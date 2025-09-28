Ajker Patrika
যেভাবে ভিডিও রেজুমে তৈরি করবেন

ক্যারিয়ার ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত

সরাসরি নিয়োগকর্তার সামনে আপনার যোগ্যতা, দক্ষতা এবং ব্যক্তিত্ব উপস্থাপনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো ভিডিও রেজুমে। এটি শুধু আপনার রেজুমে বা কভার লেটারের সংযোজন নয়, বরং সৃজনশীলতার মাধ্যমে অন্য প্রার্থীদের থেকে নিজেকে আলাদা করে দেখানোর একটি সুযোগ। আজ থাকছে ভিডিও রেজুমে কী এবং কীভাবে এটি তৈরি করে আপনি নিজেকে নিয়োগকর্তার কাছে আরও কার্যকর ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে পারেন।

ভিডিও রেজুমে কী

ভিডিও রেজুমে হলো একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও। এর মাধ্যমে আপনি নিজেকে নিয়োগকর্তার কাছে পরিচয় করাতে পারেন। সাধারণত এটি রেজুমে ও কভার লেটারের সঙ্গে অতিরিক্তভাবে জমা দেওয়া হয়। ভিডিও রেজুমে ব্যবহার করে আপনি নিজের কোনো বিশেষ দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা হাইলাইট করতে পারেন, যা দেখায় আপনি নির্দিষ্ট পদের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী। একটি কার্যকর ভিডিও রেজুমের দৈর্ঘ্য সাধারণত ৩০ সেকেন্ড থেকে ২ মিনিটের মধ্যে হওয়া উচিত।

কখন ভিডিও রেজুমে ব্যবহার করবেন

  • কিছু কোম্পানি প্রার্থীকে ভিডিও রেজুমে জমা দিতে বলেন। এটি প্রার্থীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার সুযোগ দেয়। ভিডিওর মাধ্যমে নিয়োগকর্তা প্রার্থীর ব্যক্তিত্বও সহজে ধরতে পারেন।
  • যদি আপনার অনেক প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে ভিডিও রেজুমে ব্যবহার করে আপনি সংক্ষেপে আপনার প্রধান গুণাবলী তুলে ধরতে পারেন। নিয়োগকর্তা ভিডিও দেখার পর আপনার মূল হাইলাইটগুলো সহজেই মনে রাখবেন, যা পরবর্তী সময়ে আপনার রেজুমে, কভার লেটার ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।

যেভাবে ভিডিও রেজুমে তৈরি করবেন

ভিডিও রেজুমে তৈরি করা সাধারণ রেজুমে ডিজাইন বা কভার লেটার লেখার থেকে আলাদা। এটি তৈরিতে কিছু প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রয়োজন। যেমন: ভিজ্যুয়াল স্টোরিটেলিং এবং ভিডিও এডিটিং। নিচে ভিডিও রেজুমে তৈরির ধাপগুলো তুলে ধরা হলো:

  • স্ক্রিপ্ট লিখুন: প্রথমে পরিকল্পনা করুন ভিডিওটি কেমন হবে। আপনি কি শুধু ক্যামেরার সামনে বসে কথা বলবেন, নাকি আপনার দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য কিছু অ্যাকশন শটও যুক্ত করবেন। যদি অ্যাকশন শট থাকে, ভিডিওর প্রতিটি ধাপ লিখে রাখুন যাতে সহজে ক্রম বোঝা যায়। ভিডিওর চেহারা নির্ধারণের পাশাপাশি যা বলতে চান তা সংক্ষেপে লিখে নিন। কথোপকথনের মতো স্বাভাবিক শোনাতে চাইলে হাইলাইট পয়েন্ট তৈরি করুন, আর একটু পলিশড ও প্র্যাকটিসড শোনাতে চাইলে পুরো স্ক্রিপ্ট লিখে নিন। আপনার বক্তব্যে শক্তিশালী ক্রিয়াপদ ব্যবহার করুন।
  • শুটিং স্পেস প্রস্তুত করুন: যদি ক্যামেরার সামনে বসে কথা বলার শট নেন, তাহলে একটি নিরপেক্ষ ব্যাকগ্রাউন্ড এবং সুন্দর আলো দিয়ে স্থান সাজান। প্রপস ব্যবহার করতে পারেন, যা প্রাকৃতিক দেখায় এবং দর্শকের মনোযোগ ধরে রাখে। অ্যাকশন শট থাকলে প্রয়োজনীয় উপকরণও সঙ্গে রাখুন।
  • রেকর্ডিং ডিভাইস সেটআপ করুন: উচ্চমানের ছবি ও অডিও নিশ্চিত করতে একটি স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, কম্পিউটার বা ক্যামেরার মতো ভালো রেকর্ডিং ডিভাইস বেছে নিন। ডিভাইসটি এমন উচ্চতায় রাখুন যাতে মুখ ও কাঁধ পুরো ফ্রেমে আসে। অ্যাকশন শট থাকলে নিশ্চিত করুন, পুরো দৃশ্য ক্যাপচার হচ্ছে।
  • ভিডিও এডিট করুন: সব ফুটেজ দেখে সেরা টেকগুলো নির্বাচন করুন। স্ক্রিপ্ট বা আউটলাইন অনুযায়ী ফুটেজ কেটে গল্প সাজান। অতিরিক্ত ভিজ্যুয়াল যেমন অর্জন বা পুরস্কারের রেফারেন্স যোগ করতে পারেন, যাতে কথাগুলো দৃশ্যমান হয়। ভিডিও এডিট করতে সফটওয়্যার বা অ্যাপ ব্যবহার করুন। কম্পিউটার, ট্যাবলেট বা স্মার্টফোনেই এডিটিং সম্ভব।

ভিডিও রেজুমে তৈরির টিপস

ভিডিও রেজুমে প্রস্তুতি এবং রেকর্ডিং করার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস অনুসরণ করলে ভিডিও আরও প্রভাবশালী ও পেশাদার দেখায়—

  • নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা বা দক্ষতার ওপর ফোকাস করুন: যেহেতু ভিডিও রেজুমে সাধারণত সংক্ষিপ্ত হয়, তাই একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর ফোকাস করা সবচেয়ে কার্যকর। আপনি এমন একটি প্রকল্পের কথা বলতে পারেন, যা খুব ভালোভাবে সম্পন্ন করেছেন। অথবা কোনো বিশেষ দক্ষতা যেমন: ওয়েবসাইট কোডিং বা ডিজাইন প্রদর্শন করতে পারেন।
  • নিয়োগকর্তার নির্দেশনা অনুসরণ করুন: যদি নিয়োগকর্তা ভিডিও রেজুমে চায়, তবে তাদের প্রদত্ত নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করুন। এর মধ্যে থাকতে পারে কনটেন্ট, দৈর্ঘ্য, এডিটিং বা জমার নিয়ম। কিছু নিয়োগকর্তা ভিডিও তৈরির সময় নির্দিষ্ট প্রম্পট অনুসরণ করতে বলেও পারে, তাই তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ভিডিওটি তৈরি করা উচিত।

সূত্র: ইনডিড

