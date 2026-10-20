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ডিজে পার্টি-কাণ্ডে অতিরিক্ত ডিআইজি আবদুল্লাহ আল জহির প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ৪২
ডিজে পার্টি-কাণ্ডে অতিরিক্ত ডিআইজি আবদুল্লাহ আল জহির প্রত্যাহার
অতিরিক্ত ডিআইজি আবদুল্লাহ আল জহির। ছবি: সংগৃহীত

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের রিপেয়ার অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স শাখায় কর্মরত অতিরিক্ত ডিআইজি (সুপারনিউমারারি) আবদুল্লাহ আল জহিরকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার এক অফিস আদেশে তাঁকে প্রত্যাহার করে হেডকোয়ার্টার্স শাখায় সংযুক্ত করা হয়।

পুলিশ সদর দপ্তর থেকে জারি করা ওই আদেশে স্বাক্ষর করেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির।

অফিস আদেশে বলা হয়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আবদুল্লাহ আল জহিরকে ঢাকায় পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে সংযুক্ত করা হয়েছে।

আদেশে আরও বলা হয়, এ সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে।

বিষয়:

ডিআইজিআইজিপি
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