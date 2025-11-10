Ajker Patrika
বিপ্লব ও সংহতি দিবসের আলোচনায় খালেদা জিয়াকে আমন্ত্রণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপির প্রচারবিষয়ক সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু রোববার গুলশানের বাসা ফিরোজায় খালেদা জিয়ার কাছে আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেন। ছবি: সংগৃহীত
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিএনপির আলোচনা সভায় আমন্ত্রণ পেলেন দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।

রোববার রাতে দলের প্রচারবিষয়ক সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু গুলশানের বাসা ফিরোজায় খালেদা জিয়ার কাছে আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেন।

১২ নভেম্বর রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এই আলোচনা সভার আয়োজন করেছে বিএনপি।

সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় দেখা করে তিনি এ আমন্ত্রণপত্র তুলে দেন।

