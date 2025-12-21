ফায়ার সার্ভিসের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৭

চাকরি ডেস্ক
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ‘স্টাফ অফিসার’ (১২তম গ্রেড) পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে ১৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর পিএসসির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার ভিত্তিতে বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণ করে এসব প্রার্থীদের সাময়িকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রদত্ত সব তথ্য, ডকুমেন্টস, সনদ ইত্যাদি বিজ্ঞাপনের শর্ত এবং আবেদনপত্রে প্রদত্ত অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে কর্ম কমিশন প্রার্থীদের এই শর্তে সাময়িকভাবে মনোনীত করেছে যে নিয়োগের পূর্বে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রার্থীর সব সনদ, ডকুমেন্টস ও কাগজপত্রের সত্যতা যাচাইপূর্বক নিশ্চিত হয়ে চূড়ান্ত নিয়োগ করবে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ‘স্টাফ অফিসার’ (১২তম গ্রেড) পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে ১৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর পিএসসির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার ভিত্তিতে বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণ করে এসব প্রার্থীদের সাময়িকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রদত্ত সব তথ্য, ডকুমেন্টস, সনদ ইত্যাদি বিজ্ঞাপনের শর্ত এবং আবেদনপত্রে প্রদত্ত অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে কর্ম কমিশন প্রার্থীদের এই শর্তে সাময়িকভাবে মনোনীত করেছে যে নিয়োগের পূর্বে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রার্থীর সব সনদ, ডকুমেন্টস ও কাগজপত্রের সত্যতা যাচাইপূর্বক নিশ্চিত হয়ে চূড়ান্ত নিয়োগ করবে।
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ২ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ১৭ ক্যাটাগরির ১২৬টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্তে প্রাথমিক বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইবনে সিনা ট্রাস্ট। স্বাস্থ্যসেবামূলক কল্যাণ ট্রাস্টটি জেনারেল ম্যানেজার (অডিট এবং কমপ্লায়েন্স) পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। গত ১৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে অডিট অফিসিয়াল-উপ টু ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষে (চট্টগ্রাম ওয়াসা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ক্যাটাগরির পদে মোট ২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১০ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ২ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ১৭ ক্যাটাগরির ১২৬টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্তে প্রাথমিক বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান (উপপরিচালক) এ এইচ এম কামরুজ্জামান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো কম্পিউটার অপারেটর, ড্রাইভার, টেকনিক্যাল সহকারী (ক্যাটালগার), ডেসপ্যাচ রাইডার, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, বুকসর্টার, পাঠকক্ষ সহকারী, অফিস সহায়ক, রেফারেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিস সহায়ক কাম নিরাপত্তাপ্রহরী, হিসাবরক্ষক, লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, লাইব্রেরি সহকারী, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্যাশিয়ার ও অফিস সহকারী কাম কাম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
বিজ্ঞপ্ততি বলা হয়, আগামী ২ জুনায়ারি (শুক্রবার) সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত রাজধানীর নির্ধারিত ১৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে, গত ২৭ জুলাই প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের প্রবেশপত্র প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটথেকে ডাউনলোড করতে হবে। প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে প্রবেশপত্র ডাউনলোড-সংক্রান্ত লিংক এসএমএসের মাধ্যমে পাঠানো হবে। প্রবেশপত্রটি লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে।
প্রার্থীকে অবশ্যই প্রবেশপত্রের রঙিন প্রিন্ট কপি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরিদর্শককে প্রদর্শন করতে হবে। কোনো প্রার্থী প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। প্রার্থীকে প্রবেশপত্রে উল্লিখিত শর্তাবলি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ২ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ১৭ ক্যাটাগরির ১২৬টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্তে প্রাথমিক বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান (উপপরিচালক) এ এইচ এম কামরুজ্জামান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো কম্পিউটার অপারেটর, ড্রাইভার, টেকনিক্যাল সহকারী (ক্যাটালগার), ডেসপ্যাচ রাইডার, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, বুকসর্টার, পাঠকক্ষ সহকারী, অফিস সহায়ক, রেফারেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিস সহায়ক কাম নিরাপত্তাপ্রহরী, হিসাবরক্ষক, লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, লাইব্রেরি সহকারী, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্যাশিয়ার ও অফিস সহকারী কাম কাম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
বিজ্ঞপ্ততি বলা হয়, আগামী ২ জুনায়ারি (শুক্রবার) সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত রাজধানীর নির্ধারিত ১৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে, গত ২৭ জুলাই প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের প্রবেশপত্র প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটথেকে ডাউনলোড করতে হবে। প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে প্রবেশপত্র ডাউনলোড-সংক্রান্ত লিংক এসএমএসের মাধ্যমে পাঠানো হবে। প্রবেশপত্রটি লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে।
প্রার্থীকে অবশ্যই প্রবেশপত্রের রঙিন প্রিন্ট কপি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরিদর্শককে প্রদর্শন করতে হবে। কোনো প্রার্থী প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। প্রার্থীকে প্রবেশপত্রে উল্লিখিত শর্তাবলি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ‘স্টাফ অফিসার’ (১২তম গ্রেড) পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে ১৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর পিএসসির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইবনে সিনা ট্রাস্ট। স্বাস্থ্যসেবামূলক কল্যাণ ট্রাস্টটি জেনারেল ম্যানেজার (অডিট এবং কমপ্লায়েন্স) পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। গত ১৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে অডিট অফিসিয়াল-উপ টু ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষে (চট্টগ্রাম ওয়াসা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ক্যাটাগরির পদে মোট ২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১০ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইবনে সিনা ট্রাস্ট। স্বাস্থ্যসেবামূলক কল্যাণ ট্রাস্টটি জেনারেল ম্যানেজার (অডিট এবং কমপ্লায়েন্স) পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। গত ১৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: জেনারেল ম্যানেজার (অডিট এবং কমপ্লায়েন্স)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং বা ফিন্যান্সে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: নিরীক্ষা সফটওয়্যার, ইআরপি সিস্টেম এবং আর্থিক প্রতিবেদন সরঞ্জামগুলোতে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (ধানমন্ডি)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইবনে সিনা ট্রাস্ট। স্বাস্থ্যসেবামূলক কল্যাণ ট্রাস্টটি জেনারেল ম্যানেজার (অডিট এবং কমপ্লায়েন্স) পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। গত ১৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: জেনারেল ম্যানেজার (অডিট এবং কমপ্লায়েন্স)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং বা ফিন্যান্সে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: নিরীক্ষা সফটওয়্যার, ইআরপি সিস্টেম এবং আর্থিক প্রতিবেদন সরঞ্জামগুলোতে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (ধানমন্ডি)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ‘স্টাফ অফিসার’ (১২তম গ্রেড) পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে ১৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর পিএসসির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ২ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ১৭ ক্যাটাগরির ১২৬টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্তে প্রাথমিক বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে অডিট অফিসিয়াল-উপ টু ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষে (চট্টগ্রাম ওয়াসা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ক্যাটাগরির পদে মোট ২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১০ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে অডিট অফিসিয়াল-উপ টু ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অডিট অফিসিয়াল, (উপ টু ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএম/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: অডিটিং/জেনারেল ব্যাংকিং/গ্রাহক পরিষেবা, ক্রেডিট অপারেশন এবং ডকুমেন্টেশন, বৈদেশিক বাণিজ্য অপারেশন এবং ডকুমেন্টেশন অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং সম্পর্কিত কার্যাবলীতে দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবদেন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে অডিট অফিসিয়াল-উপ টু ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অডিট অফিসিয়াল, (উপ টু ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএম/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: অডিটিং/জেনারেল ব্যাংকিং/গ্রাহক পরিষেবা, ক্রেডিট অপারেশন এবং ডকুমেন্টেশন, বৈদেশিক বাণিজ্য অপারেশন এবং ডকুমেন্টেশন অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং সম্পর্কিত কার্যাবলীতে দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবদেন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ‘স্টাফ অফিসার’ (১২তম গ্রেড) পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে ১৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর পিএসসির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ২ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ১৭ ক্যাটাগরির ১২৬টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্তে প্রাথমিক বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইবনে সিনা ট্রাস্ট। স্বাস্থ্যসেবামূলক কল্যাণ ট্রাস্টটি জেনারেল ম্যানেজার (অডিট এবং কমপ্লায়েন্স) পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। গত ১৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষে (চট্টগ্রাম ওয়াসা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ক্যাটাগরির পদে মোট ২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১০ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষে (চট্টগ্রাম ওয়াসা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ক্যাটাগরির পদে মোট ২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১০ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল, তড়িৎ কৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল (সিএসসি), ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশল, পানি সরবরাহ প্রকৌশল বা পরিবেশ প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ১৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, সিএসসি, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস, পরিবেশ, পাওয়ার বা অটোমোবাইল প্রকৌশলে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
আবেদনের শর্তাবলি
প্রার্থীকে অবশ্যই জন্মসূত্রে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে। প্রার্থীর বয়সসীমা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত এসএসসি বা সমমান সনদে উল্লিখিত জন্মতারিখ বিবেচনা করা হবে, কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন ফি: ২২৩ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)। তবে অনগ্রসর প্রার্থীদের (শারীরিক প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও তৃতীয় লিঙ্গ) ক্ষেত্রে সব পদে আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীদেরকে প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের এই https://cwasa.teletalk.com.bd লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ বিকেল ৫টা।সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষে (চট্টগ্রাম ওয়াসা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ক্যাটাগরির পদে মোট ২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১০ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল, তড়িৎ কৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল (সিএসসি), ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশল, পানি সরবরাহ প্রকৌশল বা পরিবেশ প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ১৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, সিএসসি, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস, পরিবেশ, পাওয়ার বা অটোমোবাইল প্রকৌশলে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
আবেদনের শর্তাবলি
প্রার্থীকে অবশ্যই জন্মসূত্রে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে। প্রার্থীর বয়সসীমা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত এসএসসি বা সমমান সনদে উল্লিখিত জন্মতারিখ বিবেচনা করা হবে, কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন ফি: ২২৩ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)। তবে অনগ্রসর প্রার্থীদের (শারীরিক প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও তৃতীয় লিঙ্গ) ক্ষেত্রে সব পদে আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীদেরকে প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের এই https://cwasa.teletalk.com.bd লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ বিকেল ৫টা।সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ‘স্টাফ অফিসার’ (১২তম গ্রেড) পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে ১৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর পিএসসির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ২ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ১৭ ক্যাটাগরির ১২৬টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্তে প্রাথমিক বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইবনে সিনা ট্রাস্ট। স্বাস্থ্যসেবামূলক কল্যাণ ট্রাস্টটি জেনারেল ম্যানেজার (অডিট এবং কমপ্লায়েন্স) পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। গত ১৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে অডিট অফিসিয়াল-উপ টু ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে