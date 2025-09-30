Ajker Patrika
> জাতীয়

এখন ভারতের অন্যতম বিশেষত্ব হলো ভুয়া খবর: ড. ইউনূস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ০৭
যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎকার নেন প্রখ্যাত সাংবাদিক মেহেদি হাসান। ছবি: স্ক্রিনশট
যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎকার নেন প্রখ্যাত সাংবাদিক মেহেদি হাসান। ছবি: স্ক্রিনশট

বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব পালনের সময় হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়নের অভিযোগ নাকচ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে ‘হিন্দুবিদ্বেষী সহিংসতা নেই।’

হিন্দুদের ওপর নির্যাতন–নিপীড়নের অভিযোগ নাকচ করে তিনি বলেন, ‘এখন ভারতের অন্যতম বিশেষত্ব হলো ভুয়া খবর।’

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে নতুন ধারার সংবাদমাধ্যম জিটিওর সাংবাদিক মেহদি হাসানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা। সাক্ষাৎকারটি সোমবার প্রকাশ করেছে জিটিও।

২০২৪ সালে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হন শেখ হাসিনা। এরপর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে তাঁকে বেছে নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত মানুষ নিয়েছিল, সে সম্পর্কে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ‘আমি বিস্মিত হয়েছিলাম।’ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা মেনে নিয়েছিলেন তিনি। সে সময় আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, ‘আপনারা যদি এত কিছু ত্যাগ করতে পারেন, তবে আমি আমার সিদ্ধান্ত বদলাব।’

সাক্ষাৎকারে আরও কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলেন অধ্যাপক ইউনূস। এর মধ্যে ছিল জাতীয় নির্বাচন দেরি হওয়ার যৌক্তিকতা, রোহিঙ্গা-সংকট ও আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করাসহ নানা বিষয়।

বিষয়:

বাংলাদেশভারতড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টাসহিংসতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

রামসুতে পোড়া ক্ষত, থমথমে খাগড়াছড়ি

রামসুতে পোড়া ক্ষত, থমথমে খাগড়াছড়ি

টিকটকে পরিচয়, মোবাইল উপহার দিতে ডেকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

টিকটকে পরিচয়, মোবাইল উপহার দিতে ডেকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

৪ দিন ধরে পুলিশ ফাঁড়িতে আটক যুবকের মৃত্যু, ইনচার্জ গ্রেপ্তার

৪ দিন ধরে পুলিশ ফাঁড়িতে আটক যুবকের মৃত্যু, ইনচার্জ গ্রেপ্তার

বিসিবিতে কাজ করতে আগ্রহী ওয়াসিম আকরাম, তবে...

বিসিবিতে কাজ করতে আগ্রহী ওয়াসিম আকরাম, তবে...

সম্পর্কিত

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে পূর্ণ সমর্থনের অঙ্গীকার জাতিসংঘ মহাসচিবের

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে পূর্ণ সমর্থনের অঙ্গীকার জাতিসংঘ মহাসচিবের

এখন ভারতের অন্যতম বিশেষত্ব হলো ভুয়া খবর: ড. ইউনূস

এখন ভারতের অন্যতম বিশেষত্ব হলো ভুয়া খবর: ড. ইউনূস

নির্বাচনের আগে পদোন্নতির সুযোগ বাড়ছে কর্মকর্তাদের

নির্বাচনের আগে পদোন্নতির সুযোগ বাড়ছে কর্মকর্তাদের

আইনশৃঙ্খলা নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে ভোটের আগে

আইনশৃঙ্খলা নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে ভোটের আগে