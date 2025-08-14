মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে আর ১৫ আগস্ট শোক দিবস পালন করতে হবে না

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
রুলস অব বিজনেস সংশোধন করে এ-সংক্রান্ত কাজের দায়িত্বসংক্রান্ত বিধান বিলুপ্ত করে আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
রুলস অব বিজনেসের অ্যালোকেশন অব বিজনেস অ্যামং দ্য ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রিস অ্যান্ড ডিভিশনসের মন্ত্রিপরিষদ কাজের মধ্যে ৯-এর বিষয়বস্তু ছিল—১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন। ওই অংশটুকু বিলুপ্ত করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে, সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে দেওয়া ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ অধিকতর সংশোধন করেছেন।
আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিবছর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে নিহত হওয়ার দিনকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে আসছিল। এ দিন ছিল সাধারণ ছুটি। দিবসটি ‘ক’ শ্রেণির জাতীয় দিবস হিসেবে সারা দেশে পালিত হতো।
অন্তর্বর্তী সরকার গত বছরের ১৩ আগস্ট ১৫ আগস্টের ছুটি বাতিল করে।
