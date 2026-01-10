স্বপ্নজয়ের অজানা কৌশল

সাব্বির হোসেন
চোখ বন্ধ করে একবার ভাবুন তো, আগামী এক বছর পর নিজেকে কোথায় দেখতে চান? হয়তো সমুদ্রের পারে নিজের একটি ভিলা, কিংবা করপোরেট অফিসের কাঙ্ক্ষিত সেই চেয়ারটিতে। আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি। কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানের বিশাল শূন্যতা পেরোতে গিয়ে অনেকে পথ হারিয়ে ফেলি। অনেকের ধারণা, ‘ম্যানিফেস্টেশন’ বা অভিপ্রায় বাস্তবায়ন মানে চোখ বন্ধ করে কিছু চাওয়া আর জাদুর মতো তা পেয়ে যাওয়া। এই ভ্রান্ত ধারণা ভেঙে দিয়েছেন ‘ম্যানিফেস্ট কুইনখ্যাত ব্রিটিশ লেখিকা রক্সি নাফুসি। তাঁর বেস্টসেলার বই ম্যানিফেস্ট: সেভেন স্টেপস টু লিভিং ইয়োর বেস্ট লাইফ’-এ তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, ম্যানিফেস্টেশন কোনো জাদু নয়। এটি আত্মপ্রেম, আত্মবিশ্বাস এবং সুপরিকল্পিত কর্মপ্রচেষ্টার এক বিজ্ঞানসম্মত সমন্বয়।
নিজের শর্তে জীবন গড়ে তুলতে রক্সি নাফুসি দিয়েছেন সাতটি কার্যকরী ধাপ। চলুন, জেনে নিই স্বপ্নজয়ের অজানা কৌশল।
অস্পষ্ট চাওয়ায় অস্পষ্ট ফল
মহাবিশ্ব অস্পষ্ট সংকেত বুঝতে পারে না। ‘আমি অনেক টাকা চাই’ বা ‘আমি সুখী হতে চাই’—এ ধরনের ভাসা ভাসা ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় না। আপনাকে হতে হবে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট। ঠিক কত টাকা, কোন উৎস থেকে এবং কত সময়ের মধ্যে তা অর্জন করতে চান; তার একটি পরিষ্কার রূপরেখা তৈরি করুন। রক্সি নাফুসি এ ক্ষেত্রে একটি ‘ভিশন বোর্ড’ বানানোর পরামর্শ দেন। যেখানে স্বপ্নের ছবি ও লক্ষ্য চোখের সামনে থাকবে। মনে রাখবেন, গন্তব্য স্পষ্ট না হলে কোনো পথই আপনাকে সেখানে পৌঁছে দিতে পারবে না।
শত্রু যখন নিজের মন
স্বপ্নপূরণের পথে বাইরের বাধার চেয়ে বড় বাধা আমাদের অবচেতন মন। ‘আমাকে দিয়ে হবে না’ বা ‘আমি এর যোগ্য নই’—এ ধরনের ‘লিমিটিং বিলিফ’ আমাদের অজান্তেই এগিয়ে যাওয়ার শক্তি কেড়ে নেয়। ম্যানিফেস্টেশনের অন্যতম শর্ত হলো নিজেকে যোগ্য মনে করা। নিজের ভেতরের এই নেতিবাচক কণ্ঠস্বরকে থামাতে শিখুন। প্রতিদিন নিজেকে মনে করিয়ে দিন, আপনি আপনার স্বপ্নের মতোই মূল্যবান।
ভবিষ্যতের ‘আপনি’কে বর্তমানে নিয়ে আসুন
স্বপ্ন শুধু ভাবনায় নয়, আচরণেও প্রতিফলন ঘটাতে হবে। আপনি ভবিষ্যতে যিনি হতে চান, আজ থেকে তাঁর মতো আচরণ শুরু করুন। সেই সফল মানুষ সকালে কয়টায় ঘুম থেকে ওঠেন? তিনি কী খান? তিনি কীভাবে কথা বলেন? আজ থেকে সেই অভ্যাসগুলো নিজের মধ্যে গড়ে তুলুন। আপনার বর্তমানের প্রতিটি ছোট কাজ যেন ভবিষ্যতের বড় লক্ষ্যের প্রতিচ্ছবি হয়।
মহাবিশ্বের পরীক্ষা
পথচলা সব সময় মসৃণ হবে না। রক্সি নাফুসি একে বলেন ‘মহাবিশ্বের পরীক্ষা’। অনেক সময় আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের চেয়ে কম আকর্ষণীয় কোনো সুযোগ সামনে আসবে। এটি আসলে আপনার ধৈর্য ও আত্মসম্মানের পরীক্ষা। সাময়িক লাভের জন্য দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য থেকে সরে আসবেন না। প্রয়োজনে ‘না’ বলতে শিখুন এবং নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে সঠিক সুযোগের অপেক্ষা করুন।
কৃতজ্ঞতায় বাড়ে প্রাচুর্য
‘নেই’ ‘নেই’ ভাবনা শুধু অভাবকেই ডেকে আনে। বিপরীতে কৃতজ্ঞতা নিয়ে আসে প্রাচুর্য। আপনার কী নেই, তা নিয়ে আক্ষেপ না করে যা আছে, তার জন্য কৃতজ্ঞ হোন। রক্সি নাফুসির একটি চমৎকার পরামর্শ হলো, প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে অন্তত তিনটি বিষয়ের নাম লিখুন, যার জন্য আপনি আজ কৃতজ্ঞ। এটি আপনার মানসিক ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পাঙ্ককে পজিটিভ রাখে, যা ভালো কিছুকে আপনার দিকে আকর্ষণ করে।
ঈর্ষা নয়, খুঁজুন অনুপ্রেরণা
সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে অন্যের সাফল্য দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ম্যানিফেস্টেশনের দর্শনে ঈর্ষা একটি নেতিবাচক শক্তি। একে অনুপ্রেরণায় রূপান্তর করুন। কেউ যদি আপনার কাঙ্ক্ষিত কিছু অর্জন করে, তাহলে ভাবুন, এটি সম্ভব। অন্যের সাফল্যে খুশি হতে শিখুন; দেখবেন নিজের সাফল্যের পথও দ্রুত প্রশস্ত হচ্ছে।
বিশ্বাস ও সমর্পণ
সব প্রচেষ্টার শেষ ধাপ হলো বিশ্বাস। আপনি কাজ করেছেন, এবার ফল আসার জন্য সঠিক সময়ের অপেক্ষা করুন। ‘কখন হবে’, ‘কীভাবে হবে’ —এই অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা আপনার কাজের গতি কমিয়ে দেয় এবং মহাবিশ্বের ওপর আপনার অবিশ্বাসের প্রকাশ ঘটায়। নিজের প্রচেষ্টার ওপর আস্থা ও সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস রাখুন এবং বাকিটা সময়ের ওপর ছেড়ে দিন।
রক্সি নাফুসির মতে, ‘জীবন
আপনাকে তা-ই দেয়, যতটুকু আপনি নিজেকে যোগ্য মনে করেন। ‘ম্যানিফেস্টেশন শুধু কিছু পাওয়ার নাম নয়, এটি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার একটি যাত্রা। আজ থেকে শুরু হোক আপনার নতুন জীবন, যেখানে চালকের আসনে থাকবেন আপনি নিজেই।’
