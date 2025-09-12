৪৮তম বিশেষ বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৩১২০

চাকরি ডেস্ক
৪৮তম বিশেষ বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে সহকারী সার্জন পদে ২ হাজার ৮২০ জন এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ৩০০ জনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্ত ফলাফলে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের আগে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, অন্যান্য ডকুমেন্টসমূহের সত্যতা যাচাই এবং প্রাক-নিয়োগ জীবনবৃত্তান্ত যথাযথ এজেন্সির মাধ্যমে বাছাইয়ের পর নিশ্চিত হয়ে মনোনয়নপ্রাপ্তদের নিয়োগ প্রদান করতে হবে।
এতে আরও বলা হয়, সাময়িকভাবে মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীদের মধ্যে কোনো প্রার্থী আবেদনপত্রে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে ধরা পড়লে বিজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হবে। তা ছাড়া, বর্ণিত অপরাধে জড়িত প্রার্থীকে ক্ষেত্রবিশেষে ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা যাবে। এমনকি প্রার্থীকে চাকরিতে নিয়োগের পর এরূপ কোনো তথ্য প্রকাশ এবং তা প্রমাণিত হলে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
৪৮তম বিশেষ বিসিএসে ২০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল মেডিকেল সায়েন্সের বিষয়ে ১০০, সাধারণ বিষয়ে ১০০ নম্বর। আর সাধারণ বিষয়ে ১০০ নম্বরের বণ্টন ছিল বাংলায় ২০ নম্বর, ইংরেজিতে ২০ নম্বর, বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ২০ নম্বর, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২০ নম্বর, গাণিতিক যুক্তিতে ১০ নম্বর ও মানসিক দক্ষতায় ১০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
এর আগে, গত ২৯ মে ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এ বিসিএসে ৩ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে সহকারী সার্জনের শূন্য পদ ২ হাজার ৭০০টি এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন ৩০০টি।
এরপর গত ১৮ জুলাই এই বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৫ হাজার ২০৬ জন। এর মধ্যে সহকারী সার্জন ৪ হাজার ৬৯৫ জন, আর ডেন্টাল সার্জন ৫১১ জন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন।
৪৮তম বিশেষ বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে সহকারী সার্জন পদে ২ হাজার ৮২০ জন এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ৩০০ জনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্ত ফলাফলে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের আগে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, অন্যান্য ডকুমেন্টসমূহের সত্যতা যাচাই এবং প্রাক-নিয়োগ জীবনবৃত্তান্ত যথাযথ এজেন্সির মাধ্যমে বাছাইয়ের পর নিশ্চিত হয়ে মনোনয়নপ্রাপ্তদের নিয়োগ প্রদান করতে হবে।
এতে আরও বলা হয়, সাময়িকভাবে মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীদের মধ্যে কোনো প্রার্থী আবেদনপত্রে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে ধরা পড়লে বিজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হবে। তা ছাড়া, বর্ণিত অপরাধে জড়িত প্রার্থীকে ক্ষেত্রবিশেষে ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা যাবে। এমনকি প্রার্থীকে চাকরিতে নিয়োগের পর এরূপ কোনো তথ্য প্রকাশ এবং তা প্রমাণিত হলে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
৪৮তম বিশেষ বিসিএসে ২০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল মেডিকেল সায়েন্সের বিষয়ে ১০০, সাধারণ বিষয়ে ১০০ নম্বর। আর সাধারণ বিষয়ে ১০০ নম্বরের বণ্টন ছিল বাংলায় ২০ নম্বর, ইংরেজিতে ২০ নম্বর, বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ২০ নম্বর, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২০ নম্বর, গাণিতিক যুক্তিতে ১০ নম্বর ও মানসিক দক্ষতায় ১০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
এর আগে, গত ২৯ মে ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এ বিসিএসে ৩ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে সহকারী সার্জনের শূন্য পদ ২ হাজার ৭০০টি এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন ৩০০টি।
এরপর গত ১৮ জুলাই এই বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৫ হাজার ২০৬ জন। এর মধ্যে সহকারী সার্জন ৪ হাজার ৬৯৫ জন, আর ডেন্টাল সার্জন ৫১১ জন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ২ হাজার ৭৫৮ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকায় জনবল নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদমাধ্যমটিতে ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।২০ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি তাদের অনলাইন বিভাগে এক্সিকিউটিভ (ডিজিটাল কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট) পদে জনবল নিয়োগ দেবে। যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যম আজকের পত্রিকা। জাতীয় দৈনিক পত্রিকাটির সোশ্যাল মিডিয়া বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত ই–মেইলে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।১ দিন আগে