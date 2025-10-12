Ajker Patrika
বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ ঢাকায়

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১১: ৩৬
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ইনচার্জ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: ইনচার্জ (লোন সার্ভিসিং)

পদসংখ্যা: ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ

অভিজ্ঞতা: ৮-১০ বছর

চাকরির ধরন: ফুল-টাইম

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধা রয়েছে

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ নভেম্বর, ২০২৫

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

