মালেশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক, সই হবে একাধিক চুক্তি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ০৯: ৩০
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পেজ
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পেজ

মালয়েশিয়ায় তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে রয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সফরের দ্বিতীয় দিন আজ মঙ্গলবার সকালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করছেন তিনি।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস কুয়ালালামপুরের পুত্রজায়ায় আজ সকাল ৯টায় প্রধানমন্ত্রীর অফিসে পৌঁছালে আনোয়ার ইব্রাহিম তাঁকে লাল গালিচা অভ্যর্থনা জানান।

সেখানে অধ্যাপক ইউনূসকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

গার্ড অব অনার প্রদান শেষে আনোয়ার ইব্রাহিম তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরে ড. ইউনূস প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন।

বৈঠক শেষে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হওয়ার কথা রয়েছে। এই সফরে মোট পাঁচটি এমওইউ এবং তিনটি নোট অব এক্সচেঞ্জ সই হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস সোমবার (১১ আগস্ট) সন্ধ্যায় কুয়ালালামপুরে পৌঁছান। এই সফরে তার প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে মতবিনিময় করারও কথা রয়েছে। সফর শেষে বুধবার (১৩ আগস্ট) তার দেশে ফেরার কথা।

