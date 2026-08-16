এ ব্যাপারে কথা বলার এখতিয়ার নেই: ৭০ অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে ইসি সচিব

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও ১১ দলীয় ঐক্যের প্রার্থী অলি আহমেদের মনোনয়ন বৈধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। আজ রোববার (১৬ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত নির্বাচন ভবনে নিজ কক্ষের সামনে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা জানান।
আখতার আহমেদ বলেন, ‘রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০২৬-এর আজকে মনোনয়নপত্র পরীক্ষার দিন ছিল। আমরা ড. অলি আহমেদের দুটি মনোনয়নপত্র পেয়েছিলাম, আর মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের একটি পেয়েছিলাম। ড. অলি আহমেদের মনোনয়নপত্র সকালে বাছাই করা হয়েছে, বাছাই করে যথার্থতা পাওয়া গেছে। কাজেই সেটা গৃহীত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের যেটা মনোনয়নপত্র, সেটাও যথার্থ পাওয়া গেছে। এখন দুইটাই মনোনয়নপত্র ভ্যালিড।’
আখতার আহমেদ আরও জানান, আগামী ১৮ তারিখ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন এবং ২০ তারিখ দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত নির্বাচন।
হাইকোর্টে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধনের আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল স্থগিতের রিট আবেদন হয়েছে। উত্তরে সচিব বলেন, ‘আদালতের ব্যাপারে কথা বলার এখতিয়ার আমার নেই।’
উল্লেখ্য, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যের স্বাধীন ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা বলে দাবি করে এটি সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছে ১১ দলীয় জোট। অন্যদিকে জামায়াতের প্রস্তাবের বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, ‘এটা পরের চ্যাপ্টার। সংসদ যদি বিবেচনা করে সবাই মিলে, এটা হতে পারে। এখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে এই প্রশ্নটা অবান্তর এবং কনফিউশন সৃষ্টি করার মতো।’
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