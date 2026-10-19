যত্নে থাকুক কাঁসা পিতলের বাসন
পূজায় অতিথি আপ্যায়নে কাঁসা ও পিতলের বাসনের জুড়ি নেই। এসব থালা, বাটি, প্রদীপ কিংবা ধূপদানির উজ্জ্বল উপস্থিতি উৎসবের আবহে আনে আভিজাত্যের ছোঁয়া। তবে ব্যবহার এবং উৎসবের আমেজ শেষ হওয়ার পর এগুলো দীর্ঘদিন আলমারি বা ট্রাঙ্কে ফেলে রাখলে বাতাস, আর্দ্রতা ও পূজার উপকরণের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় খুব সহজে কালচে বা সবুজ ছোপ দাগ পড়ে যায়। তাই, ব্যবহারের পর কাঁসা-পিতলের চকচকে ভাব বজায় রেখে তা তুলে রাখার জন্য বিশেষ যত্ন ও পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।
উপকরণের অবশিষ্টাংশ পরিষ্কার করুন
পূজায় ব্যবহৃত ঘট, প্রদীপ বা থালায় সিঁদুর, চন্দন, হলুদ, ঘি ইত্যাদি লেগে থাকে। এ ছাড়া ধূপকাঠি বা আরতির ধোঁয়া ও ছাই বাসনের খাঁজে জমা হয়ে শক্ত আস্তরণ তৈরি করে। এগুলো দীর্ঘক্ষণ ধাতুর গায়ে বসে থাকলে ধাতুর ওপর স্থায়ী দাগ তৈরি হয়। তাই তুলে রাখার আগে হালকা গরম পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে তেলের ভাব ও অন্যান্য উপাদানের অবশিষ্টাংশ দূর করে নিতে হবে।
কড়া দাগ কাটাতে ঘরোয়া পেস্ট ব্যবহার করুন
বাতি বা প্রদীপের গায়ে লেগে থাকা কঠিন দাগ ও কালচে ভাব দূর করতে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা নিরাপদ। এ জন্য লেবু কেটে তার ওপর কিছুটা লবণ ছিটিয়ে প্রদীপ বা থালার কালচে জায়গায় আলতো করে ঘষলে তামাটে ভাব কেটে চকচকে হয়ে ওঠে। আর খুব পুরোনো কড়া দাগের ক্ষেত্রে তেঁতুলের সঙ্গে সামান্য বেকিং সোডা মিশিয়ে ৫ মিনিট লাগিয়ে রেখে হালকা ঘষে ধুয়ে ফেললে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। এমনকি বাজারে পাওয়া যায় এমন মাইল্ড ও কেমিক্যালমুক্ত মেটাল ক্লিনিং পাউডার নরম কাপড়ে ব্যবহার করেও বাসনের মসৃণতা নষ্ট না করে সহজে দাগ তোলা যায়।
পিতল ও তামার ফারাক জানুন
পিতল ও তামা বা কাঁসার বাসনের যত্নে কিছু পার্থক্য রয়েছে। পিতলের তুলনায় তামা ও কাঁসার পাত্র বাতাসে খুব দ্রুত বিক্রিয়া করে গাঢ় সবুজ রঙের ছোপ তৈরি করে। তাই তামার প্রদীপ বা ঘট ব্যবহারে বাড়তি নজর দিতে হয় এবং ধোয়ার পরপরই যত্ন নিতে হয়।
আর্দ্রতা সম্পূর্ণ দূর করুন
মেটালের প্রধান শত্রু হলো পানি ও আর্দ্রতা। ধোয়ার পর সামান্য পানি লেগে থাকলেও সেখানে ফাঙ্গাস ও তাম্র-অক্সাইডের আস্তরণ তৈরি হয়। তাই ধোয়ার পরপরই শুকনো নরম মাইক্রোফাইবার তোয়ালে দিয়ে প্রতিটি বাসন ভালোভাবে মুছে নিতে হবে।
তেল পলিশ, সঠিক প্যাকেজিং ও প্লাস্টিক এড়িয়ে চলুন
বাসন পুরোপুরি শুকানোর পর কয়েক ফোঁটা নারকেল তেল বা বেবি অয়েল সুতি কাপড়ে নিয়ে মেটালের পুরো গায়ে পলিশের মতো বুলিয়ে দিলে তেলের স্তরটি বাতাস ও আর্দ্রতা ধাতুর সংস্পর্শে আসতে দেয় না। কাঁসা-পিতল কখনো এয়ারটাইট প্লাস্টিক ব্যাগে মুড়ে রাখবেন না। কারণ প্লাস্টিক ভেতরের আর্দ্রতা আটকে রেখে রং কালো করে ফেলে। তাই পিতল ও কাঁসার বাসন আলাদাভাবে খবরের কাগজ, বাটার পেপার বা সুতি কাপড়ে মুড়ে শুকনো জায়গায় রাখতে হবে এবং আলমারিতে কয়েকটি সিলিকা জেল প্যাকেট রেখে দিলে তা বাড়তি আর্দ্রতা শুষে মেটাল সুরক্ষিত রাখে।
যেসব ভুল একদমই করা যাবে না
» স্টিলের জালি এড়িয়ে চলুন
» বাসন পরিষ্কারের সময় কখনো তারের জালি বা শক্ত স্ক্রাবার ব্যবহার করবেন না। এতে মেটালের গায়ে সূক্ষ্ম দাগ পড়ে যায়, যেখানে পরবর্তী সময়ে আরও বেশি ময়লা জমার সুযোগ তৈরি হয়।
» কড়া অ্যাসিড দেবেন না
» খোদাই বা পলিশ করা প্রদীপে কখনোই গাঢ় বা অপরিশোধিত অ্যাসিড ব্যবহার করবেন না। তাতে ওপরের ফিনিশিং নষ্ট হয়ে যায়।
সূত্র: পিতল ও অন্যান্য