২ দিনের সফরে সিলেট যাচ্ছেন বিরোধীদলীয় নেতা

দুই দিনের সফরে সিলেটে যাচ্ছেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।
জামায়াতের প্রচার বিভাগ জানিয়েছে, আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৭টায় আকাশপথে সিলেটের উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি।
জামায়াত আরও জানায়, দুই দিনের এই সফরে সিলেটে কয়েকটি দলীয় ও সামাজিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি সাংবাদিকদের সঙ্গেও একটি মতবিনিময় সভা করবেন শফিকুর রহমান।
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