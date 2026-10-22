দিনের ছবি (২২ অক্টোবর, ২০২৬)
রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়নের ভড়ুয়াপাড়া এলাকার একটি ফসলি জমিতে দেখা মিলেছে রুপালি কক্সকম্ব ফুলের। সরু, খাড়া ও শঙ্কু আকৃতির রুপালি-সাদা ফুলটি সবুজ কাণ্ডের ওপর ফুটে থাকে। উদ্ভিদটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন মাঠ ও কৃষিজমিতে স্বাভাবিকভাবে জন্মে। কোথাও কোথাও এটি আগাছা হিসেবে পরিচিত হলেও সৌন্দর্যের কারণে শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসেবেও চাষ করা হয়। ছবি: মিলন শেখ
রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়নের ভড়ুয়াপাড়া এলাকার একটি ফসলি জমিতে দেখা মিলেছে রুপালি কক্সকম্ব ফুলের। সরু, খাড়া ও শঙ্কু আকৃতির রুপালি-সাদা ফুলটি সবুজ কাণ্ডের ওপর ফুটে থাকে। উদ্ভিদটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন মাঠ ও কৃষিজমিতে স্বাভাবিকভাবে জন্মে। কোথাও কোথাও এটি আগাছা হিসেবে পরিচিত হলেও সৌন্দর্যের কারণে শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসেবেও চাষ করা হয়। ছবি: মিলন শেখ
বিষয়:দিনের ছবিছাপা সংস্করণছবি
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