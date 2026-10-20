আজকের রাশিফল: অহংকারে আকাশে উড়বেন কিন্তু ল্যান্ড করার রানওয়ে খুঁজে পাবেন না

আজকের রাশিফল: অহংকারে আকাশে উড়বেন কিন্তু ল্যান্ড করার রানওয়ে খুঁজে পাবেন না
মেষ রাশি
জাতকদের জন্য আজকের দিনটি বেশ নাটকীয়। ভেতরের রাগ আর অধৈর্য ভাব আজ অগ্ন্যুৎপাতের মতো ফেটে পড়তে পারে, বিশেষ করে যখন কোনো সহকর্মী আপনাকে অত্যন্ত সাধারণ একটি কাজের ভুল বুঝিয়ে দেবে। মানিব্যাগটি শক্ত করে ধরে রাখুন। কারণ, আজ হুট করে অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা করার ভূতে চাপতে পারে। প্রেমে আজ কোনো জট পাকানোর চেষ্টা করবেন না, নয়তো পার্টনার আপনাকে এমন এক লেকচার দেবে—যা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ানো হয় না। সব মিলিয়ে শান্ত থাকুন এবং আজ অন্তত বন্ধুদের থেকে টাকা ধারের আবদার এড়িয়ে চলুন।
বৃষ রাশি
অলসতা আজ এক নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়ার পথে। কাজের জায়গা আর পরিবারের মাঝে আপনি আজ স্যান্ডউইচের মতো চ্যাপ্টা হয়ে থাকবেন। অফিস থেকে যখন বলা হবে কাজ শেষ করতে, ঠিক তখনই বাড়ি থেকে ডাক আসবে আলুর বস্তা বয়ে নিয়ে আসার জন্য। আর্থিক দিক থেকে আজ চরম হিসাবরক্ষক হওয়ার ভং ধরেও শেষ পর্যন্ত খাবার ডেলিভারি অ্যাপে বিশাল অঙ্ক উড়িয়ে দিতে পারেন। কোনো কিছুতেই আজ চট করে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না, মুখ বন্ধ রেখে চুপচাপ মিষ্টি খাওয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।
মিথুন রাশি
মাথায় আজ ভাবনার কোনো কমতি নেই, তবে সেগুলোর অধিকাংশই অর্থহীন। ভেতরের দুটি মন আজ একসাথে তর্ক যুদ্ধে নামবে—এক মন বলবে কাজ করো, অন্য মন বলবে সোফায় শুয়ে রিলস দেখো। মাথার ভেতর অতিরিক্ত চিন্তা চালানো বন্ধ করে একটু স্বস্তির শ্বাস নিন। পুরোনো কোনো পাওনা টাকা হঠাৎ ফেরত পেতে পারেন, কিন্তু সেটা আবার কোনো ফালতু জিনিসে খরচ করবেন—তা নিয়ে আবার নতুন ভাবনায় পড়ে যাবেন। কারও সঙ্গে কথা বলার সময় একটু ভেবেচিন্তে শব্দ চয়ন করুন, না হলে আপনার সহজ রসিকতা অন্যের কাছে মারাত্মক অপমান মনে হতে পারে।
কর্কট রাশি
আবেগের সমুদ্র আজ জোয়ারে ভাসছে। কেউ একটু কড়া গলায় কথা বললেই মনে হতে পারে পুরো পৃথিবী আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আজ কিন্তু অযথা নিজেকে ভিকটিম ভাবার দিন নয়, বরং বাস্তবতা মেনে নিয়ে চলা দরকার। সংসারের কাজের জন্য পকেট থেকে হঠাৎ কিছু কাঁচা টাকা খসে যেতে পারে, যা দেখে আপনার চোখের কোণে পানি চলে এলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রেমের ক্ষেত্রে পার্টনার আজ একটু ব্যস্ত থাকতে পারে, এটাকে নিজের অপমান ভেবে ফেসবুক বায়ো থেকে ‘ইন অ্যা রিলেশনশিপ’ মুছে ফেলার মতো কাণ্ড করবেন না।
সিংহ রাশি
অহংকার আজ আকাশে উড়ছে, কিন্তু মাটিতে ল্যান্ড করার জন্য রানওয়ে খুঁজে পাবে না। অফিসে আজ মনে করতে পারেন আপনিই সব বোঝেন, কিন্তু বস যখন ফাইল নিয়ে প্রশ্ন করবেন তখন আপনার আত্মবিশ্বাস সামান্য ধাক্কা খেতে পারে। অতীত বিনিয়োগ থেকে কিছু অপ্রত্যাশিত লাভ আসতে পারে, যা দিয়ে কোনো বিলাসবহুল জিনিস কেনার প্ল্যান করবেন। তবে মনে রাখবেন, অহংকার দেখিয়ে সব নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে বচসা নিশ্চিত। একটু হাত খুলে দান-ধ্যান না করলেও চলবে, অন্তত মানুষের সঙ্গে হেসে কথা বলুন।
কন্যা রাশি
ওভার অ্যানালাইসিস করার রোগ আজ চরমে পৌঁছাবে। অন্যেরা কী ভাবছে, কী বলছে, এমনকি কে কীভাবে চা খাচ্ছে—তা নিয়েও আপনি আজ গভীর মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা শুরু করে দেবেন। ব্যাংকের ব্যালেন্স এবং হিসাবপত্র নিয়ে আজ কিছুটা চিন্তায় থাকতে পারেন, কিন্তু অতিরিক্ত জটিলতা বানিয়ে নিজেরই মাথা খারাপ করবেন না। কাজের চাপ থেকে চোখ আর পিঠে ব্যথার আমেজ আসতে পারে, তাই কম্পিউটারের স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে একটু খোলা বাতাসে তাকান। নিজেকে আজ সব বিষয়ের সর্বজান্তা প্রমাণ করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।
তুলা রাশি
ভারসাম্যের রাজহাঁস আজ হঠাৎ কাদায় আটকে যেতে পারে। কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সমতা রাখতে গিয়ে আপনার অবস্থা হবে এক পায়ে সার্কাস দেখানোর মতো। আজ দীর্ঘক্ষণ বসে না থেকে মাঝেমধ্যেই একটু হেঁটে আসুন, নয়তো শরীর আপনাকে কড়া ভাষায় ব্যাকপেইনের হুমকি দেবে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার সময় পুরোনো কোনো ঘটনা তুলে পরিবেশ গরম করবেন না। যদি কেউ কোনো উপদেশ দেয়, সেটা শুনে নিন, হয়তো সেই উপদেশটা কোনো অলৌকিক উপায়ে আপনার শেষ মুহূর্তের বিপদ বাঁচিয়ে দিতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি
গোয়েন্দা মানসিকতা আজ চূড়ান্ত সতর্কতায় থাকবে। সবাইকে সন্দেহ করতে শুরু করবেন, এমনকি যে ক্যাফেতে আপনাকে চা দিচ্ছে তাকেও! আর্থিক লেনদেনে অতিরিক্ত ঝুঁকি নেওয়া আজ একদম উচিত হবে না। কারণ, গ্রহের অবস্থান বলছে আজ টাকা গেলে তা সহজে ফিরবে না। অনুভূতি ধরে রাখতে না পেরে মনের ভেতরে জমিয়ে রাখা পুরোনো রাগ কাউকে উগরে দেবেন না, এতে সম্পর্ক তো নষ্ট হবেই, মাঝখান থেকে আপনারই রক্তচাপ বাড়বে। ধীরস্থিরভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করুন এবং সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন।
ধনু রাশি
আজ হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা জাগতে পারে। মনে হবে কাজকাম সব ছেড়ে কোথাও দূরে পালিয়ে যান, কিন্তু ব্যাংকের মেসেজ আপনাকে মুহূর্তে বাস্তবে ফিরিয়ে আনবে। নতুন কিছু শেখার আগ্রহ ভালো, তবে আজ নতুন কোনো ব্যবসা বা ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগে পা না বাড়ানোই ভালো হবে। পরিবার বা বন্ধুদের পেছনে কিছু অতিরিক্ত খরচ হতে পারে, যা আপনাকে কিছুটা হলেও আনন্দ দেবে। স্বাস্থ্যের অবস্থা আজ বেশ ভালো থাকবে, তাই সেই এনার্জিটা কাজে লাগিয়ে ঝুলে থাকা কাজগুলো ঝটপট মিটিয়ে ফেলুন।
মকর রাশি
আজ সময়সূচির চরম অনুশাসন মেনে চলতে হবে, যদিও মন বলবে নিয়ম ভেঙে উল্টাপাল্টা কিছু করে বসতে। সকালে কাজের একটা বড় তালিকা তৈরি করে ফেলবেন ঠিকই, কিন্তু দিনের শেষে দেখা যাবে তালিকার প্রথম কাজটাই অর্ধেক আটকে আছে। প্রবীণ কারও সাহায্যে অফিসে কোনো জটিল সমস্যার সমাধান পেতে পারেন, কিন্তু নিজের ক্রেডিট অন্যকে দিতে যাবেন না। সম্পর্কের ক্ষেত্রে পার্টনারের আবেগ অনুভূতির একটু কদর করুন, সবকিছুকে প্রজেক্টের ডেডলাইনের মতো বিচার করলে ভালোবাসা জানলা দিয়ে পালাবে।
কুম্ভ রাশি
কল্পনাশক্তি আজ সাত নম্বর মেঘে বিচরণ করবে। আপনি কাজের জায়গায় নতুন নতুন আইডিয়া উপস্থাপন করবেন ঠিকই, কিন্তু সহকর্মীরা তা বুঝে ওঠার আগেই বাতিল করে দিতে পারে। এতে মন খারাপ না করে নিজের কাজ নিজের মতো করে চালিয়ে যান। প্রথম দেখাতেই কারও ওপর অতিরিক্ত বিশ্বাস বা প্রত্যাশা তৈরি করবেন না। কারণ, মানুষ যা দেখায় সব সময় তা হয় না। একটু হালকা ব্যায়াম এবং হাঁটাচলা করুন, নয়তো আপনার পিঠ এবং কাঁধ আজ বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। দিন শেষে ভালোবাসার মানুষটিকে একটু সময় দেওয়া প্রয়োজন।
মীন রাশি
রোমান্টিকতা আজ অন্য মাত্রায় থাকবে। আপনার মিষ্টি কথাবার্তা দিয়ে অনেকের মন জয় করে নেবেন এবং ক্লায়েন্ট বা বস আপনার কাজে মুগ্ধ হতে বাধ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে আজ আপনার অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার একটা চরম প্রবণতা দেখা দেবে, যা আপনার জমানো টাকার ওপর বেশ বড়সড় একটা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালাতে পারে। শরীরের দিকে একটু খেয়াল রাখুন, বিশেষ করে ঘুম আর জল খাওয়ার ব্যাপারে অবহেলা করবেন না। ভালোবাসার মানুষের কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন, কেবল নিজের ঢাক নিজে পিটিয়ে গেলে দিনটি বিফলে যেতে পারে।