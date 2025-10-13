Ajker Patrika
> রাজনীতি

ইসির সঙ্গে বৈঠকে জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আগারগাঁওয়ে আজ সোমবার দুপুরে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগারগাঁওয়ে আজ সোমবার দুপুরে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ সোমবার দুপুর সোয়া ১২টায় আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে বৈঠকটি শুরু হয়েছে।

বৈঠকে জামায়াতের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলে রয়েছেন দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ ও এহসানুল মাহবুব যুবায়ের, নির্বাহী বোর্ডের সদস্য মতিউর রহমান আকন্দ ও কর্মপরিষদের সদস্য জসিমউদদীন সরকার।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ উপস্থিত রয়েছেন।

বিষয়:

আগারগাঁওইসিবৈঠকজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

চট্টগ্রাম বন্দর: বিদেশিদের কাছে লিজে যাচ্ছে তিন টার্মিনাল

চট্টগ্রাম বন্দর: বিদেশিদের কাছে লিজে যাচ্ছে তিন টার্মিনাল

জুলাইয়ের গাদ্দারদের সব রেকর্ড প্রকাশ করা হবে—অব্যাহতির পর এনসিপি নেতার হুমকি

জুলাইয়ের গাদ্দারদের সব রেকর্ড প্রকাশ করা হবে—অব্যাহতির পর এনসিপি নেতার হুমকি

চীনের লাগাম টানতে কীভাবে এগোতে হবে, আমাদের জানা আছে: জে ডি ভ্যান্স

চীনের লাগাম টানতে কীভাবে এগোতে হবে, আমাদের জানা আছে: জে ডি ভ্যান্স

সম্পর্কিত

ইসির সঙ্গে বৈঠকে জামায়াত

ইসির সঙ্গে বৈঠকে জামায়াত

জুলাইয়ের গাদ্দারদের সব রেকর্ড প্রকাশ করা হবে—অব্যাহতির পর এনসিপি নেতার হুমকি

জুলাইয়ের গাদ্দারদের সব রেকর্ড প্রকাশ করা হবে—অব্যাহতির পর এনসিপি নেতার হুমকি

শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপি নেতা মুনতাসিরকে সাময়িক অব্যাহতি

শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপি নেতা মুনতাসিরকে সাময়িক অব্যাহতি

শিক্ষক পেটানো কোনো সভ্য রাষ্ট্রের চরিত্র হতে পারে না: হাসনাত

শিক্ষক পেটানো কোনো সভ্য রাষ্ট্রের চরিত্র হতে পারে না: হাসনাত