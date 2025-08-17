উপদেষ্টা ফারুকীর অ্যাপেন্ডিক্সের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কক্সবাজার থেকে অসুস্থ হয়ে ঢাকায় ফেরার পরদিন রাজধানী স্কয়ার হাসপাতালে সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর অ্যাপেন্ডিক্সের অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।
আজ রোববার (১৭ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন স্কয়ার হাসপাতালের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা ইউসুফ সিদ্দিক।
ইউসুফ সিদ্দিক জানান, সন্ধ্যা ৭টার দিকে তাঁর অস্ত্রোপচার শুরু হয়। রাত ১০টার আগেই সম্পন্ন হয়। বর্তমানে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ডে আছেন। হাসপাতালে আরও দুদিন থাকতে হতে পারে।
এর আগে গতকাল কক্সবাজারে সরকারি সফরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স যোগে ঢাকায় আনা হয় তাঁকে।
ফারুকীর অসুস্থতার বিষয়ে শনিবার রাতে এক ফেসবুক পোস্টে উপদেষ্টার স্ত্রী অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা বলেন, ‘অতিরিক্ত কাজের প্রেশারে ফারুকী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে চিকিৎসকরা তাকে জানিয়েছেন এবং উপদেষ্টা এখন শঙ্কামুক্ত।’ তিশা পরে ফেসবুকে লেখেন, ‘ আপনাদের প্রতি অনুরোধ, নির্ভরযোগ্য সূত্র ব্যতীত আপনারা অন্য কোনো তথ্য দেখে বিভ্রান্ত হবেন না।’
এদিকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় রোববার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, উপদেষ্টার চিকিৎসায় একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বিকেলে বোর্ডের সভার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত হবে।
