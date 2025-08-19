বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় বরখাস্ত পুলিশ কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. হাফিজ আল ফারুককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনী স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপার নিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হাফিজ আল ফারুক পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহী কর্মরত ছিলেন)। কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, ‘মো. হাফিজ আল ফারুককে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩ (খ) ও ৩ (গ) অনুসারে যথাক্রমে ‘‘অসদাচরণ ও পলায়নের শাস্তিযোগ্য অপরাধে’’ অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ০১-০২-২০২৫ তারিখ থেকে চাকুরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।’
