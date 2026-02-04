Ajker Patrika
বেসরকারি

আরএফএল গ্রুপে ১০০ পদে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আরএফএল গ্রুপে ১০০ পদে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি শোরুম ম্যানেজার পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৪ মার্চ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার

লোকবল নিয়োগ: ১০০ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/স্নাতক/ডিপ্লোমা পাস থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: পিওএস সিস্টেম পরিচালনায় দক্ষতা

অভিজ্ঞতা: ৩ থেকে ৭ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: ২২ থেকে ৩৫ বছর

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো শোরুমে কাজ করতে হতে পারে।

বেতন: ২১ থেকে ৩৫ হাজার টাকা (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড, ট্যুর ভাতা, লাভের ভাগ, পারফরম্যান্স বোনাস, মোবাইল বিল, বছরে দুটি উৎসব বোনাস, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বিক্রয় কমিশন, লিভ এনক্যাশমেন্ট।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ৪ মার্চ ২০২৬

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

রুজভেল্ট হোটেল: নিউইয়র্কের কেন্দ্রে ১০০ কোটি ডলারের সম্পদ পাকিস্তানের হাতে এল কীভাবে

রুজভেল্ট হোটেল: নিউইয়র্কের কেন্দ্রে ১০০ কোটি ডলারের সম্পদ পাকিস্তানের হাতে এল কীভাবে

ফরিদপুরে বিএনপির নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন, জামায়াত নেতাকে জখম

ফরিদপুরে বিএনপির নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন, জামায়াত নেতাকে জখম

সম্পর্কিত

মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে ২০ জন শোরুম ম্যানেজার নেবে

মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে ২০ জন শোরুম ম্যানেজার নেবে

আরএফএল গ্রুপে ১০০ পদে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

আরএফএল গ্রুপে ১০০ পদে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

এনটিআরসিএর অধীনে বড় নিয়োগ, পদ ১৩,৫৫৯

এনটিআরসিএর অধীনে বড় নিয়োগ, পদ ১৩,৫৫৯

শ্রম মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার সূচি

শ্রম মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার সূচি