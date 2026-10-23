আজকের রাশিফল: ফেসবুকে অযথা তর্কে জড়াবেন না, অন্যকে জ্ঞান দেওয়া বন্ধ করুন

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে অযথা তর্কে জড়াবেন না, অন্যকে জ্ঞান দেওয়া বন্ধ করুন
মেষ রাশি
জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি এক মহাজাগতিক সার্কাসের মতো হতে চলেছে। আপনার ভেতরের সেনাপতি আজ জেগে উঠলেও ভাগ্য আপনাকে কেবল চা বানানোর দায়িত্ব দিতে পারে। সহকর্মীরা আজ আপনাকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের মতো কাজ চালিয়ে যাবে, তাই অযথা বীরত্ব দেখাতে গিয়ে মেজাজ হারাবেন না। মানিব্যাগের প্রতি একটু সদয় হন, কারণ শপিং মলের কাঁচের দরজাও আজ আপনাকে দেখে পকেট কাটার জন্য হেসে উঠতে পারে। সন্ধ্যায় নিজের প্রিয় কোনো মিষ্টি বা চা খেয়ে নিজেকে শান্ত রাখাই হবে একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ।
বৃষ রাশি
আজ আলস্যই হবে পরম ধর্ম ও পরম সুখ। বালিশ এবং সোফা আজ আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে প্রমাণিত হবে এবং তারা আপনাকে ছেড়ে কোথাও যেতে দেবে না। কাজ শেষ করার ইচ্ছা মনে জাগলেও শরীর বলবে পরে করলেও তো চলবে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি, কারণ গুরুপাক খাবার আজ পেটের ভেতর নিজস্ব এক ছোটখাটো মহাযুদ্ধ শুরু করে দিতে পারে। যদি কেউ আজ কঠিন কাজের ভার দিতে আসে, তাকে মিষ্টি হেসে একটাই কথা বলুন যে, আজ মহাজাগতিক বিশ্রামে আছেন।
মিথুন রাশি
জাতক-জাতিকারা আজ কথা বলার ক্ষেত্রে মহাজাগতিক রেকর্ড ভেঙে ফেলতে পারেন। মুখ আজ এমন এক গতিতে চলবে যে পাশের মানুষটির কান ঝালাপালা হয়ে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত। নতুন নতুন পরিকল্পনা মাথায় শত শত ঘুরবে, কিন্তু দিনশেষে তার একটাও বাস্তবায়িত হবে না। সোশাল মিডিয়ায় অযথা কারও সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না, নতুবা কমেন্ট বক্স যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হবে। আজ সবচেয়ে ভালো সঙ্গী হবে একটি ডায়েরি, যেখানে নিজের অগাধ চিন্তাভাবনাগুলো লিখে রেখে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন।
কর্কট রাশি
আবেগের সমুদ্র আজ কিছুটা অতিরিক্ত উথাল-পাথাল করতে পারে। ছোটখাটো বিষয়েও চোখের পানি ফেলে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে, তাই পকেটে টিস্যু পেপারের একটি পুরো প্যাকেট রাখা বাধ্যতামূলক। পুরোনো কোনো দুঃখের স্মৃতি হঠাৎ ভেসে উঠে আপনাকে বিরস করে তুলতে পারে, তবে সেই ফাঁদে একদম পা দেবেন না। পরিবারের লোক আপনাকে কাজ ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে ধরতে পারে, তাই একটু সতর্ক থাকুন। নিজেকে একটু ভালোবাসুন এবং প্রিয় কোনো কমেডি সিনেমা দেখে দিনটি কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন।
সিংহ রাশি
আজ রাজকীয় ভঙ্গিতে ঘুরলেও ভাগ্য আজ আপনার মুকুটটি খানিকটা কাৎ করে দিতে চায়। অফিসে বা বাড়িতে নিজের আধিপত্য জাহির করতে গেলে লোকজনের কাছে পাত্তা না পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আজ নিজেকে নেতা মনে করলেও বাকি সবাই আপনাকে সাধারণ একজন দর্শকের মতোই দেখবে। জামাকাপড় পরার সময় একটু বুঝেশুনে নির্বাচন করুন, কারণ ফ্যাশন দেখাতে গিয়ে হাস্যরসের পাত্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রশংসা শোনার জন্য ব্যাকুল হবেন না, তার চেয়ে বরং আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে নিজেই একটু বাহবা দিয়ে দিন।
কন্যা রাশি
জাতক-জাতিকাদের জন্য আজ খুঁতখুঁতে স্বভাবের চরম মূল্য দিতে হতে পারে। চারপাশের অগোছালো পরিবেশ দেখে আপনার মনের ভেতর এক মহাঝড় উঠে আসবে, কিন্তু সেই বিশৃঙ্খলা গোছাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। ঘরের প্রতিটি কোণ পরিষ্কার করার যে অদম্য ইচ্ছা জাগবে, তাকে একটু থামান এবং নিজেকে একটু আরাম করতে দিন। অন্যকে উপদেশ দিতে গেলে আজ উল্টে নিজের ঘাড়েই দোষ এসে পড়তে পারে। আজ পারফেকশন বা নিখুঁত হওয়ার ভূত মাথার ওপর চেপে বসতে দেবেন না, সাধারণ জীবনযাপনই সেরা।
তুলা রাশি
আজ ন্যায়বিচার এবং ভারসাম্যের দাঁড়িপাল্লা নিয়ে সারা দিন ঘুরে বেড়াবেন। কী খাবেন, কী পরবেন বা কোথায় যাবেন এই ধরনের সামান্য সিদ্ধান্ত নিতে গিয়েই আধঘণ্টা কাটিয়ে দেবেন। অন্যের ঝগড়া মেটাতে মধ্যস্থতা করতে গেলে দু-পক্ষই এক হয়ে আপনাকে দোষী বানিয়ে দিতে পারে, তাই নিজের নাক অন্য ঝামেলায় গলাবেন না। প্রেমে কোনো নতুন আশা আজ না করাই ভালো, কারণ আপনার মিষ্টি কথা আজ উল্টো অর্থ তৈরি করতে পারে। দিনটি ধীরেসুস্থে কাটান এবং কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আজকের মতো স্থগিত রাখুন।
বৃশ্চিক রাশি
জন্য আজকের দিনটি বেশ রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর মনে হতে পারে। আপনি আজ সব কিছুর পেছনে কোনো না কোনো গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পাবেন, যদিও হয়তো সেটি নিতান্তই ভুল বোঝাবুঝি। আপনার চোখ দুটো আজ গোয়েন্দার মতো কাজ করবে এবং প্রতিবেশীর প্রতিটি চালচলন সন্দেহজনক মনে হতে পারে। রাগ সামলে রাখা আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ সাধারণ কোনো কৌতুকও আপনাকে রাগিয়ে দিতে পারে। নিজের জমানো বুদ্ধি গোপন রাখুন এবং অন্যের ব্যাপার নিয়ে জলঘোলা করা থেকে বিরত থাকুন।
ধনু রাশি
মানুষেরা আজ দারুণ অ্যাডভেঞ্চারের মেজাজে থাকবেন, কিন্তু কাজের চাপ আপনাকে ঘরের কোণেই আটকে রাখবে। দূরে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছা জাগবে, কিন্তু ব্যাংক ব্যালেন্স দেখে সেই ইচ্ছা আপনাআপনিই দমে যাবে। নিজের অতিরিক্ত চঞ্চলতার কারণে আজ গুরুত্বপূর্ণ কোনো জিনিস হারিয়ে ফেলার তীব্র ঝুঁকি রয়েছে, তাই ফোন এবং মানিব্যাগ সামলে রাখুন। বন্ধুরা আজ আপনাকে নতুন কোনো গোলকধাঁধায় ফেলতে পারে, তাই বুদ্ধি দিয়ে পরিস্থিতি সামলানোই শ্রেয়। আজ বেশি জ্ঞান দেওয়া বন্ধ রেখে শান্তভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করুন।
মকর রাশি
আজ সময় ও অর্থের হিসেব মেলানো বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কাজের পাহাড় আপনার সামনে জমে থাকবে, আর আপনি সেই পাহাড়ের গোড়ায় বসে চিন্তা করবেন কীভাবে পালানো যায়। বসের সাথে অযথা কোনো গম্ভীর আলোচনায় যাবেন না, কারণ তিনি আজকে আপনাকে কোনো ছাড় দেওয়ার মেজাজে নেই। আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল হয়তো অন্য কেউ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, তাই নিজের কৃতিত্বের কথা সবাইকে জানান। সন্ধ্যার পর কিছুটা শান্ত পরিবেশ পাবেন, তখন এক কাপ চা নিয়ে নিজের মতো কিছুটা সময় কাটান।
কুম্ভ রাশি
আজ পুরো দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে নিজের একটি আলাদা কাল্পনিক জগতে বসবাস করবেন। নিত্যনতুন আইডিয়া মাথায় এত বেশি আসবে যে সাধারণ মানুষ আপনার কথা শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে পারে। প্রযুক্তির ব্যবহারে আজকে কিছুটা ঝক্কি পোহাতে হতে পারে, মোবাইল বা ল্যাপটপ হঠাৎ করে কাজ বন্ধ করে দিতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে অনর্থক গম্ভীর আলোচনা এড়িয়ে চলুন, কারণ তারা আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে ব্যর্থ হতে পারে। মাটির মানুষ হয়ে মাটিতে পা রেখে চলাটাই আজকের প্রধান মন্ত্র হওয়া উচিত।
মীন রাশি
দিনটি দিবাস্বপ্ন দেখার একটি দুর্দান্ত সুযোগ নিয়ে এসেছে। কাজের টেবিলে বসে আপনি হয়তো দূর সমুদ্রের দ্বীপে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখবেন, যার ফলে বস আপনাকে হঠাৎ ডেকে এক বালতি ঠান্ডা পানি ঢেলে দিতে পারেন। ভালোবাসার মানুষ আপনাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বললে সেটা মনোযোগ দিয়ে শুনুন, নয়তো ভুল বোঝাবুঝির বড় একটা মেঘ জমতে পারে। আজ কল্পনাশক্তিকে আটকে রেখে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে, যদিও সেটা আপনার একদম পছন্দ নয়। নিজেকে একটু বাস্তববাদী করুন এবং হালকা মেজাজে দিনটি শেষ করুন।