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জাতীয়

সংসদ মেডিকেল সেন্টারে ১০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের প্রস্তাব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ৪৬
সংসদ মেডিকেল সেন্টারে ১০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের প্রস্তাব
সংসদ সচিবালয় মেডিকেল সেন্টারের সেবার মান উন্নয়ন ও তদারকিসংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসাসেবার পরিসর বাড়াতে ১০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সঙ্গে চিকিৎসক-নার্সসহ জনবল বৃদ্ধি, আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সংযোজন এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) করার উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

আজ শনিবার সংসদ সচিবালয় মেডিকেল সেন্টারের সেবার মান উন্নয়ন এবং সেবা বিষয়ে পরামর্শ ও তদারকিসংক্রান্ত কমিটির প্রথম সভায় এসব প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি ও হুইপ মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু। এতে কমিটির সদস্য হুইপ মো. আখতারুজ্জামান মিয়া ও সংসদ সদস্য ইকরামুল বারী টিপু অংশ নেন।

সভায় মেডিকেল সেন্টারের সেবার মান বাড়াতে অর্গানোগ্রাম সংশোধন করে চিকিৎসক, নার্সসহ প্রয়োজনীয় জনবল বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। চিকিৎসা সরঞ্জাম আধুনিক ও যুগোপযোগী করার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এ ছাড়া আধুনিক ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপন, ইকো, ইসিজি, সিটি স্ক্যান, ওপিজি ও আরপিজি সুবিধা চালু, আইসিইউ-সুবিধাসম্পন্ন অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ এবং প্যাথলজি মেশিনের সক্ষমতা বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়।

এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিশেষ বরাদ্দ চেয়ে সংসদ সচিবালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানোর বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

এ ছাড়া সংসদ সচিবালয় মেডিকেল সেন্টার থেকে রেফার করা রোগীদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে কাছাকাছি নামকরা হাসপাতালগুলোর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

সভায় সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

চিকিৎসাহাসপাতালজাতীয় সংসদ
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