স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিকে স্নাতক হতে হবে, সরকারের উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানালেন সারজিস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হতে চাইলে শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে অনার্স পাশের সার্টিফিকেট থাকতে হবে—এ প্রজ্ঞাপন জারি করায় অন্তর্বর্তী সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
আজ বুধবার বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ ধন্যবাদ জানান।
পোস্টে সারজিস আলম বলেন, ‘স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হতে চাইলে শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে অনার্স পাশের সার্টিফিকেট থাকতে হবে–এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে এই উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনীতিবিদ নামক কিছু অযোগ্য, ধান্দাবাজ, ব্যবসায়ীদের হাত থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা করা যাবে।’
পোস্টে এনসিপির এ নেতা আরও বলেন, ‘কোনও রাজনৈতিক দলের পদধারী কেউ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটিতে থাকতে পারবে না। এই সিদ্ধান্ত নিতে পারলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনেকাংশে রক্ষা করা সম্ভব হবে।’
স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হতে চাইলে শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে অনার্স পাশের সার্টিফিকেট থাকতে হবে—এ প্রজ্ঞাপন জারি করায় অন্তর্বর্তী সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
আজ বুধবার বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ ধন্যবাদ জানান।
পোস্টে সারজিস আলম বলেন, ‘স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হতে চাইলে শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে অনার্স পাশের সার্টিফিকেট থাকতে হবে–এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে এই উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনীতিবিদ নামক কিছু অযোগ্য, ধান্দাবাজ, ব্যবসায়ীদের হাত থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা করা যাবে।’
পোস্টে এনসিপির এ নেতা আরও বলেন, ‘কোনও রাজনৈতিক দলের পদধারী কেউ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটিতে থাকতে পারবে না। এই সিদ্ধান্ত নিতে পারলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনেকাংশে রক্ষা করা সম্ভব হবে।’
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগকে একীভূত করেছে সরকার। আগের কাঠামোতে ফিরে এসেছে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এই মন্ত্রণালয়। আজ বুধবার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।৪ মিনিট আগে
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দণ্ডিত আসামি দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে মামলা দায়ের ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন এক বীর মুক্তিযোদ্ধা। আজ বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর বরাবর এ অভিযোগ দায়ের করেছেন সাঈদীর বিরুদ্ধে করা মামলার৬ মিনিট আগে
সারা দেশের পথশিশুদের তথ্য নিয়ে ডাটাবেজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ। তিনি বলেছেন, ‘পথশিশুদের জন্য ডেটাবেজ করা হচ্ছে। সারাদেশের পথশিশুদের তথ্য এখানে সংরক্ষিত থাকবে। প্রত্যেক পথশিশুকে একটি ইউনিক নম্বর দেওয়া হবে।’১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভিপি পদের প্রার্থিতা ও ব্যালট নম্বর পুনর্বহালের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেছেন মো. জুলিয়াস সিজার তালুকদার। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় নাম ও ব্যালট নম্বর পুনর্বহাল না করা পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচন স্থগিতের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে রিটে।১ ঘণ্টা আগে