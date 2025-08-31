Ajker Patrika
> জাতীয়

সাহস ও স্বচ্ছতার সঙ্গে জনগণকে সেবা দেওয়ার অঙ্গীকার প্রধান বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ বলেছেন, ‘প্রতিটি আদালতকে স্বচ্ছতা ও নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে। বিচার বিভাগ চেষ্টা করছে তাদের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা, নিয়মশৃঙ্খলা এবং তার উদ্দেশ্য পুনরুদ্ধার করতে। আমরা সাহস ও স্বচ্ছতার সঙ্গে জনগণকে সেবা দেওয়ার অঙ্গীকার করছি।’

আজ রোববার (৩১ আগস্ট) সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: বিচার বিভাগ সংস্কার’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রধান বিচারপতি।

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি এই সেমিনারের আয়োজন করে। এতে সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারক ও আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান বিচারপতি তাঁর বক্তব্যে বিচার বিভাগের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ওপর জোর দেন। নিয়োগপ্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখতে হবে বলেও মত দেন তিনি।

সাবেক স্বৈরশাসনামলের অপরাধের বিচারের প্রসঙ্গ তুলে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আমাকে বিভিন্ন সময় সাংবাদিকেরা শেখ হাসিনার বিচারের বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। আমি তাঁদের বলেছি, শেখ হাসিনা এখানে গৌণ। আমরা বিচার করছি অপরাধের। আমরা ব্যক্তির বিচারের থেকে অপরাধের বিচারের ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি।...আমরা জুলাই বিপ্লবকে যদি হালকাভাবে দেখি, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আবার মুখ থুবড়ে পড়বে, আমার মানচিত্র খুবলে খাবে।’

সুপ্রিম কোর্ট বারের সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, ‘জুলাইয়ের এক বছর হলো, কিন্তু কী পরিবর্তন হলো? এই প্রশ্ন শুধু আমার নয়, এই প্রশ্ন সারা দেশবাসীর। কোনো পরিবর্তন নেই। আমরা হতাশ। যে যখন ক্ষমতায় আসে, তখন বিচার বিভাগকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় থাকার জন্য। দল-মতনির্বিশেষে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় সবাইকে মাঠে নামতে অনুরোধ করছি।’

বিষয়:

সুপ্রিম কোর্টপ্রধান বিচারপতিআদালতশেখ হাসিনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যে নম্বর থেকে ফোনকল এলেই বুঝবেন জিমেইল হ্যাকের চেষ্টা চলছে

নেত্রকোনায় হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা হামলা, নিহত ২

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

এআই চ্যাটবটকে যে ১০ তথ্য কখনো দেবেন না

১৪৪ ধারা জারির পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সেনা মোতায়েন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

চবির সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সম্পর্কিত

‘নির্বাচন কমিশন সার্ভিস’ গঠনে সিইসির আশ্বাস

‘নির্বাচন কমিশন সার্ভিস’ গঠনে সিইসির আশ্বাস

সাহস ও স্বচ্ছতার সঙ্গে জনগণকে সেবা দেওয়ার অঙ্গীকার প্রধান বিচারপতির

সাহস ও স্বচ্ছতার সঙ্গে জনগণকে সেবা দেওয়ার অঙ্গীকার প্রধান বিচারপতির

জ্বালানি, কৃষি ও শিক্ষা খাতে সহযোগিতার সম্ভাবনা আছে: ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত

জ্বালানি, কৃষি ও শিক্ষা খাতে সহযোগিতার সম্ভাবনা আছে: ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত

ইসলামী ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ, কর্মকর্তাসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে চার মামলা

ইসলামী ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ, কর্মকর্তাসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে চার মামলা