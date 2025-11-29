সিরিজে সমতায় ফিরল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হারলেই সিরিজ খোয়াবে দল—এমন একটা চাপ নিয়েই আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি খেলতে নেমেছিলেন পারভেজ হোসেন ইমন-লিটন দাসরা। চাপ ছিল টপ অর্ডার ব্যাটারদের ওপরও। মূলত আগের ম্যাচে তাঁদের ব্যর্থতাতেই হেরেছিল দল। তবে বাঁচা-মরার লড়াইয়ে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশ। গতকাল চট্টগ্রামে দ্বিতীয় ওয়ানডে ৪ উইকেটে জিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে সমতায় ফিরেছে বাংলাদেশ। আগামী পরশু একই ভেন্যুতে সিরিজ নির্ধারণী ‘ফাইনাল’।
আগের ম্যাচে ১৮২ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ইনিংসের শুরুতেই বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপ মুখ থুবড়ে পড়লেও গতকাল তার পুনরাবৃত্তি হয়নি। আর তাতেই রান তাড়ার শুরু থেকেই জয়ের কক্ষপথেই থেকেছে বাংলাদেশ। ওপেনিংয়ে এসে দলীয় ২৬ রানে তানজিদ হাসান তামিম আউট (৭) হয়ে গেলেও দ্বিতীয় উইকেটে আরেক ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমনের সঙ্গে দারুণ একটা জুটি গড়েন অধিনায়ক লিটন। ৪৩ বলে ৬০ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। দলীয় ৮৬ রানে ইমন আউট হয়ে গেলে ভাঙে এই জুটি। ৫টি চার ও ২টি ছয়ে ২৮ বলে ৪৩ রান করেন তিনি। তিনি ফিফটি করতে না পারলেও ফিফটি করেছেন লিটন। ৩টি চার ও ৩টি ছয়ে ৩৪ বলে ফিফটি করেন অধিনায়ক।
তবে ফিফটি ছুঁয়ে বেশি দূর এগোতে পারেননি তিনি। ৩৭ বলে ৫৭ করে আউট হয়ে যান। তাঁর বিদায়ের পরই অধিনায়ককে অনুসরণ করেন সাইফ হাসান। ফিরে যান নুরুল হাসান সোহানও (৭)। তাতে ম্যাচটা বাংলাদেশের জন্য কঠিন হয়ে উঠলে ৭ বলে ১৭ রান করে বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত করেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। ২টি চার ও ১টি ছয়ে তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইরেট—২৪২.৮৫।
এর আগে টসে জিতে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৭০ রান তোলে আয়ারল্যান্ড। টিম হেক্টরকে নিয়ে ওপেনিংয়ে দলকে দারুণ একটা সূচনা এনে দেন অধিনায়ক পল স্টার্লিং। তানজিম হাসান সাকিবের বলে বাংলাদেশের প্রথম শিকার হওয়ার আগে ঝোড়ো ক্যামিও খেলেন স্টার্লিং। ৩টি চার ও ২টি ছয়ে ১৪ বলে ২৯ রান করে তিনি যখন বিদায় নিলেন, তখন আয়ারল্যান্ডের দলীয় রান ৫৭। তখনো পাঁচ ওভার পেরোয়নি। হাত খুলে খেলায় টিম হেক্টরও খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না। দলীয় ৮৮ রানে আউট হওয়ার আগে ২৫ বলে ৩৮ রান করেন তিনি।
টিম হেক্টরের বিদায় পর অবশ্য দ্রুতই আরও দুটি উইকেট হারিয়েছে আয়ারল্যান্ড। যে ওভারে শেখ মেহেদী হাসান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন হেক্টরকে ওই ওভারেই তিনি ফেরান আরেক টেক্টর হ্যারিকে। হ্যারি অবশ্য থিতু হতে পারেননি, ১১ বলে ১১ রান করে আউট হয়েছেন। কিছুক্ষণ পরই হ্যারিকে অনুসরণ করে ফিরে যান বেন কালিটজ (৭)। তবে এক প্রান্ত ধরে রেখে খেলতে থাকেন লরকান টাকার। তিনি আউট হওয়ার আগে ৩২ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন। জর্জ ডকরেল ১৮ রান করে আউট হলেও ১০ রানে অপরাজিত থাকেন গারেথ ডেলানি। আয়ারল্যান্ড ৬ উইকেটে তোলে ১৭০ রান। বল হাতে সবচেয়ে সফল শেখ মেহেদী হাসান; ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ তো বটেই এশিয়ার মাটিতে খেলতে এসেছে ইউরোপের দল আজারবাইজান। ত্রিদেশীয় নারী ফুটবল সিরিজে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ মালয়েশিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে তারা।
জাতীয় স্টেডিয়ামে গোল দুটি আসে প্রথমার্ধেই। চতুর্থ মিনিটে আজারবাইজানকে এগিয়ে দেন পেরিতান বোজদাগ। ২৪ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হয় নিগার মিরজালিয়েভার গোলে। দ্বিতীয়ার্ধে কোনো গোল না হলেও জয় পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি আজারবাইজানের। এই জয়ে বরং বার্তা দিয়ে রাখল বাংলাদেশকে। কারণ তাদের পরের ম্যাচটি যে ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিপক্ষে।
গত বুধবার মালয়েশিয়ার কাছে ১-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। এরপরই আলোচনায় কোচ পিটার বাটলারের হাইলাইন ডিফেন্সের কৌশল। র্যাঙ্কিংয়ের ৩০ ধাপ এগিয়ে থাকা আজারবাইজানের (৭৪) বিপক্ষে কতটুকু কাজে দেবে তা। বাটলার অবশ্য নাছোড়বান্ধা। কোনোভাবেই নিজের অবস্থান থেকে সরে আসবেন না তিনি। তাই আজারবাইজানের বিপক্ষেও তিনি সাজাবেন একই ছকে।
প্রথম ম্যাচে ১৮২ রান তাড়া করা জিততে পারেনি বাংলাদেশ। আজ পারবে? প্রথম ম্যাচের লক্ষ্যের চেয়ে এদিন অবশ্য লক্ষ্যটা ১১ রান কম। সিরিজ হার এড়াতে জিততে হলে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে এদিন ১৭১ রান তুলতে হবে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচ হেরে সিরিজে পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশের জন্য লক্ষ্য চ্যালেঞ্জিংই বলা যায়।
আগের ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিং বেছে নিয়েছিল বাংলাদেশ। আজ দ্বিতীয় ম্যাচে একই পথেই হেঁটেছে আইরিশরাও। টস জিতে ব্যাটিংয়ে আসে তারা। আগের ম্যাচের মতো এদিনও লড়াইয়ের ভালো পুঁজিই পেয়েছে সফরকারীরা।
টিম হেক্টরকে নিয়ে ওপেনিংয়ে দলকে দারুণ একটা সূচনা এনে দেন অধিনায়ক পল স্টার্লিং। তানজিম হাসান সাকিবের বলে বাংলাদেশের প্রথম শিকার হওয়ার আগে ঝোড়ো ক্যামিও খেলেন স্টার্লিং। ৩টি চার ও ২টি ছয়ে ১৪ বলে ২৯ রান করে তিনি যখন বিদায় নিলেন, তখন আয়ারল্যান্ডের দলীয় রান ৫৭। তখনো পাঁচ ওভার পেরোয়নি। হাত খুলে খেলায় টিম হেক্টরও খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না। দলীয় ৮৮ রানে আউট হওয়ার আগে ২৫ বলে ৩৮ রান করেন তিনি। জর্জ ডকরেল ১৮ রান করে আউট হলেও ১০ রানে অপরাজিত থাকেন গারেথ ডেলানি।
টিম হেক্টরের বিদায় পর অবশ্য দ্রুতই আরও দুটি উইকেট হারিয়েছে আয়ারল্যান্ড। যে ওভারে শেখ মেহেদী হাসান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন হেক্টরকে ওই ওভারেই তিনি ফেরান আরেক টেক্টর হ্যারিকে। হ্যারি অবশ্য থিতু হতে পারেননি, ১১ বলে ১১ রান করে আউট হয়েছেন। কিছুক্ষণ পরই হ্যারিকে অনুসরণ করে ফিরে যান বেন কালিটজ (৭)। তবে এক প্রান্ত ধরে রেখে খেলতে থাকেন লরকান টাকার। তিনি আউট হওয়ার আগে ৩২ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন। আয়ারল্যান্ড ৬ উইকেটে তোলে ১৭০ রান।
বল হাতে সবচেয়ে সফল শেখ মেহেদী হাসান; ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ১টি করে উইকেট নিয়েছেন তানজিম হাসান সাকিব ও মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন।
জুনিয়র (অনূর্ধ্ব-২১) হকি বিশ্বকাপে অভিষেক হলো বাংলাদেশের। শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫-৩ গোলে হারলেও আজ লড়াই করেছে মেহরাব হোসেন সামিনের দল। তিনটি গোলই এসেছে আমিরুল ইসলামের স্টিক থেকে। হকির বিশ্বকাপ ইতিহাসে হ্যাটট্রিক করা প্রথম বাংলাদেশি তিনি।
চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণণ স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার অনুমিত থাকলেও হাল না ছেড়ে লড়াইয়ের পণ নিয়ে নামে বাংলাদেশ। প্রথম কোয়ার্টার শেষে ১-১ সমতায়ও রাখে খেলা। প্রথম মিনিটে অস্ট্রেলিয়াকে এগিয়ে দেন অলিভার উইল। ১৪ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে সমতা ফেরান আমিরুল।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অবশ্য একচ্ছত্র আধিপত্য দেখায় অস্ট্রেলিয়া। ২৪ মিনিটের ভেতরই ব্যবধান করে ফেলে ৪-১। ১৮ মিনিটে ইয়ান গ্রোবলার, ২২ মিনিটে ডিলান ব্রিক ও ২৪ মিনিটে জাল কাঁপান ডানকান জ্যাকসন।
তৃতীয় কোয়ার্টারে তিনটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারে মাত্র একটি। ৪২ মিনিটে সেখান থেকে গোল আদায় করে নেন আমিরুল। তাতে ঘাম ছুটে যায় অস্ট্রেলিয়ার। ৪৮ মিনিটে ডেকিন স্টেঞ্জারের গোলে অস্ট্রেলিয়া ব্যবধান বাড়ালেও ম্যাচ শেষ হওয়ার আগে ৫৯ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন আমিরুল।
দ্বিতীয় ম্যাচে কাল দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
ব্যাটারদের কল্যাণে জয়ের ভীত তৈরি হয়েছিল দ্বিতীয় দিনেই। সে ভীতের উপর দাঁড়িয়ে বাকি কাজটুকু সারলেন বোলাররা। ৩ দিনের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব ১৭ দলকে ২৭ রানে হারিয়ে শুভসূচনা করল বাংলাদেশ।
স্বাগতিকদের এই জয়ের কারিগর রাকিবুল হোসেন। ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত ছিলেন তিনি। অলরাউন্ড পারফর্ম করে জিতেছেন ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। ব্যাট হাতে ৬১ রান করেছেন রাকিবুল। পাশাপাশি নিয়েছেন ৪ উইকেট। সব মিলিয়ে প্রায় একা হাতেই বাংলাদেশকে জেতালেন এই কিশোর।
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের দেওয়া ২৬৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শ্রীলঙ্কা থামে ২৩৮ রানে। রাকিবুলের পাশাপাশি স্বাগতিকদের জয়ে অবদান আছে জুনায়েদ হোসেনের। তাঁর ৮৭ রানে ভর দিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪৭ রান তোলে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন রাকিবুল।
লক্ষ্য তাড়ায় শ্রীলঙ্কার হয়ে সর্বোচ্চ ৬১ রান করেন ভেরারত্নে। ৪০ রান আসে আরোশা সিথুমিনার ব্যাট থেকে। ২২ রান করেন জেসন ফার্নান্দো। ৩২ রানে ৪ উইকেট নেন রাকিবুল। মাহাবির, নুবায়েত ও শাহিদ নেন দুটি করে উইকেট।
প্রথম ইনিংসে ১২০ রানে থামে বাংলাদেশ। ৩৬ রান আসে আদ্রিতর ব্যাট থেকে। রাকিবুল ২০ এবং লরেন্স রয় ও জুনায়েদ করেন সমান ১৯ রান। ২৯ রানে ৪ উইকেট নেন মানিথা রাজাপাকশে। গিমহান মেন্ডিস ও হিমারু দিশান দুটি করে উইকেট নেন।
জবাবে মাহিনুজ্জামান মাহাবির, শাহিদুল ইসলাম শাহিদদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১০২ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। সফরকারীদের হয়ে সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন সানুল ভেরারত্নে। ২৪ রান এনে দেন দিশান। ২২ রানে ৩ ব্যাটারকে ফিরিয়ে বাংলাদেশের সেরা বোলার মাহাবির।
