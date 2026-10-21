আবিরের রঙে আনন্দ-বিষাদে দেবী প্রতিমা বিসর্জন
ভক্তদের বিষাদে ডুবিয়ে দেবী দুর্গা আজ বিদায় নিয়েছে। মণ্ডপে মণ্ডপে তাঁর আগমনী লগ্ন থেকে শুরু করে বিসর্জন অবধি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ছিল উৎসবের আমেজ। বিজয়া দশমী উপলক্ষে বিষাদ আর উৎসবের আনন্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে ছিল মণ্ডপগুলো। রাজধানীর কেন্দ্রীয় ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পূজামণ্ডপে আজ দেবী বিদায়ের সুরে শুরু হয় সিঁদুর উৎসব। ঢাকের বাদ্য, শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ। বিবাহিত নারীরা একে অপরকে সিঁদুর পরিয়ে দেন, মেতে ওঠেন সিঁদুর ও আবির খেলায়। দেবীর বিদায়বেলায় সিঁদুর খেলার মধ্য দিয়ে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও মঙ্গল কামনায় মেতে ওঠেন বিভিন্ন বয়সী নারীরা। অতঃপর বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। বিভিন্ন পূজামণ্ডপ থেকে পুরান ঢাকায় সদরঘাটে বুড়িগঙ্গার বীণা স্মৃতি স্নানঘাটে বিসর্জন সম্পন্ন হয় দেবী প্রতিমার।
ছবিগুলো তুলেছেন আজকের পত্রিকার আলোকচিত্রী মেহেদী হাসান।
ভক্তদের বিষাদে ডুবিয়ে দেবী দুর্গা আজ বিদায় নিয়েছে। মণ্ডপে মণ্ডপে তাঁর আগমনী লগ্ন থেকে শুরু করে বিসর্জন অবধি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ছিল উৎসবের আমেজ। বিজয়া দশমী উপলক্ষে বিষাদ আর উৎসবের আনন্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে ছিল মণ্ডপগুলো। রাজধানীর কেন্দ্রীয় ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পূজামণ্ডপে আজ দেবী বিদায়ের সুরে শুরু হয় সিঁদুর উৎসব। ঢাকের বাদ্য, শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ। বিবাহিত নারীরা একে অপরকে সিঁদুর পরিয়ে দেন, মেতে ওঠেন সিঁদুর ও আবির খেলায়। দেবীর বিদায়বেলায় সিঁদুর খেলার মধ্য দিয়ে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও মঙ্গল কামনায় মেতে ওঠেন বিভিন্ন বয়সী নারীরা। অতঃপর বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। বিভিন্ন পূজামণ্ডপ থেকে পুরান ঢাকায় সদরঘাটে বুড়িগঙ্গার বীণা স্মৃতি স্নানঘাটে বিসর্জন সম্পন্ন হয় দেবী প্রতিমার।
ছবিগুলো তুলেছেন আজকের পত্রিকার আলোকচিত্রী মেহেদী হাসান।
ভক্তদের বিষাদে ডুবিয়ে দেবী দুর্গা আজ বিদায় নিয়েছে। মণ্ডপে মণ্ডপে তাঁর আগমনী লগ্ন থেকে শুরু করে বিসর্জন অবধি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ছিল উৎসবের আমেজ। বিজয়া দশমী উপলক্ষে বিষাদ আর উৎসবের আনন্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে ছিল মণ্ডপগুলো। রাজধানীর কেন্দ্রীয় ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পূজামণ্ডপে আজ দেবী বিদায়ের সুরে শুরু হয় সিঁদুর উৎসব। ঢাকের বাদ্য, শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ। বিবাহিত নারীরা একে অপরকে সিঁদুর পরিয়ে দেন, মেতে ওঠেন সিঁদুর ও আবির খেলায়। দেবীর বিদায়বেলায় সিঁদুর খেলার মধ্য দিয়ে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও মঙ্গল কামনায় মেতে ওঠেন বিভিন্ন বয়সী নারীরা। অতঃপর বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। বিভিন্ন পূজামণ্ডপ থেকে পুরান ঢাকায় সদরঘাটে বুড়িগঙ্গার বীণা স্মৃতি স্নানঘাটে বিসর্জন সম্পন্ন হয় দেবী প্রতিমার।
ছবিগুলো তুলেছেন আজকের পত্রিকার আলোকচিত্রী মেহেদী হাসান।
ভক্তদের বিষাদে ডুবিয়ে দেবী দুর্গা আজ বিদায় নিয়েছে। মণ্ডপে মণ্ডপে তাঁর আগমনী লগ্ন থেকে শুরু করে বিসর্জন অবধি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ছিল উৎসবের আমেজ। বিজয়া দশমী উপলক্ষে বিষাদ আর উৎসবের আনন্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে ছিল মণ্ডপগুলো। রাজধানীর কেন্দ্রীয় ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পূজামণ্ডপে আজ দেবী বিদায়ের সুরে শুরু হয় সিঁদুর উৎসব। ঢাকের বাদ্য, শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ। বিবাহিত নারীরা একে অপরকে সিঁদুর পরিয়ে দেন, মেতে ওঠেন সিঁদুর ও আবির খেলায়। দেবীর বিদায়বেলায় সিঁদুর খেলার মধ্য দিয়ে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও মঙ্গল কামনায় মেতে ওঠেন বিভিন্ন বয়সী নারীরা। অতঃপর বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। বিভিন্ন পূজামণ্ডপ থেকে পুরান ঢাকায় সদরঘাটে বুড়িগঙ্গার বীণা স্মৃতি স্নানঘাটে বিসর্জন সম্পন্ন হয় দেবী প্রতিমার।
ছবিগুলো তুলেছেন আজকের পত্রিকার আলোকচিত্রী মেহেদী হাসান।