জাতীয়

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা-টিউলিপের রায় ২ ফেব্রুয়ারি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শেখ হাসিনা ও টিউলিপ সিদ্দিক। ছবি: সংগৃহীত
শেখ হাসিনা ও টিউলিপ সিদ্দিক। ছবি: সংগৃহীত

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা আরেক মামলার রায় আগামী ২ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হবে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক রবিউল আলম এই তারিখ ধার্য করেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পিপি জহিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার মেয়ে আজমিনা সিদ্দিকের নামে দশ কাঠা প্লট বরাদ্দ দেওয়ার অভিযোগে দায়ের করা এই মামলায় শেখ হাসিনা, টিউলিপ সিদ্দিক ও আজমিনা সিদ্দিকসহ আসামি মোট ১৮ জন।

আজ মঙ্গলবার যুক্তিতর্ক শুনানি শেষে আদালত রায়ের তারিখ ধার্য করেন। কারাগার থেকে রাজউকের সাবেক সদস্য (ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলমকে আদালতে হাজির করা হয়। এরপর রাষ্ট্রপক্ষ আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করে যুক্তিতর্ক শুনানি শেষ করেন। অন্যদিকে খুরশীদ আলমের পক্ষে তাঁর আইনজীবী খালাস চেয়ে শুনানি করেন। এ মামলার অন্যান্য আসামিরা পলাতক রয়েছেন।

এর আগে গত ৩১ জুলাই একই আদালত প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি সংক্রান্ত তিন মামলায় শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন। এর মধ্যে শেখ রেহানার প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির মামলায় ইতিমধ্যে রায় দেওয়া হয়েছে। শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকের নামে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির মামলা আগামী ১৮ জানুয়ারি যুক্তিতর্ক শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। ওই মামলায় আজ আত্মপক্ষ সমর্থনের শুনানি ছিল।

আজমিনা সিদ্দিকের মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, সরকারের সর্বোচ্চ পদে থাকাকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও অসৎ উদ্দেশ্যে পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর সড়কের ১টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে শেখ রেহানার মেয়ে আজমিনা সিদ্দিকের নামে।

এর আগে গত বছর ২৬ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ছয়টি প্লট বরাদ্দে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু করে দুদক।

অনুসন্ধানে দুদক জানতে পারে, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের কূটনৈতিক জোনের ২০৩ নম্বর সড়কের আশপাশের এলাকায় শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, ছোট বোন শেখ রেহানা এবং তাঁর ছেলে-মেয়ে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ও আজমিনা সিদ্দিকের নামে প্লটগুলো বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

গত বছরের ১২,১৩ ও ১৪ জানুয়ারি দুদক এই মামলাগুলো দায়ের করে। গত ২৫ মার্চ ছয় মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে দুদক। অভিযোগ পত্রে শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যরাসহ ২৮ জন আসামি।

এরইমধ্যে চারটি মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। চারটি মামলার রায় শেখ হাসিনাকে ২৬ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই মামলার যুক্তি-তর্ক শুনানি শেষে রায়ের তারিখ ধার্য করা হবে।

বিষয়:

দুর্নীতিমামলাঅভিযোগআদালতশেখ হাসিনা
