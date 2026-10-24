Ajker Patrika
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জাতীয়

একই প্রতিষ্ঠানকে বারবার টেন্ডার না দেওয়ার সুপারিশ সংসদীয় কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
একই প্রতিষ্ঠানকে বারবার টেন্ডার না দেওয়ার সুপারিশ সংসদীয় কমিটির
ফাইল ছবি

একই প্রতিষ্ঠানকে একাধিক টেন্ডার না দিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানকেও টেন্ডার দেওয়ার সুপারিশ করেছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। সততা, নিষ্ঠা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সুপারিশ করা হয়।

আজ শনিবার জাতীয় সংসদ ভবনে কমিটির প্রথম বৈঠকে এ সুপারিশ করা হয়। সংসদ সচিবালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বৈঠকে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাগুলোর কার্যক্রম নিয়ে একটি উপস্থাপনা দেওয়া হয়। এ সময় সরকারের ১৮০ দিনের কর্মসূচির আওতায় মন্ত্রণালয়ের নেওয়া বিভিন্ন কার্যক্রম এবং চলমান প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করা হয়।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের সব কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ জন্য যথাযথ ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার সুপারিশ করে কমিটি।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমে হস্তচালিত যন্ত্রপাতির পরিবর্তে যান্ত্রিকীকরণের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়। পাশাপাশি তাঁতশিল্পের প্রান্তিক তাঁতিদের জন্য সুতা, রং ও কাঁচামাল সহজলভ্য করতে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ত করে তাঁতি সমিতি অথবা ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করেছে কমিটি।

এ ছাড়া দিনাজপুরের রাণীর বন্দরে তাঁত বোর্ডের অফিসের কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট জমি লিজ বা অন্য কোনোভাবে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে কি না, তা যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

কমিটির সভাপতি ও হুইপ মো. আখতারুজ্জামান মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অংশ নেন কমিটির সদস্য এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, প্রতিমন্ত্রী শেখ মো. শরীফুল আলম, এস এম ফয়সল, মো. আব্দুল্লাহ্, রেজেকা সুলতানা, আফজাল হোসেন, রবিউল বাশার এবং মাহবুবা হাকিম।

বিষয়:

জাতীয় সংসদসংসদীয় কমিটিউন্নয়ন
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