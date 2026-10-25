ডা. মাহমুদা মিতুর নেতৃত্বে জাতীয় নারীশক্তির নতুন আংশিক কমিটি ঘোষণা

ডা. মাহমুদা মিতুর নেতৃত্বে জাতীয় নারীশক্তির নতুন আংশিক কমিটি ঘোষণা
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী সংগঠন জাতীয় নারীশক্তির বিদ্যমান কমিটি বাতিল করে তিন সদস্যের আংশিক নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এ কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে ডা. মাহমুদা মিতুকে।
আজ রোববার এনসিপির দপ্তর সম্পাদক সাদিয়া ফারজানা দিনার পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে জাতীয় নারীশক্তির বিদ্যমান কমিটি বাতিল করে নিম্নোক্ত আহ্বায়ক কমিটি (আংশিক) অনুমোদন করা হয়েছে। এ কমিটিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশের জন্যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য ডা. মাহমুদা আলম মিতুকে আহ্বায়ক করার পাশাপাশি নারীশক্তির সদস্যসচিব করা হয়েছে সংরক্ষিত মহিলা আসনের আরেক সংসদ সদস্য নুসরাত তাবাসসুমকে। এ ছাড়া সংগঠনটির মুখ্য সংগঠক করা হয়েছে মনজিলা ঝুমাকে।
নারীশক্তির আগের কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন মনিরা শারমিন। ৫৩ সদস্যবিশিষ্ট ওই কমিটির সদস্যসচিব ছিলেন মাহমুদা মিতু। কমিটির অন্যান্য শীর্ষ পদের মধ্যে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন সানজিদা বুশরা মিশমা এবং মুখ্য সংগঠক ছিলেন নুসরাত তাবাসসুম।