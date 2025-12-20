চট্টগ্রাম ওয়াসায় চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষে (চট্টগ্রাম ওয়াসা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ক্যাটাগরির পদে মোট ২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১০ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল, তড়িৎ কৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল (সিএসসি), ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশল, পানি সরবরাহ প্রকৌশল বা পরিবেশ প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ১৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, সিএসসি, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস, পরিবেশ, পাওয়ার বা অটোমোবাইল প্রকৌশলে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
আবেদনের শর্তাবলি
প্রার্থীকে অবশ্যই জন্মসূত্রে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে। প্রার্থীর বয়সসীমা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত এসএসসি বা সমমান সনদে উল্লিখিত জন্মতারিখ বিবেচনা করা হবে, কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন ফি: ২২৩ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)। তবে অনগ্রসর প্রার্থীদের (শারীরিক প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও তৃতীয় লিঙ্গ) ক্ষেত্রে সব পদে আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীদেরকে প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের এই https://cwasa.teletalk.com.bd লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ বিকেল ৫টা।সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চাকরি ডেস্ক
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত দুটি ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ২ হাজার ৯৪৪ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।
গত বুধবার বিএসসিএসের পরিচালক মিজানুর রহমান আকন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো: সোনালী ব্যাংক পিএলসি, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন।
২০২২ সাল ভিত্তিক ‘সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)/উপসহকারী প্রকৌশলী (পুরকৌশল)’-এর ১৮টি শূন্য পদে নিয়োগের উদ্দেশে ২০২৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই নিয়োগে আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে যোগ্য বিবেচিত ২ হাজার ৯৪৪ জন প্রার্থীর ৩ ঘণ্টাব্যাপী (১ ঘণ্টা প্রিলিমিনারি ও ২ ঘণ্টা লিখিত) পরীক্ষা ৩ জানুয়ারি বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ডেমরায় অবস্থিত সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে এই পরীক্ষার সিলেবাস উল্লেখ রয়েছে। প্রার্থীদের প্রবেশপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ইতিমধ্যে আপলোড করা হয়েছে। প্রার্থীরা পরীক্ষা শুরুর আগপর্যন্ত ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রবেশপত্র ব্যতিরেকে কোনো প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
চাকরি ডেস্ক
ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৬ ডিসেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত বুধবার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব শেখ মুর্শিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো ফার্মাসিস্ট, হোমিওপ্যাথ, লাইব্রেরি সহকারী, রেফারেন্স সহকারী ও লাইনো মেশিনম্যান। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব পদের পরীক্ষা ২৬ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
আর হোমিও কম্পাউন্ডার (ইসলামিক মিশন) ও লেডি ফার্মাসিস্ট পদের লিখিত পরীক্ষা একই দিন বেলা ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনী উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজকেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পরীক্ষার বিষয়ে ইতিমধ্যে টেলিটকের মাধ্যমে প্রার্থীদের কাছে এসএমএস দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের লিংকে গিয়ে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে পরীক্ষার দিন সকাল ৯টা এবং বেলা ২টার মধ্যে প্রবেশপত্রে উল্লেখিত পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে হবে। এর আগে, গত ২৭ জুলাই এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
ক্যারিয়ার ডেস্ক
ডিসেম্বর মাস মানেই চারদিকে উৎসবের আমেজ, শীতের সকাল আর ছুটির পরিকল্পনা। অধিকাংশ মানুষ যখন বছর শেষের আলস্যে গা ভাসিয়ে দেন, ঠিক এ সময়ে ক্যারিয়ারসচেতন মেধাবীরা পরবর্তী বছরের ছক আঁকতে শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে, ডিসেম্বরের এই শান্ত সময়টাই নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়ার এবং প্রতিযোগিতায় অন্যদের চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার মোক্ষম সুযোগ।
সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমান শ্রমবাজারে দক্ষতার মানদণ্ড দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। প্রথাগত ডিগ্রির চেয়ে এখন প্রায়োগিক জ্ঞান বা ‘স্কিল সেট’ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। বিশেষ করে যাঁরা নিয়মিত কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করছেন, তাঁরা সহকর্মীদের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ বেশি আয় করছেন। নিচে এমন চারটি দক্ষতা তুলে ধরা হলো, যা আপনি এই ডিসেম্বরেই ঝালিয়ে নিতে পারেন:
এআই প্রম্পটিং: ডিজিটাল যুগের নতুন হাতিয়ার
এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন আর কেবল বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির বিষয় নয়, এটি আমাদের প্রতিদিনের অফিসের কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চ্যাটজিপিটি, জেমিনি বা ক্লডের মতো টুলগুলো যাঁরা কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন, আধুনিক কর্মক্ষেত্রে তাঁদের কদর আকাশচুম্বী। লাইটকাস্টের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, যেসব চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে এআই দক্ষতার কথা উল্লেখ থাকে, সেখানে বেতন সাধারণের তুলনায় ২৮ শতাংশ বেশি হয়।
এআই প্রম্পটিং শেখার জন্য আপনাকে প্রোগ্রামার হতে হবে না। প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজ, যেমন: জটিল রিপোর্টের সারসংক্ষেপ তৈরি, ই-মেইল ড্রাফট করা কিংবা প্রেজেন্টেশনের আউটলাইন তৈরির ক্ষেত্রে এআইকে কীভাবে সঠিক নির্দেশনা দিতে হয়, তা অনুশীলন করুন। একটি সঠিক নির্দেশনাই আপনার কয়েক ঘণ্টার কাজকে কয়েক মিনিটে নামিয়ে আনতে পারে। এ দক্ষতা আপনার প্রোডাকটিভিটি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবে, যা নিয়োগকর্তাদের নজর কাড়তে বাধ্য।
ডেটা লিটারেসি: তথ্যের ভাষায় কথা বলা
আধুনিক বিশ্বে ডেটা বা তথ্য হলো নতুন জ্বালানি। আপনি যে খাতেই কাজ করুন না কেন, সেখানে বিপণন, অর্থায়ন কিংবা মানবসম্পদ—সব ক্ষেত্রেই তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারাটা এখন অত্যন্ত জরুরি। ডেটা লিটারেসি মানে কেবল জটিল সব সংখ্যা নয়; বরং তথ্যের লুকানো অর্থ বুঝতে পারা।
এই ডিসেম্বরে আপনি এক্সেল, গুগল ডেটা স্টুডিও কিংবা পাওয়ার বিআইয়ের মতো টুলের প্রাথমিক ব্যবহার শিখে নিতে পারেন। যখন আপনি প্রতিষ্ঠানের গত এক বছরের পারফরম্যান্স গ্রাফ বা চার্টের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে ঊর্ধ্বতনদের সামনে উপস্থাপন করবেন, তখন আপনার গুরুত্ব আলাদাভাবে প্রকাশ পাবে। তথ্যের ভিত্তিতে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আপনাকে একজন সাধারণ কর্মী থেকে কৌশলী নীতিনির্ধারকে রূপান্তরিত করবে।
কার্যকর যোগাযোগ: সহজ লেখায় নিজের প্রভাব তৈরি
আপনার আইডিয়া বা পরিকল্পনা যতই চমৎকার হোক না কেন, তা যদি পরিষ্কারভাবে সহকর্মী বা ক্লায়েন্টকে বোঝাতে না পারেন, তবে তার কোনো মূল্য নেই। বর্তমান হাইব্রিড বা রিমোট কাজের যুগে লিখিত যোগাযোগের গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত লেখনী মানুষের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।
আপনার লেখনী উন্নত করতে এই মাসটিকে কাজে লাগান। নিজের লেখা পুরোনো ই-মেইল বা রিপোর্টগুলো আবার পড়ুন এবং দেখুন কোথায় আরও সহজ করা যেত। মূল কথাটি শুরুতে লেখা এবং বুলেট পয়েন্ট ব্যবহার করে তথ্য উপস্থাপনের অভ্যাস করুন। যে ব্যক্তি জটিল বিষয়কে সহজ শব্দে লিখে বোঝাতে পারেন, করপোরেট দুনিয়ায় তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার পথ দ্রুত প্রশস্ত হয়। মনে রাখবেন, ভালো লিখতে পারা আপনার পেশাদারত্বের এক শক্তিশালী বিজ্ঞাপন।
ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক জ্ঞান: টিম লিড করার প্রস্তুতি
নেতৃত্ব বা ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা কেবল ম্যানেজারদের জন্য নয়। আপনি যদি একজন সাধারণ কর্মীও হন, তবু ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক জ্ঞান আপনাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করবে। কাজের সঠিক বণ্টন, ফিডব্যাক দেওয়ার কৌশল এবং কৌশলগত পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা থাকলে আপনি যেকোনো প্রজেক্ট সফলভাবে পরিচালনা করতে পারবেন।
এই ডিসেম্বরে অফিসে ছোট কোনো প্রজেক্ট বা সভার সমন্বয়ের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিন। সহকর্মীদের কাজে সহায়তা করা এবং মেন্টর হিসেবে ভূমিকা রাখা শুরু করুন। যখন আপনি নিজের নির্দিষ্ট কাজের গণ্ডি পেরিয়ে টিমের সামগ্রিক সাফল্যে অবদান রাখতে শুরু করবেন, তখন প্রতিষ্ঠান আপনাকে একজন ভবিষ্যৎ লিডার হিসেবে বিবেচনা করবে। আর নেতৃত্বের এ গুণাবলিই উচ্চ বেতন ও সম্মানজনক পদের নিশ্চয়তা দেয়।
সূত্র: ফোর্বস
চাকরি ডেস্ক
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৬ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ৬২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। গত সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী লাইব্রেরিয়ান, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় সর্বনিম্ন ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
বেতন : ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়ার্ড মাস্টার, ৪টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কম্পিউটার চালনার দক্ষতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: টেলিফোন অপারেটর, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান এবং কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক, ৩৬ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন ফি: ১ থেকে ৫ নম্বর ক্রমিকের জন্য আবেদন ফি বাবদ ১০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা । ৬ নম্বর ক্রমিকের জন্য ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫; বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
