীতে থেকে আসর শেষ করে তারা।

দলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার পরও উইলিয়ামসনকে ছেড়ে দেয় ডারবান। ফের তাঁকে দলে ভেড়াল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। গত আসরের ব্যর্থতা কাটিয়ে নতুন করে দল সাজাচ্ছে ডারবান। উইলিয়ামসন ছাড়াও তাদের দলে আছেন জস বাটলার, সুনিল নারিন, নূর আহমেদের মতো ক্রিকেটাররা।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন উইলিয়ামসন। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটকে প্রাধান্য দিতে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের (এনজেডসি) সঙ্গে বেছে বেছে সিরিজ খেলার চুক্তি করেছেন। চলতি বছর ইংল্যান্ড একাধিক টুর্নামেন্ট খেলেছেন কিউইদের সাবেক অধিনায়ক। গত মাসে আইপিএলের দল লখনৌ সুপার জায়ান্টসের স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজের দায়িত্ব পেয়েছেন উইলিয়ামসন।

খেলাক্রিকেটতাইজুল ইসলাম
জাহানারা চাইলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস আসিফ মাহমুদের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ১৮
আলোচিত ইস্যুতে কথা বলেছেন আসিফ মাহমুদ। ফাইল ছবি
আলোচিত ইস্যুতে কথা বলেছেন আসিফ মাহমুদ। ফাইল ছবি

জাহানারার যৌন নিপীড়নের অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করতে ইতিমধ্যে কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার আলোচিত ইস্যুতে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে পাশে পেলেন বাংলাদেশ নারী দলের সাবেক অধিনায়ক। জাহানারা আইনি ব্যবস্থা নিতে চাইলে সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা।

গতকাল এক সাক্ষাৎকারে জাতীয় দলে খেলার সময় তৎকালীন নির্বাচক ও টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম এবং বিসিবির নারী বিভাগের প্রয়াত সাবেক ইনচার্জ তৌহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে সরাসরি যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন জাহানারা।

বাংলাদেশ নারী দলের হয়ে ১৩৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ক্রিকেটারের ওই সাক্ষাৎকারের পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ভক্তরা। অনেকে এই ন্যক্কারজনক ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করেছেন। আলোচিত ইস্যুতে আজ বার্তা দিয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক দুই অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা ও তামিম ইকবাল। সবশেষ বিষয়টি নিয়ে কথা বললেন আসিফ মাহমুদ।

আজ এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমাদের দপ্তর থেকে ইতিমধ্যে ভুক্তভোগীর (জাহানারা আলম) সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এটা যেহেতু ফৌজদারি অপরাধ। তাই তিনি যদি আইনি ব্যবস্থা নিতে চান, তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। যেন দোষীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পান—আমরা সেটা নিশ্চিত করব।’

এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাজ করে কেউ ছাড় পাবেন না বলেও জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা, ‘এসব কথা এবারই প্রথম শুনতে পেলাম—বিষয়টি এমন নয়। অন্যান্য খেলা থেকেও এমন অনেক অভিযোগ আসে। এই ধরনের কাজ করে কেউ যেন পার পেয়ে না যায়, সেটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।’

খেলাতদন্তক্রিকেটযৌন নির্যাতনউপদেষ্টাআসিফ মাহমুদ
