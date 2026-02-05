Ajker Patrika
জাতীয়

ভোটের দিন চলবে মেট্রোরেল, কর্মীদের ছুটি বাতিল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৪১
ফাইল ছবি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন সময়ে ট্রেন পরিচালনা নিশ্চিত করতে মেট্রোরেলের সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ছুটি বাতিল করা হয়েছে। সরকারি এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ভোটের দিন মেট্রোরেল চলবে।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ট্রেন চলাচল নির্বিঘ্ন ও স্বাভাবিক রাখতে আওতাধীন ট্রেন অপারেশন এবং অত্যাবশ্যকীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) ডিএমটিসিএলের পরিচালক (প্রশাসন) এ কে এম খায়রুল আলম স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

ডিএমটিসিএলের অফিস আদেশে বলা হয়েছে, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত ডিএমটিসিএলের অধীন ট্রেন অপারেশন, লাইন অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণ, আবশ্যকীয় নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থাপনায় নিয়োজিত সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর সব ধরনের ছুটি বাতিল থাকবে। তবে বিশেষ বা জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ছুটি বিবেচনা করা হবে।

এতে আরও বলা হয়, এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট ইউনিটপ্রধানদের প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক আহমেদ দুপুরে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভোটের দিন এবং এর আগে-পরে অন্য অনেক যানবাহন চলাচল সীমিত থাকে। সে কারণে ওই সময়ে যাত্রীদের জন্য মেট্রোরেলই হবে প্রধান ভরসা। তাই ভোটের সময় মেট্রোরেল স্বাভাবিকভাবেই চালু রাখা হবে। যাত্রী চাপ সামাল দিতে ওই সময় ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোরও চেষ্টা চলছে। ভোটকেন্দ্রিক সময়ে মেট্রোরেল চালু রাখতে প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

এই বিষয়ে জানতে চাইলে ডিএমটিসিএলের পরিচালক (প্রশাসন) এ কে এম খায়রুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি একটি বড় বিষয়। স্টেশনগুলোর নিচে প্রায়ই সভা-সমাবেশ ও মিছিল হয়, সেগুলোকেও বিবেচনায় নিতে হচ্ছে। ভোটের অজুহাতে যদি কর্মচারীরা ছুটিতে চলে যান, তাহলে ট্রেন চালানো সম্ভব হবে না। ভোটের সময় ট্রেন পরিচালনা নিশ্চিত করতেই ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন পর্যন্ত ভোটের দিন মেট্রোরেল চলবে। তবে সরকার যদি মনে করে ভোট উপলক্ষে এক বা দুই দিন মেট্রোরেল বন্ধ থাকবে, সেটি ভিন্ন বিষয়। এ বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। তবে ভোটের দিন ট্রেন চালানোর জন্য ডিএমটিসিএলের প্রস্তুতি রয়েছে।

বিষয়:

নির্বাচনমেট্রোরেলত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
এলাকার খবর
