মির্জা আব্বাসের শারীরিক অবস্থার উন্নতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মির্জা আব্বাস। ফাইল ছবি

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

আজ শনিবার সন্ধ্যায় বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, বর্তমানে মির্জা আব্বাসের শারীরিক অবস্থা আগের তুলনায় অনেকটা ভালো।

উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে সিঙ্গাপুরে নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে পরিবারের সদস্যরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলেও জানান তিনি।

গতকাল মির্জা আব্বাসের মস্তিষ্কে দ্বিতীয় দফার অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এরপর থেকে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি।

এর আগে গত বুধবার ইফতারির সময়ে অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারালে রাজধানীর বসুন্ধরার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে।

