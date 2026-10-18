আজকের রাশিফল: পেট পাতলা স্বভাব বিপদে ফেলবে, অতিরিক্ত তৈল মর্দনে নিজেই পিছলে পড়বেন

আজকের রাশিফল: পেট পাতলা স্বভাব বিপদে ফেলবে, অতিরিক্ত তৈল মর্দনে নিজেই পিছলে পড়বেন
মেষ
আপনার রাশির গ্রহ অধিপতি মঙ্গল আজ একটু বেশিই উত্তেজিত। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই মনে হতে পারে যে আপনি সারা পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা। তবে সত্যি বলতে, আজ কোনো বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মিশনে না নেমে শুধু নিজের ঘরটা পরিষ্কার করাই হবে আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধজয়। কর্মক্ষেত্রে বস অতিরিক্ত কাজ গছিয়ে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ খুঁজবেন। বসকে দেখলেই আজ এমন ভাব করুন যেন খুব জরুরি কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মগ্ন, নয়তো মিষ্টি হেসে কফির মগ হাতে সরে পড়ুন। বিকেলে প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে সামান্য একটা ফুচকার দোকানের মরিচ দেওয়া না দেওয়া নিয়ে, সতর্ক থাকুন।
বৃষ
খাওয়া-দাওয়ার প্রতি আপনার প্রেম আজকের দিনে চরম সীমানায় পৌঁছাবে। গ্রহদের গণনা বলছে, আজকে পকেটের টাকা আর পেটের ভুঁড়ি—এই দুটির মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ হবে। ফ্রিজ খুললেই যেন একটা ঐশ্বরিক জ্যোতি এসে আপনার চোখে পড়বে, কিন্তু সাবধান, রাত বারোটার পর খাবার খেলে সেই আলো আপনার ওজনের কাঁটায় প্রতিফলিত হবে। অফিসে আজ অলসতার এক অদ্ভুত হাওয়া ঘিরে থাকবে। কাজের টেবিলে কি-বোর্ডে মাথা রেখে ঘুমানোর তীব্র ইচ্ছা জাগলে সহকর্মীকে বলুন আপনি ‘গভীর চিন্তা’ করছেন। আর্থিক ক্ষেত্রে আজ কোনো বন্ধুর কাছ থেকে ধারের টাকা ফেরত পাওয়ার আশা আর আকাশে ডানা মেলা ঘোড়া দেখা একই কথা।
মিথুন
কথা বলার ক্ষেত্রে আজ একদম থামবেন না, এমনকি বাতাসকেও আজ আপনি কথা বলে হাঁপিয়ে তুলতে পারেন। তবে সমস্যা হলো, আজকে পেট থেকে বের হওয়ার জন্য কোনো গোপন কথা আইটেম গান গাইতে শুরু করবে। পেট পাতলা রাখার এই প্রবণতা আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে, তাই নিজের রহস্য নিজের কাছেই রাখুন। রাস্তায় চলার সময় ফোনে অতিরিক্ত চ্যাট করবেন না, নতুবা ড্রেন বা বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে এক নিবিড় বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে যেতে পারে। সন্ধ্যায় কোনো পুরোনো পরিচিত মানুষের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতে পারে, যিনি আপনাকে এক ঘণ্টা ধরে তার জীবনের দুঃখের গল্প শুনিয়ে মাথাব্যথা করিয়ে দেবেন।
কর্কট
আবেগ আজ বাঁধ ভাঙা নদীর মতো উথলে উঠবে। সকালে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কিংবা টিভি রিমোটের ব্যাটারি শেষ হয়ে যাওয়ার মতো অতি ক্ষুদ্র ঘটনাতেও চোখে পানি চলে আসতে পারে। গ্রহরা আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছে, আজ একটু শক্ত হন, টিস্যু বক্সটা সবসময় পকেটে রাখার দরকার নেই। ভালোবাসার মানুষটি আজ আপনার মেজাজ বুঝতে না পেরে মহাতুলকালাম কাণ্ড ঘটাতে পারে, তাই মেসেজে রিপ্লাই দেওয়ার সময় ইমোজির ব্যবহার ভেবেচিন্তে করুন। কাজের জায়গায় নিজের ভালোমানুষির সুযোগ কাউকে নিতে দেবেন না, নতুবা দিনশেষে অন্যের কাজও আপনার কাঁধেই এসে পড়বে।
সিংহ
জঙ্গল থেকে উঠে এসে আজ সরাসরি রাজপ্রাসাদের সিংহাসনে বসতে চাইবেন। হাবভাব এমন থাকবে যেন আপনার জন্মই হয়েছে বিশ্বকে শাসন করার জন্য। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন; বাস কিংবা রিকশা পাওয়ার জন্য আজকের দিনে আপনাকে সাধারণ প্রজার মতোই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ধাক্কাধাক্কি করতে হবে। অফিসে ভাবমূর্তি ধরে রাখার জন্য দামি পারফিউম মেখে যাবেন ঠিকই, কিন্তু কাজের ডেডলাইন মিস করলে বসের ঝাড়ি থেকে সেই পারফিউম আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। সন্ধ্যায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রশংসা করার জন্য কিছুটা সময় আলাদা করে বরাদ্দ রাখুন, তাতে মন ভালো থাকবে।
কন্যা
খুঁতখুঁতে স্বভাবের জন্য আজ আপনি বিশ্বরেকর্ড গড়ার কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন। ঘরে টেবিলের ওপর সামান্য একফোঁটা ধুলা দেখলেও মনে হতে পারে কে যেন জীবনটা তছনছ করে দিয়েছে! সহকর্মী বা পরিজনদের ভুল ধরতে গিয়ে আজ নিজের ভুলটাই বড় হয়ে সামনে আসতে পারে, তাই অন্যের থালায় মাছি না খুঁজে নিজের থালার দিকে খেয়াল রাখুন। আজ কেনাকাটা করতে গেলে পকেটের ওপর চরম অত্যাচার হতে পারে, প্রয়োজন ছাড়াও অফারের চক্করে পড়ে এমন জিনিস কিনে আনবেন যা জীবনে কোনোদিন ব্যবহার করবেন না। রাতে হালকা কোনো বই পড়ে ঘুমাতে যান, মাথার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক থামানো দরকার।
তুলা
সিদ্ধান্তহীনতা আজ আপনাকে এক চরম নাটকীয়তার মুখোমুখি দাঁড় করাবে। সকালে কোনটা পরবেন—নীল জামা না লাল জামা—তা ঠিক করতেই দুপুর হয়ে যেতে পারে। এমনকি রেস্তোরাঁয় গিয়ে বিরিয়ানি খাবেন না চাইনিজ খাবেন, সেই সিদ্ধান্ত নিতে নিতে বেয়ারা নিজেই চাকরি ছেড়ে বাড়ি চলে যেতে পারে। গ্রহদের প্রবল অনুরোধ, আজ অন্তত জীবনের ছোটখাটো বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার অন্য কারো ওপর ছেড়ে দিন। শেয়ার বাজার বা লটারিতে আজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাবেন না, কারণ ভাগ্যের চাকা আজ আপনার দিকে সোজা উল্টো ঘুরে বসে আছে।
বৃশ্চিক
রহস্যময় ভাব বজায় রাখতে গিয়ে আজ নিজেই নিজের জালে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সবাই যখন হাসিখুশি থাকবে, আপনি হয়তো ঘরের কোণে বসে ভেবে চলবেন পৃথিবীর অন্তিম সময় কবে আসছে। কাউকে অহেতুক সন্দেহ করার বাজে অভ্যাসটা আজ একটু নিয়ন্ত্রণে রাখুন, কাজের লোক গ্লাস ভাঙলে সেটাকে আপনার বিরুদ্ধে বড় কোনো আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ভেবে বসবেন না। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসিত হতে পারে, তবে কথা বলার সময় মুখের বিষাক্ত হুলটা একটু সামলে রাখাই ভালো। সন্ধ্যাটা একাকী না কাটিয়ে কোনো বন্ধুকে জ্বালিয়ে পার করুন।
ধনু
আপনার স্বভাবসিদ্ধ অ্যাডভেঞ্চারের ভূত আজ মাথার ওপর চেপে বসবে। কাজের টেবিল ছেড়ে হুট করে দূরে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা জাগতেই পারে, কিন্তু ব্যাংক ব্যালেন্সের দিকে তাকালেই সেই ইচ্ছা বেলুনের মতো ফুটো হয়ে যাবে। আজ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় এমন বড় বড় গপ্পো হাঁকাবেন যা শুনে তারা আপনার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করতে পারে। শারীরিক দিক থেকে দিনটি ভালো হলেও বেশি দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে পায়ে চোট পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কোনো কাজের আইডিয়া মাথায় এলে আজই সেটা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন না, আগে মাথাটা ঠাণ্ডা করুন।
মকর
কাজের চাপ আজ আপনাকে আক্ষরিক অর্থেই রোবটে পরিণত করে ফেলতে পারে। হয়তো ভাবছেন যে কাজই জীবন আর জীবনই কাজ, কিন্তু গ্রহরা সতর্ক করছে যে যন্ত্রের মতো খাটলে তেল শেষ হয়ে ইঞ্জিন সিজ করতে সময় লাগবে না। পরিবার বা প্রিয়জনকে সময় না দিলে আজ কপালে রেডিমেড অশান্তি নাচছে। বসের মন জয় করার জন্য অতিরিক্ত তেল মাখাতে গেলে তা নিজের পায়েই লেগে পিছলে পড়ে যেতে পারেন, তাই কাজের গুণগত মান ধরে রাখাই শ্রেয়। দিনশেষে একটু গান শুনুন বা ভালো কিছু খেয়ে নিজেকে পুরস্কৃত করুন।
কুম্ভ
মহাজাগতিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনায় আজ আপনার মগজ ভরপুর থাকবে। পৃথিবীকে কীভাবে আরও উন্নত করা যায় সেই চিন্তায় যখন আপনি আকুল, তখন হয়তো বাড়ির লোক আপনাকে বাজার থেকে এক কেজি আলু এনে দেওয়ার কাজ সঁপে দেবে। আপনার আইডিয়াগুলো আজ আশপাশের সাধারণ মানুষের মাথার ওপর দিয়ে যাবে, তাই কাউকে জ্ঞান দিতে গিয়ে তাদের বিরক্তির কারণ হবেন না। অনলাইনে অপ্রয়োজনীয় বস্তু অর্ডার করার প্রবল ঝোঁক দেখা দেবে, নিজের ক্রেডিট কার্ড বা মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপটি সামলে রাখুন।
মীন
দিবাস্বপ্নের রাজত্বে আজ রাজার মতো রাজত্ব করবেন। কাজের জায়গায় বসে বসে হয়তো ভাবছেন লটারি জিতলে কীভাবে পুরো পৃথিবী ঘুরে বেড়াবেন, আর ঠিক তখনই বসের হাঁক আপনাকে বাস্তবে টেনে নামাবে। আপনার কল্পনাশক্তি আজ চরমে থাকবে, কবিতা লেখা বা ছবি আঁকার জন্য দিনটি দারুণ হলেও কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া আজ কঠিন হবে। পানি সংক্রান্ত কোনো বিষয় বা বৃষ্টিতে ভেজা থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন, নয়তো কাল সর্দি-কাশির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যাবে। প্রেমের জন্য আজকের দিনটি মিষ্টি কাটবে, যদি না আপনি সঙ্গীকে ছেড়ে অন্য কারো কল্পনায় হারিয়ে যান।