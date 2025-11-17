Ajker Patrika
বিচার স্বচ্ছ হয়েছে, প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই: মিয়া গোলাম পরওয়ার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪১
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ‘আমরা মনে করি, এই বিচারের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তোলার সুযোগ কারও নেই। কারণ বিচার স্বচ্ছ হয়েছে, নিরপেক্ষ হয়েছে, আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে।’

সোমবার রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

আংশিক হলেও ট্রাইব্যুনালের রায়ের মধ্য দিয়ে জাতির আশাটা কিছুটা পূর্ণ হয়েছে মনে করেন মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, ‘আজকে রায়ের দীর্ঘ সময় ধরে যে বিচারকেরা রায় পড়েছেন, সেখানে ফুটে উঠেছে যে অপরাধীরা কী পরিমাণ নিষ্ঠুর, ঘৃণ্য, প্রতিহিংসামূলক অপরাধ করেছে। পত্রপত্রিকা, অডিও-ভিডিও, তাঁদের টেলিফোনিক কনভারসেশনের যে সমস্ত তথ্য হুবহু ট্রাইব্যুনালে প্রমাণিত হয়েছে, রায়ের মধ্যে কিন্তু কোট-আনকোট সেগুলো পড়ে শোনানো হয়েছে। আমরা বিস্মিত হয়েছি, জাতি বিস্মিত হয়েছে।’

জামায়াত নেতা আরও বলেন, ‘এর আগে মানবতাবিরোধী অপরাধের নামে জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের যে বিচার হয়েছে ট্রাইব্যুনালে, সেই বিচার নিয়ে শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা দুনিয়াতে এটা প্রশ্নবিদ্ধ। আন্তর্জাতিক মানের হয়নি। সে বিচারের বাদী সাজানো, এজাহার সাজানো, মামলা সাজানো, সাক্ষী সাজানো, বিচারক সাজানো, রায় সাজানো, আদালত চত্বর থেকে সাক্ষীকে গুম করা, বিদেশ থেকে রায় লিখে দিয়ে ডিকটেট করা—স্কাইপে কেলেঙ্কারি। সেই বিচার ব্রিটিশ আদালতে এরকমই একটা বিচারের জাজমেন্ট দিতে গিয়ে সেখানে বলা হয়েছে, “জেনোসাইড অব জাস্টিস”।’

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘আজকে আমরা এতটুকু মন্তব্য করব, যাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে—আয়নাঘরে খুনখারাবি করে, ক্রসফায়ারে, বিভিন্নভাবে শেষ করা হয়েছে, পিলখানা, শাপলা চত্বর—আরও বিচারপ্রক্রিয়া তো সামনে আছে। এটা প্রথম রায় আমরা পেলাম। সে জন্য আমরা মনে করি, সবগুলোরই নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ বিচার হওয়া উচিত।’

সংবাদ সম্মেলনে আরও ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ, এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, এ টি এম মাছুম প্রমুখ।

স্বৈরতন্ত্র রোধে মাইলফলক হয়ে থাকবে এই রায়: ইসলামী আন্দোলন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
স্বৈরতন্ত্র রোধে মাইলফলক হয়ে থাকবে এই রায়: ইসলামী আন্দোলন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ে ন্যায়বিচার প্রতিফলিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা ইউনুস আহমদ।

আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে রায় ঘোষণার পর দলের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শেখ ফজলুল করীম মারুফের পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা জানান তিনি।

ইউনুস আহমদ বলেন, ‘এই রায়ে ন্যায়বিচার প্রতিফলিত হয়েছে। মজলুম জনতার প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। এই রায় আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের মাইলফলক হয়ে থাকবে। রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে জনতার ওপরে দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে এই রায় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।’

ইউনুস আহমদ আরও বলেন, পতিত ফ্যাসিবাদ অনেক বিস্তৃত অপরাধ চক্র গড়ে তুলেছিল। সেই চক্রের প্রধান সম্পর্কে একটি মামলার রায় হলো। পর্যায়ক্রমে সব অপরাধীকেই শাস্তির আওতায় আনতে হবে। বিচারপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের দলের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

ইউনুস আহমদ বলেন, ‘আইন তার নিজস্ব গতিতে কাজ করবে বলেই আমরা প্রত্যাশা করি। আইনের নিজস্ব গতি ও ধারাতেই সব অপরাধের বিচার হবে ইনশা আল্লাহ। আমরা সরকারের কাছে আহ্বান করব, রায় ঘোষিত হওয়ার পরে এখন আবশ্যকীয় সব আইনিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্রুততার সঙ্গে রায় বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।’

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব বলেন, ‘আজকের দিন আমাদের জন্য আনন্দের দিন। এই দিনে আমরা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করব। দেশবাসী কাউকে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করতে দেবে না এবং আইন হাতে তুলে নেওয়ার মতো কোনো কাজ কেউ করব না।’

রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক

বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাতে। রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে রাত সাড়ে ৮টার দিকে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

আজকের রায় পুরো পৃথিবীর জন্য নজির স্থাপন করেছে: ওসমান হাদি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ৪৮
ওসমান হাদি। ছবি: সংগৃহীত
ওসমান হাদি। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় পুরো পৃথিবীর জন্য নজির স্থাপন করেছে বলে মন্তব্য করেছেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি। আজ সোমবার বিকেল ৩টার দিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

হাদি বলেন, ‘পৃথিবীর কোনো ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। কোনো স্বৈরাচার সারা জীবন মানুষকে নিষ্পেষণ করে বেঁচে থাকতে পারবে না। শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, এটি পুরো পৃথিবীর জন্য একটি নজির স্থাপন করেছে।’

রায়ের বিষয়ে হাদি আরও বলেন, ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামালকে ডেথ পেনাল্টি দেওয়া হয়েছে। রাজসাক্ষী আইজিপি মামুনকে ৫ বছরের জেল দেওয়া হয়েছে। কারণ তিনি আদালতকে সহায়তা করেছিলেন। আদালত বলেছে, তিনি যেই পরিমাণ অপরাধ করেছিলেন সেই অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি যেহেতু আদালতকে সহায়তা করেছেন, এইজন্য তাঁকে ৫ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে শহীদ পরিবাররা বলছিলেন, তাঁকে অন্তত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলে ভালো হতো।’

নতুন বাংলাদেশে আর কোনো শাহবাগতন্ত্র চাই না: ওসমান হাদিনতুন বাংলাদেশে আর কোনো শাহবাগতন্ত্র চাই না: ওসমান হাদি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই অপরাধের মামলায় রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনের সর্বোচ্চ সাজা কমিয়ে ৫ বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ রায় ঘোষণা করেন। ২ ঘণ্টা ১০ মিনিটের সংক্ষিপ্ত রায় পড়া শেষে দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে এ রায় ঘোষণা করেন ট্রাইব্যুনাল।

ট্রাইব্যুনালে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এ রায় মাইলফলক: সালাহউদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শেখ হাসিনার রায় ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
শেখ হাসিনার রায় ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়কে একটি ‘মাইলফলক’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে শেখ হাসিনার রায় ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেছেন, ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এ রায় মাইলফলক।’

সালাহউদ্দিন আরও বলেন, ‘অপরাধ বিবেচনায় সাজা যথেষ্ট না হলেও আগামীতে কোনো সরকার বা কোনো ব্যক্তি ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচার ও এক নায়ক হয়ে উঠতে না পারে তার জন্য উদাহরণ হবে এ রায়। এই রায়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, ফ্যাসিবাদ যত শক্তিশালী হোক, যতই ক্ষমতা দখলে রাখুক, তাদের একদিন না, একদিন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।’

