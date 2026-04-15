বাহরাইনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত গিরিশ চন্দ্রের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর

বাহরাইনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত বাংলাদেশি গিরিশ চন্দ্র সূত্রধরের মরদেহ দেশে পৌঁছেছে। আজ বুধবার এমিরেটস এয়ারলাইনসের ফ্লাইটে সকাল সাড়ে ৮টায় তার মরদেহ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়।
সকালে গিরিশ চন্দ্রের মরদেহ বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির গ্রহণ করেন। পরে বিমানবন্দরের ৮ নম্বর কার্গো গেটের সামনে নিহতের ছোট ভাই সমর চন্দ্র সূত্রধরের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় সৎকার ও আনুষঙ্গিক খরচের জন্য ৩৫ হাজার টাকা তুলে দেন মন্ত্রী। এ ছাড়া যথাযথ ওয়ারিশনামা দাখিল সাপেক্ষে নিহতের পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের পক্ষ থেকে আরও ৩ লাখ টাকা প্রদানের ঘোষণা দেন বাণিজ্যমন্ত্রী।
বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাহরাইনে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে এ পর্যন্ত ৮ জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে আজসহ ৫ জনের মরদেহ দেশে আনা সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট মরদেহগুলো দ্রুত ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে।
মন্ত্রী আরও বলেন, বিদেশে যাওয়ার আগে অবশ্যই জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) মাধ্যমে নিবন্ধন করা জরুরি। এতে প্রবাসী কর্মীরা সরকারের আনুষ্ঠানিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকবেন এবং প্রয়োজনে দ্রুত সহায়তা পাওয়া সহজ হবে।
গিরিশ চন্দ্র সূত্রধর সিলেটের সদর উপজেলার পূর্ব মাছপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ২০ এপ্রিল তাঁর নিজ জেলা বগুড়া সফরে যাচ্ছেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই হবে তাঁর প্রথম বগুড়া সফর।৩০ মিনিট আগে
বিরোধী দলের সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরীর কক্সবাজার বিমানবন্দর বিষয়ে পৃথক প্রশ্নের জবাবে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানম বলেন, কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আধুনিকায়ন আন্তর্জাতিকমানের বিমানবন্দর হিসেবে চালুর জন্য কয়েক মাস সময় লাগবে।২ ঘণ্টা আগে
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমআইএসে সংরক্ষিত সমন্বিত তালিকা অনুসারে বর্তমানে ১ লাখ ৯৮ হাজার ৩৭ জন মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান।২ ঘণ্টা আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ে পেপ্যালের কার্যক্রম শুরু করতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী এ তথ্য জানান।২ ঘণ্টা আগে