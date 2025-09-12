Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

৪৮তম বিশেষ বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৩১২০

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ৪১
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

৪৮তম বিশেষ বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে সহকারী সার্জন পদে ২ হাজার ৮২০ জন এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ৩০০ জনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্ত ফলাফলে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের আগে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, অন্যান্য ডকুমেন্টসমূহের সত্যতা যাচাই এবং প্রাক-নিয়োগ জীবনবৃত্তান্ত যথাযথ এজেন্সির মাধ্যমে বাছাইয়ের পর নিশ্চিত হয়ে মনোনয়নপ্রাপ্তদের নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

এতে আরও বলা হয়, সাময়িকভাবে মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীদের মধ্যে কোনো প্রার্থী আবেদনপত্রে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে ধরা পড়লে বিজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হবে। তা ছাড়া, বর্ণিত অপরাধে জড়িত প্রার্থীকে ক্ষেত্রবিশেষে ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা যাবে। এমনকি প্রার্থীকে চাকরিতে নিয়োগের পর এরূপ কোনো তথ্য প্রকাশ এবং তা প্রমাণিত হলে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৪৮তম বিশেষ বিসিএসে ২০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল মেডিকেল সায়েন্সের বিষয়ে ১০০, সাধারণ বিষয়ে ১০০ নম্বর। আর সাধারণ বিষয়ে ১০০ নম্বরের বণ্টন ছিল বাংলায় ২০ নম্বর, ইংরেজিতে ২০ নম্বর, বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ২০ নম্বর, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২০ নম্বর, গাণিতিক যুক্তিতে ১০ নম্বর ও মানসিক দক্ষতায় ১০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে, গত ২৯ মে ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এ বিসিএসে ৩ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে সহকারী সার্জনের শূন্য পদ ২ হাজার ৭০০টি এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন ৩০০টি।

এরপর গত ১৮ জুলাই এই বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৫ হাজার ২০৬ জন। এর মধ্যে সহকারী সার্জন ৪ হাজার ৬৯৫ জন, আর ডেন্টাল সার্জন ৫১১ জন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন।

বিষয়:

চাকরির খবরপিএসসিসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

ইসরায়েলের হামলার কী জবাব হবে—আরব-ইসলামিক সম্মেলন ডাকল কাতার

রাজাকারের বাচ্চারা মুক্তিযুদ্ধকে বিনাশ করতে পারবে না: ফজলুর

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

সম্পর্কিত

৪৮তম বিশেষ বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৩১২০

৪৮তম বিশেষ বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৩১২০

ফায়ার সার্ভিসের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ২৭৫৮

ফায়ার সার্ভিসের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ২৭৫৮

আজকের পত্রিকায় ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার পদে চাকরির সুযোগ

আজকের পত্রিকায় ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার পদে চাকরির সুযোগ

আজকের পত্রিকায় চাকরির সুযোগ

আজকের পত্রিকায় চাকরির সুযোগ