৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ৫৭০

চাকরি ডেস্ক
৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ৫-৮ অক্টোবর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫৭০ প্রার্থী অংশ নেবেন।
সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাসুমা আফরিন (ক্যাডার) স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে সাধারণ ক্যাডারের ৫৭০ জন রেজিস্ট্রেশন নম্বরধারী প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখ ও সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।
পিএসসির প্রধান কার্যালয় ঢাকার আগারগাঁওয়ে এ পরীক্ষা নেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা নির্ধারিত অনলাইন ফরম কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।
কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত অনলাইন ফরম কাগজপত্রসহ মৌখিক পরীক্ষার ৩০ মিনিট পূর্বে জমা দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সব সনদ বা কাগজপত্রসহ বিপিএসসি ফরম-১ মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হবে এবং তিনি মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের পাঁচ ধরনের পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ৮ প্রার্থী চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।২৪ মিনিট আগে
জনতা ব্যাংক পিএলসি ও অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির অফিসার-রুরাল ক্রেডিটের (ও-আরসি) ২৩৩টি শূন্য পদে নিয়োগ পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। প্রার্থীদের আগামী ১৬ অক্টোবরের মধ্যে ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।২৬ মিনিট আগে
নতুন চাকরি মানেই নতুন পরিবেশ, নতুন নিয়মকানুন এবং নতুন সহকর্মীদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চ্যালেঞ্জ। এ সময়টা অনেকের কাছে হতে পারে মানসিক চাপের সময়। আবার কেউ কেউ এ সময়কে কাজে লাগিয়ে দ্রুতই নিজের জায়গা তৈরি করতে পারেন। মূল বিষয় হলো কীভাবে শুরুটা করবেন? এ ক্ষেত্রে সহজ অথচ কার্যকর কিছু কৌশল মেনে চললে নতুন১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২২ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১৯ ঘণ্টা আগে