চোখ-কান খোলা রাখুন, উসকানিতে পা দেবেন না: নেতা-কর্মীদের তারেক রহমান
দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা, জ্বালাও-পোড়াওসহ নানা অপ্রীতিকর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, সবাইকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। কোনো ধরনের উসকানিতে পা দেওয়া যাবে না। যাতে কোনো তৃতীয় পক্ষ পরিস্থিতির সুযোগ নিতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।
দলীয় সূত্র জানায়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রতিক সহিংসতা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল শনিবার গুলশানে দলের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে আঞ্চলিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তারেক রহমান। খুলনা, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও ফরিদপুর অঞ্চলের দায়িত্বশীল নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।
এ সময় নেতাদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেন বিএনপির চেয়ারম্যান। রাজনৈতিক বিষয়গুলো রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করার পরামর্শ দিয়ে তারেক রহমান বলেন, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। এ ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহযোগিতা করতে হবে।
নাম প্রকাশ না করে বৈঠকে অংশ নেওয়া এক নেতা বলেন, বৈঠকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় শরিক দলগুলোকে সঙ্গে রাখার ওপরও গুরুত্ব দেন তারেক রহমান। দলীয় নেতা-কর্মীদের দায়িত্বশীল আচরণ ও যেকোনো পরিস্থিতিতে সতর্ক অবস্থানে থাকার নির্দেশনা দেন তিনি।
এর আগে, একই দিন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। ওই বৈঠকেও বিরাজমান পরিস্থিতিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন তিনি। কোনো ধরনের উসকানি বা প্ররোচনায় জড়িয়ে না পড়ার বিষয়ে ছাত্রদল নেতাদের সতর্ক করেন।
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যুবদলের নেতাদের সাক্ষাৎ
এদিকে আজ রোববার জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের নেতারা। সংসদ অধিবেশনের বিরতির সময় তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন তারেক রহমান। এ সময় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ও যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ছিলেন।
দলীয় সূত্রের ভাষ্য, সাক্ষাৎটি সৌজন্য সাক্ষাৎ হলেও দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়।
এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক রয়েছে। দলের নেতা-কর্মীদেরও চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। কোনো উসকানিতে পা দেওয়া যাবে না। তৃতীয় কোনো পক্ষ যাতে পরিস্থিতির সুযোগ নিতে না পারে, সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকার নির্দেশ দেন তিনি।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের পরামর্শও দেন বিএনপির চেয়ারম্যান।