১৭ বছর পর নয়াপল্টনে তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
১৭ বছর পর রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গেলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে নয়াপল্টনে দলের কার্যালয়ে এসে পৌঁছায় তারেক রহমানের গাড়ি বহর।
এ সময় দলের নেতাকর্মীরা স্লোগানে স্লোগানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে স্বাগত জানান। এ সময় রাস্তায় ভিড় না করে জনভোগান্তি এড়াতে কর্মী-সমর্থকদের রাস্তা ফাঁকা করার অনুরোধ করেন তারেক রহমান।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
আজ বেলা ৩টার দিকে গুলশানের বাসা থেকে নয়াপল্টনের উদ্দেশে রওনা করেন তারেক রহমান। এর আগে, গতকাল প্রথমবারের মতো গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে যান তারেক রহমান।
১৭ বছর পর রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গেলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে নয়াপল্টনে দলের কার্যালয়ে এসে পৌঁছায় তারেক রহমানের গাড়ি বহর।
এ সময় দলের নেতাকর্মীরা স্লোগানে স্লোগানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে স্বাগত জানান। এ সময় রাস্তায় ভিড় না করে জনভোগান্তি এড়াতে কর্মী-সমর্থকদের রাস্তা ফাঁকা করার অনুরোধ করেন তারেক রহমান।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
আজ বেলা ৩টার দিকে গুলশানের বাসা থেকে নয়াপল্টনের উদ্দেশে রওনা করেন তারেক রহমান। এর আগে, গতকাল প্রথমবারের মতো গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে যান তারেক রহমান।
ফেনী-২ (সদর) আসনের নির্বাচনী সমীকরণে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। দীর্ঘ জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে এই আসনটি ‘আমার বাংলাদেশ’ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জুর জন্য ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।৩১ মিনিট আগে
ঢাকা-১৫ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তাঁর পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে ঢাকা-১৭ সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে দলটির প্রতিনিধি দল। গুলশান-বনানী ও বারিধারা নিয়ে এই সংসদীয় আসনটি গঠিত।২ ঘণ্টা আগে
পিরোজপুর-২ (কাউখালী, ভান্ডারিয়া, নেছারাবাদ) আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ফেনী-২ (সদর) আসনের নির্বাচনী সমীকরণে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। দীর্ঘ জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে এই আসনটি ‘আমার বাংলাদেশ’ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জুর জন্য ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।
গতকাল রোববার রাতে জামায়াত ও শরিক দলগুলোর আসন সমঝোতার ঘোষণার পর জেলাজুড়ে জামায়াতের তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।
এই সিদ্ধান্তের ফলে আসনটিতে জামায়াতের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত নেতা, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য লিয়াকত আলী ভূঁইয়া এবারের নির্বাচনে লড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। লিয়াকত আলী ভূঁইয়া এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ফেনীতে জামায়াতের রাজনীতিতে বেশ সক্রিয়।
আসন সমঝোতার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই ফেনী জেলা জামায়াত ও শিবিরের বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মীদের মাঝে হতাশা দেখা দিয়েছে। ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিয়াকত আলী ভূঁইয়ার অনুসারীরা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করছেন। অনেক কর্মী প্রশ্ন তুলেছেন—কেন এক সময়ের বহিষ্কৃত নেতা (মজিবুর রহমান মঞ্জু) ও নতুন দল ‘এবি পার্টি’র জন্য জামায়াতের নিজস্ব ও জনপ্রিয় প্রার্থীকে বলি দেওয়া হলো?
অনেকেই দাবি করছেন, ফেনী-২ আসনে জামায়াতের নিজস্ব সাংগঠনিক শক্তি এবি পার্টির চেয়ে বহুগুণ বেশি। এমন অবস্থায় আসনটি ছেড়ে দেওয়াকে রাজনৈতিকভাবে ‘আত্মঘাতী’ হিসেবে দেখছেন তাঁরা।
তৃণমূলের এই ক্ষোভের বিষয়ে ফেনী জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মুফতি আব্দুল হান্নান গণমাধ্যমকে বলেন, ‘অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁইয়া ফেনীর এই জনপদে একজন পরিচ্ছন্ন ও দরদী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের যেকোনো বিপদ-আপদ বা সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন সবার আগে। তাকে প্রত্যাহার করে নেওয়ায় কর্মীদের মনে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে আমরা একটি সুশৃঙ্খল দল। বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইকে সংহত করতে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া আমাদের সাংগঠনিক দায়িত্ব।’
এদিকে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আজ জানিয়েছেন, এটি কোনো প্রথাগত জোটবদ্ধ নির্বাচন নয়, বরং একটি ‘কৌশলগত সমঝোতা’। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রায় ৩০০ আসনেই প্রার্থী নিশ্চিত করেছি। যেখানে আমাদের শরিক বা মিত্রদের জয়ের সম্ভাবনা বেশি কিংবা বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজনে ছাড় দেওয়া দরকার, সেখানেই আমরা নমনীয় হয়েছি। তবে প্রার্থীরা নিজ নিজ দলীয় প্রতীক নিয়েই লড়বেন।’
আরেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম ইঙ্গিত দিয়েছেন, এই প্রক্রিয়ায় আরও একটি রাজনৈতিক দল যুক্ত হতে পারে, যার মাধ্যমে একটি ‘শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম’ তৈরি করার চেষ্টা চলছে।
এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ছাত্রজীবনে শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন এবং পরবর্তীতে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য থাকাকালীন সংস্কার ইস্যুতে দল থেকে বহিষ্কৃত হন। নিজ জেলা ফেনীতে তাঁর ব্যক্তিগত ইমেজ থাকলেও জামায়াতের সমর্থন ছাড়া এখানে জয় পাওয়া তাঁর জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে। জামায়াতের এই প্রকাশ্য সমর্থনের পর তিনি এখন জয়নাল আবদীনের (বিএনপি) মতো হেভিওয়েট প্রার্থীর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারবেন কিনা দেখার বিষয়।
ফেনী-২ (সদর) আসনের নির্বাচনী সমীকরণে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। দীর্ঘ জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে এই আসনটি ‘আমার বাংলাদেশ’ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জুর জন্য ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।
গতকাল রোববার রাতে জামায়াত ও শরিক দলগুলোর আসন সমঝোতার ঘোষণার পর জেলাজুড়ে জামায়াতের তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।
এই সিদ্ধান্তের ফলে আসনটিতে জামায়াতের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত নেতা, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য লিয়াকত আলী ভূঁইয়া এবারের নির্বাচনে লড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। লিয়াকত আলী ভূঁইয়া এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ফেনীতে জামায়াতের রাজনীতিতে বেশ সক্রিয়।
আসন সমঝোতার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই ফেনী জেলা জামায়াত ও শিবিরের বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মীদের মাঝে হতাশা দেখা দিয়েছে। ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিয়াকত আলী ভূঁইয়ার অনুসারীরা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করছেন। অনেক কর্মী প্রশ্ন তুলেছেন—কেন এক সময়ের বহিষ্কৃত নেতা (মজিবুর রহমান মঞ্জু) ও নতুন দল ‘এবি পার্টি’র জন্য জামায়াতের নিজস্ব ও জনপ্রিয় প্রার্থীকে বলি দেওয়া হলো?
অনেকেই দাবি করছেন, ফেনী-২ আসনে জামায়াতের নিজস্ব সাংগঠনিক শক্তি এবি পার্টির চেয়ে বহুগুণ বেশি। এমন অবস্থায় আসনটি ছেড়ে দেওয়াকে রাজনৈতিকভাবে ‘আত্মঘাতী’ হিসেবে দেখছেন তাঁরা।
তৃণমূলের এই ক্ষোভের বিষয়ে ফেনী জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মুফতি আব্দুল হান্নান গণমাধ্যমকে বলেন, ‘অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁইয়া ফেনীর এই জনপদে একজন পরিচ্ছন্ন ও দরদী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের যেকোনো বিপদ-আপদ বা সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন সবার আগে। তাকে প্রত্যাহার করে নেওয়ায় কর্মীদের মনে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে আমরা একটি সুশৃঙ্খল দল। বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইকে সংহত করতে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া আমাদের সাংগঠনিক দায়িত্ব।’
এদিকে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আজ জানিয়েছেন, এটি কোনো প্রথাগত জোটবদ্ধ নির্বাচন নয়, বরং একটি ‘কৌশলগত সমঝোতা’। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রায় ৩০০ আসনেই প্রার্থী নিশ্চিত করেছি। যেখানে আমাদের শরিক বা মিত্রদের জয়ের সম্ভাবনা বেশি কিংবা বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজনে ছাড় দেওয়া দরকার, সেখানেই আমরা নমনীয় হয়েছি। তবে প্রার্থীরা নিজ নিজ দলীয় প্রতীক নিয়েই লড়বেন।’
আরেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম ইঙ্গিত দিয়েছেন, এই প্রক্রিয়ায় আরও একটি রাজনৈতিক দল যুক্ত হতে পারে, যার মাধ্যমে একটি ‘শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম’ তৈরি করার চেষ্টা চলছে।
এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ছাত্রজীবনে শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন এবং পরবর্তীতে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য থাকাকালীন সংস্কার ইস্যুতে দল থেকে বহিষ্কৃত হন। নিজ জেলা ফেনীতে তাঁর ব্যক্তিগত ইমেজ থাকলেও জামায়াতের সমর্থন ছাড়া এখানে জয় পাওয়া তাঁর জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে। জামায়াতের এই প্রকাশ্য সমর্থনের পর তিনি এখন জয়নাল আবদীনের (বিএনপি) মতো হেভিওয়েট প্রার্থীর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারবেন কিনা দেখার বিষয়।
১৭ বছর পর রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গেলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে নয়াপল্টনে দলের কার্যালয়ে এসে পৌঁছায় তারেক রহমানের গাড়ি বহর।২৬ মিনিট আগে
ঢাকা-১৫ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তাঁর পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে ঢাকা-১৭ সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে দলটির প্রতিনিধি দল। গুলশান-বনানী ও বারিধারা নিয়ে এই সংসদীয় আসনটি গঠিত।২ ঘণ্টা আগে
পিরোজপুর-২ (কাউখালী, ভান্ডারিয়া, নেছারাবাদ) আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা-১৫ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তাঁর পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল।
জামায়াত নেতারা জানিয়েছেন, এনসিপিসহ ১০-দলীয় জোটের শরিকের মধ্যে আসন বণ্টন কেমন হবে, সেটি আজ রাতের মধ্যে জানা যাবে। এই জোটে আরও একটি দল যুক্ত হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা।
আজ সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) ভবনে ঢাকা আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও এই আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইউনুচ আলীর কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়।
মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া শেষে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, ‘মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে আমরা আমিরের পক্ষ থেকে উনার মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসেছি। সুষ্ঠু, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন যাতে উপহার দিতে পারি, সেই প্রত্যাশা করছি।’
এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আরও বলেন, ‘আমরা সবাই মিলে যাতে একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড করতে পারি, তার প্রত্যাশা করছি। এটা নিয়ে আরও কাজ করার আছে। আমরা আশা করছি, নির্বাচন কমিশন এটা নিয়ে কাজ করবে।’
নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট কি না, জানতে চাইলে জুবায়ের বলেন, নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের আরও কাজ করার আছে।
৩০০ আসনে শরিক দলগুলোর কে কতটি আসন পেয়েছে, এটা কখন জানা যাবে—জানতে চাইলে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘৩০০ আসনে প্রার্থী আমরা প্রায় নিশ্চিত করতে পেরেছি। আজকে রাতের মধ্যেই জানিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’
এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আরও উল্লেখ করেন, ‘আমাদের এই আসন সমঝোতা কোনো জোটবদ্ধ নির্বাচন না। কিন্তু এটা অন্য যেকোনো জোটের চেয়ে শক্তিশালী হবে ইনশা আল্লাহ। প্রত্যেকে এখানে নিজস্ব প্রতীক নিয়ে আমরা ইলেকশন করব। শুধু একটা আসনে একটি দলই থাকবে। বাকিরা আমরা সমর্থন জানাব।’
এ সময় আরেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম বলেন, ‘আরেকটা রাজনৈতিক দল আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, তাদের নাম পরে জানানো হবে।’
এদিকে ঢাকা-১৫ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির মো. শফিকুল ইসলাম খান।
ঢাকা-১৩ ও ১৫ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইউনুচ আলী জানান, এখন পর্যন্ত এই দুটি আসনে ৩৩ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯ জন এখন পর্যন্ত জমা দিয়েছেন।
ঢাকা-১৫ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তাঁর পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল।
জামায়াত নেতারা জানিয়েছেন, এনসিপিসহ ১০-দলীয় জোটের শরিকের মধ্যে আসন বণ্টন কেমন হবে, সেটি আজ রাতের মধ্যে জানা যাবে। এই জোটে আরও একটি দল যুক্ত হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা।
আজ সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) ভবনে ঢাকা আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও এই আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইউনুচ আলীর কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়।
মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া শেষে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, ‘মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে আমরা আমিরের পক্ষ থেকে উনার মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসেছি। সুষ্ঠু, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন যাতে উপহার দিতে পারি, সেই প্রত্যাশা করছি।’
এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আরও বলেন, ‘আমরা সবাই মিলে যাতে একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড করতে পারি, তার প্রত্যাশা করছি। এটা নিয়ে আরও কাজ করার আছে। আমরা আশা করছি, নির্বাচন কমিশন এটা নিয়ে কাজ করবে।’
নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট কি না, জানতে চাইলে জুবায়ের বলেন, নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের আরও কাজ করার আছে।
৩০০ আসনে শরিক দলগুলোর কে কতটি আসন পেয়েছে, এটা কখন জানা যাবে—জানতে চাইলে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘৩০০ আসনে প্রার্থী আমরা প্রায় নিশ্চিত করতে পেরেছি। আজকে রাতের মধ্যেই জানিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’
এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আরও উল্লেখ করেন, ‘আমাদের এই আসন সমঝোতা কোনো জোটবদ্ধ নির্বাচন না। কিন্তু এটা অন্য যেকোনো জোটের চেয়ে শক্তিশালী হবে ইনশা আল্লাহ। প্রত্যেকে এখানে নিজস্ব প্রতীক নিয়ে আমরা ইলেকশন করব। শুধু একটা আসনে একটি দলই থাকবে। বাকিরা আমরা সমর্থন জানাব।’
এ সময় আরেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম বলেন, ‘আরেকটা রাজনৈতিক দল আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, তাদের নাম পরে জানানো হবে।’
এদিকে ঢাকা-১৫ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির মো. শফিকুল ইসলাম খান।
ঢাকা-১৩ ও ১৫ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইউনুচ আলী জানান, এখন পর্যন্ত এই দুটি আসনে ৩৩ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯ জন এখন পর্যন্ত জমা দিয়েছেন।
১৭ বছর পর রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গেলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে নয়াপল্টনে দলের কার্যালয়ে এসে পৌঁছায় তারেক রহমানের গাড়ি বহর।২৬ মিনিট আগে
ফেনী-২ (সদর) আসনের নির্বাচনী সমীকরণে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। দীর্ঘ জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে এই আসনটি ‘আমার বাংলাদেশ’ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জুর জন্য ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।৩১ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে ঢাকা-১৭ সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে দলটির প্রতিনিধি দল। গুলশান-বনানী ও বারিধারা নিয়ে এই সংসদীয় আসনটি গঠিত।২ ঘণ্টা আগে
পিরোজপুর-২ (কাউখালী, ভান্ডারিয়া, নেছারাবাদ) আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
বাসস, ঢাকা
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে ঢাকা-১৭ সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে দলটির প্রতিনিধি দল। গুলশান-বনানী ও বারিধারা নিয়ে এই সংসদীয় আসনটি গঠিত।
আজ সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে তারেক রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন আসনটিতে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক আবদুস সালাম।
সকাল থেকেই সেগুনবাগিচায় অবস্থিত ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে এই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে শেষ হয়।
মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া শেষে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালাম বলেন, ‘আল্লাহর রহমতে আমরা সুন্দরভাবে তারেক রহমানের মনোনয়নপত্রটি জমা দিতে পেরেছি। দীর্ঘ ১৭ বছর আমাদের যে নেতাকে তারা প্রবাস জীবনে বাধ্য করেছিল, আজ আল্লাহর রহমতে জনগণের দোয়ায় তিনি দেশে ফিরে এসেছেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে এই নির্বাচনের জন্য আমরা অপেক্ষা করেছি।’
আব্দুস সালাম বলেন, ‘তারেক রহমান দেশে ফিরে আসার দিন নগরবাসী যেভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে তাকে বরণ করে নিয়েছেন, সে জন্য আমরা নগরবাসীকে ধন্যবাদ জানাই। ঠিক একইভাবে আগামী ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখের নির্বাচনেও ঢাকা-১৭ আসন এলাকার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের নেতার পক্ষে ভোট দেবে বলে আমরা আশা করি।’
তিনি আরও বলেন, ‘দেশের জনগণ দীর্ঘদিন ধরে একটি ভোটের জন্য অপেক্ষা করছে। নতুন প্রজন্ম গত তিনটি নির্বাচনে ভোট দিতে পারেনি। নতুন প্রজন্মের সব ভোট ধানের শীষের পক্ষে হোক, এটাই আমরা আশা করি।’
তিনি বলেন, ‘এখনো যে ষড়যন্ত্র চলছে, তা ভেদ করে একমাত্র বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলই এই দেশের সব জনগণের পক্ষে কথা বলবে।’
এ সময় আরও ছিলেন—বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ফরহাদ হালিম ডোনার, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি’র আহ্বায়ক ও ঢাকা-১৬ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমিনুল হক, মহানগর উত্তর বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা-১৮ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর আলম এবং ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের আহ্বায়ক শরিফ উদ্দিন জুয়েলসহ বিএনপি’র কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের একাধিক নেতা-কর্মী।
বিএনপি’র একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, ঢাকা-১৭ আসনকে ঘিরে দলটির প্রস্তুতি বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল। দেশে ফেরার পর গত শনিবার তারেক রহমান ঢাকা-১৭ আসনের ভোটার হন। এরপর থেকেই বিএনপির সিনিয়র নেতারা তাকে ঢাকা-১৭ আসন থেকে নির্বাচন করার অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন।
এই আসনে বিএনপির জোটসঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিভ রহমান পার্থের নির্বাচন করার কথা শোনা যাচ্ছিল।
তবে তারেক রহমান ঢাকা-১৭ আসন থেকে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এই আসনটি ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিজেপি’র চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থ। তিনি ভোলা-১ আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গেছে।
এর আগে বগুড়া-৬ আসন থেকে তারেক রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিনটি আসন—বগুড়া-৭, ফেনী-১ ও দিনাজপুর-৩ থেকে নির্বাচনে অংশ নেবেন বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে ঢাকা-১৭ সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে দলটির প্রতিনিধি দল। গুলশান-বনানী ও বারিধারা নিয়ে এই সংসদীয় আসনটি গঠিত।
আজ সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে তারেক রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন আসনটিতে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক আবদুস সালাম।
সকাল থেকেই সেগুনবাগিচায় অবস্থিত ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে এই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে শেষ হয়।
মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া শেষে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালাম বলেন, ‘আল্লাহর রহমতে আমরা সুন্দরভাবে তারেক রহমানের মনোনয়নপত্রটি জমা দিতে পেরেছি। দীর্ঘ ১৭ বছর আমাদের যে নেতাকে তারা প্রবাস জীবনে বাধ্য করেছিল, আজ আল্লাহর রহমতে জনগণের দোয়ায় তিনি দেশে ফিরে এসেছেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে এই নির্বাচনের জন্য আমরা অপেক্ষা করেছি।’
আব্দুস সালাম বলেন, ‘তারেক রহমান দেশে ফিরে আসার দিন নগরবাসী যেভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে তাকে বরণ করে নিয়েছেন, সে জন্য আমরা নগরবাসীকে ধন্যবাদ জানাই। ঠিক একইভাবে আগামী ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখের নির্বাচনেও ঢাকা-১৭ আসন এলাকার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের নেতার পক্ষে ভোট দেবে বলে আমরা আশা করি।’
তিনি আরও বলেন, ‘দেশের জনগণ দীর্ঘদিন ধরে একটি ভোটের জন্য অপেক্ষা করছে। নতুন প্রজন্ম গত তিনটি নির্বাচনে ভোট দিতে পারেনি। নতুন প্রজন্মের সব ভোট ধানের শীষের পক্ষে হোক, এটাই আমরা আশা করি।’
তিনি বলেন, ‘এখনো যে ষড়যন্ত্র চলছে, তা ভেদ করে একমাত্র বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলই এই দেশের সব জনগণের পক্ষে কথা বলবে।’
এ সময় আরও ছিলেন—বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ফরহাদ হালিম ডোনার, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি’র আহ্বায়ক ও ঢাকা-১৬ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমিনুল হক, মহানগর উত্তর বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা-১৮ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর আলম এবং ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের আহ্বায়ক শরিফ উদ্দিন জুয়েলসহ বিএনপি’র কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের একাধিক নেতা-কর্মী।
বিএনপি’র একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, ঢাকা-১৭ আসনকে ঘিরে দলটির প্রস্তুতি বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল। দেশে ফেরার পর গত শনিবার তারেক রহমান ঢাকা-১৭ আসনের ভোটার হন। এরপর থেকেই বিএনপির সিনিয়র নেতারা তাকে ঢাকা-১৭ আসন থেকে নির্বাচন করার অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন।
এই আসনে বিএনপির জোটসঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিভ রহমান পার্থের নির্বাচন করার কথা শোনা যাচ্ছিল।
তবে তারেক রহমান ঢাকা-১৭ আসন থেকে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এই আসনটি ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিজেপি’র চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থ। তিনি ভোলা-১ আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গেছে।
এর আগে বগুড়া-৬ আসন থেকে তারেক রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিনটি আসন—বগুড়া-৭, ফেনী-১ ও দিনাজপুর-৩ থেকে নির্বাচনে অংশ নেবেন বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
১৭ বছর পর রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গেলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে নয়াপল্টনে দলের কার্যালয়ে এসে পৌঁছায় তারেক রহমানের গাড়ি বহর।২৬ মিনিট আগে
ফেনী-২ (সদর) আসনের নির্বাচনী সমীকরণে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। দীর্ঘ জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে এই আসনটি ‘আমার বাংলাদেশ’ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জুর জন্য ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।৩১ মিনিট আগে
ঢাকা-১৫ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তাঁর পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল।১ ঘণ্টা আগে
পিরোজপুর-২ (কাউখালী, ভান্ডারিয়া, নেছারাবাদ) আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
পিরোজপুর-২ (কাউখালী, ভান্ডারিয়া, নেছারাবাদ) আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
আজ সোমবার এই প্রতিবেদকের সঙ্গে মোবাইল ফোনে আলাপকালে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ‘আমার শরীর অসুস্থ। পিরোজপুর-২ আসনে নির্বাচন করার জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে নির্বাচন করব না। সে কারণে মনোনয়নপত্র জমাও দিইনি।’ অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না, এমন প্রশ্নে তিনি মন্তব্য করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।
গত বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বিকেলে ভান্ডারিয়া উপজেলা সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রেহেনা আক্তারের কার্যালয় থেকে জাতীয় পার্টি (জেপি) চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। পিরোজপুর-২ আসনের (ভান্ডারিয়া–কাউখালী–নেছারাবাদ) জন্য ওই মনোনয়নপত্র নেওয়া হয়েছিল। এ সময় জেপির উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, যুবসংহতি, ছাত্রসমাজসহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের জ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে, গতকাল রোববার বিকেলে পিরোজপুরে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের দোসর হওয়ার অভিযোগ এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার ওপর গণহত্যার অভিযোগ তুলে প্রার্থিতা বাতিল ও গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ‘ছাত্র-জনতা’র ব্যানারে পিরোজপুরের সিও অফিস চত্বরে ওই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।
উল্লেখ্য, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু পিরোজপুর-২ আসন থেকে মোট সাতবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি একাধিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও পালন করেছেন।
সম্প্রতি জাতীয় পার্টির সাবেক দুই নেতা আনিসুল ইসলাম মাহমুদ (জাপা-একাংশ) ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর (জেপি) নেতৃত্বে ১৮টি দল নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে নতুন রাজনৈতিক জোট জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট—এনডিএফ। জোট থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীও ঘোষণা করা হয়েছে।
পিরোজপুর-২ (কাউখালী, ভান্ডারিয়া, নেছারাবাদ) আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
আজ সোমবার এই প্রতিবেদকের সঙ্গে মোবাইল ফোনে আলাপকালে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ‘আমার শরীর অসুস্থ। পিরোজপুর-২ আসনে নির্বাচন করার জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে নির্বাচন করব না। সে কারণে মনোনয়নপত্র জমাও দিইনি।’ অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না, এমন প্রশ্নে তিনি মন্তব্য করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।
গত বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বিকেলে ভান্ডারিয়া উপজেলা সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রেহেনা আক্তারের কার্যালয় থেকে জাতীয় পার্টি (জেপি) চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। পিরোজপুর-২ আসনের (ভান্ডারিয়া–কাউখালী–নেছারাবাদ) জন্য ওই মনোনয়নপত্র নেওয়া হয়েছিল। এ সময় জেপির উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, যুবসংহতি, ছাত্রসমাজসহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের জ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে, গতকাল রোববার বিকেলে পিরোজপুরে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের দোসর হওয়ার অভিযোগ এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার ওপর গণহত্যার অভিযোগ তুলে প্রার্থিতা বাতিল ও গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ‘ছাত্র-জনতা’র ব্যানারে পিরোজপুরের সিও অফিস চত্বরে ওই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।
উল্লেখ্য, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু পিরোজপুর-২ আসন থেকে মোট সাতবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি একাধিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও পালন করেছেন।
সম্প্রতি জাতীয় পার্টির সাবেক দুই নেতা আনিসুল ইসলাম মাহমুদ (জাপা-একাংশ) ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর (জেপি) নেতৃত্বে ১৮টি দল নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে নতুন রাজনৈতিক জোট জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট—এনডিএফ। জোট থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীও ঘোষণা করা হয়েছে।
১৭ বছর পর রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গেলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে নয়াপল্টনে দলের কার্যালয়ে এসে পৌঁছায় তারেক রহমানের গাড়ি বহর।২৬ মিনিট আগে
ফেনী-২ (সদর) আসনের নির্বাচনী সমীকরণে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। দীর্ঘ জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে এই আসনটি ‘আমার বাংলাদেশ’ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জুর জন্য ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।৩১ মিনিট আগে
ঢাকা-১৫ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তাঁর পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে ঢাকা-১৭ সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে দলটির প্রতিনিধি দল। গুলশান-বনানী ও বারিধারা নিয়ে এই সংসদীয় আসনটি গঠিত।২ ঘণ্টা আগে