পূজামণ্ডপে পদদলিত হয়ে নিহত ১৯: কলকাতায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশনের শোক

পূজামণ্ডপে পদদলিত হয়ে নিহত ১৯: কলকাতায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশনের শোক
ভারতের কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপূজা মণ্ডপে ভিড়ের চাপে পদদলিত হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ উপহাইকমিশন, কলকাতা। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে কমপক্ষে ১৯ জন দর্শনার্থী প্রাণ হারান এবং আরও অনেকে আহত হন।
আজ রোববার প্রকাশিত এক শোকবার্তায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশন এ শোক প্রকাশ করে।
শোকবার্তায় বলা হয়, সর্বজনীন দুর্গোৎসবের আনন্দঘন মুহূর্তে ঘটে যাওয়া এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় উপহাইকমিশন গভীরভাবে মর্মাহত। নিহত ব্যক্তিদের আত্মার সদ্গতি ও চিরশান্তি কামনা করার পাশাপাশি তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয়েছে।
এ ছাড়া সৃষ্টিকর্তা যেন শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোকে এ অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি ও ধৈর্য দেন, সেই প্রার্থনা করা হয়। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের দ্রুত ও সম্পূর্ণ সুস্থতাও কামনা করেছে উপহাইকমিশন।
শোকবার্তায় আরও বলা হয়, এ ঘটনায় শোকাচ্ছন্ন কলকাতার মানুষের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক সহমর্মিতা ও একাত্মতা প্রকাশ করছে বাংলাদেশ উপহাইকমিশন।