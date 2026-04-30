নির্বাচনে সহায়তা করলেই দলীয় লোক হয় না: সরকারি দল

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমান দলীয় লোক দাবি করে তাঁর অপসারণ চেয়েছে বিরোধী দল। অন্যদিকে সরকারি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দলকে সমর্থন করে নির্বাচনী কার্যক্রমে সহায়তা করা মানে তিনি দলের লোক নন।
আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) বিল পাসের পরে অনির্ধারিত আলোচনায় এমন দাবি করে সরকারি ও বিরোধী দল।
এ দিন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) বিল এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) বিল জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। বিল দুটি পাসের জন্য আলাদাভাবে সংসদে তোলেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা ছাড়া অন্য কেউ বিল দুটির জনমত যাচাই–বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব দেয়নি। ফলে রুমিন ছাড়া কোনো সদস্য বিলের ওপর আলোচনার সুযোগ পাননি। কিন্তু বিরোধী দলের একাধিক সদস্য বিলের ওপর আলোচনার জন্য হাত তোলেন।
বিল পাসের পরে আলোচনার একপর্যায়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, আর্থিক খাতে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে নিয়োগ দেওয়া হবে না।
এরপর বিরোধী দলীয় উপনেতা সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের বলেন, প্রধানমন্ত্রী কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটে দলীয় লোক দেবেন না বলে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যদি এ রকমই হয়–আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এটাকে আমি ধন্যবাদ দেবো। কিন্তু এখনকার গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংকের যিনি আছেন, তাঁর একটা পরিচয় কিন্তু আছে। সেটা হচ্ছে বিএনপির যে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি হয়েছিল, আমি যেহেতু জানি, উনি এই কমিটির একজন মেম্বার ছিলেন। সুতরাং তথ্যগত যে বিভ্রান্তিটা তৈরি হয়েছে...এবং তাঁর যদি এ রকম পরিচয় থাকে, তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের আলোকে তাঁকে গভর্নর থেকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধান্তের আলোকেই একজন যোগ্য গভর্নর নিয়োগ করা হোক।
এ সময় স্পিকার কায়সার কামাল বলেন, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলবেন কি না যে–নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে থাকলে দলীয় পদ কি না, নির্বাচন পরিচালনা কমিটি দল নয়।
তখন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু বলেন, দলকে সমর্থন করা মানে দলের লোক না। আর কোনো দলকে সমর্থন করে নির্বাচনী কার্যক্রমে সহায়তা করা মানে দলের লোক না।
বিরোধী দলের উদ্দেশে তিনি বলেন, নিশ্চয় আপনাদের দলের অনেক লোক আপনাদের নির্বাচনী কার্যক্রমে সহায়তা করেছেন। যারা আপনার দলের লোক না।
অর্থমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন বাংলাদেশে একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ। এখানে অনেক সহযোগিতা করতে পারে।
এর আগে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) বিল পাসের পর অন্য বিলটি আনা হয়। বিলের আলোচনায় রুমিন ফারহানা বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম একটি স্তম্ভ বা পিলার হচ্ছে বিমা খাত। যদি নির্মোহভাবে আমরা আলোচনা করি–তাহলে বিমা খাতের অবস্থা বলতে হয় খুব বেশি ভালো নয়।
জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, তিনি সম্পূর্ণভাবে একমত। বাংলাদেশে বিমা শিল্প খুবই কঠিন একটি অবস্থা পার করছে। অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকগুলো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির জন্ম হয়েছে। যারা আইন কানুনের কোনো তোয়াক্কা করে না।
এ পর্যায়ে বিরোধী দলের একাধিক সদস্য কথা বলার সুযোগ চান। স্পিকার কায়সার কামাল বলেন, এ পর্যায়ে কথা বলার সুযোগ নেই।
তবে স্পিকার বিরোধী দলের নেতা শফিকুর রহমানকে সুযোগ দেন।
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ এক বার্তায় জানায়, ২৮ এপ্রিল দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১২ হাজার ১৮৩ মেগাওয়াট এবং সমপরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ আরও জানায়, গত ২৯ এপ্রিল বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১০ হাজার ৬১২ মেগাওয়াট, যা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা সম্ভব হয়।৬ মিনিট আগে
গতকাল বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখা থেকে জারি করা পৃথক দুই প্রজ্ঞাপনে এ বদলি করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
কমিটিকে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ যাচাই-বাছাই করে অধিকতর প্রায়োগিক করে নতুন বিল উত্থাপনের সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার আকাঙ্ক্ষাতেই মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশ স্বাধীন করেছিলেন মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী প্রতিটি মানুষের জন্যই একটি নিরাপদ বাংলাদেশ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন।৩ ঘণ্টা আগে