ক্যারিয়ার ডেস্ক
সরাসরি নিয়োগকর্তার সামনে আপনার যোগ্যতা, দক্ষতা এবং ব্যক্তিত্ব উপস্থাপনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো ভিডিও রেজুমে। এটি শুধু আপনার রেজুমে বা কভার লেটারের সংযোজন নয়, বরং সৃজনশীলতার মাধ্যমে অন্য প্রার্থীদের থেকে নিজেকে আলাদা করে দেখানোর একটি সুযোগ। আজ থাকছে ভিডিও রেজুমে কী এবং কীভাবে এটি তৈরি করে আপনি নিজেকে নিয়োগকর্তার কাছে আরও কার্যকর ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে পারেন।
ভিডিও রেজুমে কী
ভিডিও রেজুমে হলো একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও। এর মাধ্যমে আপনি নিজেকে নিয়োগকর্তার কাছে পরিচয় করাতে পারেন। সাধারণত এটি রেজুমে ও কভার লেটারের সঙ্গে অতিরিক্তভাবে জমা দেওয়া হয়। ভিডিও রেজুমে ব্যবহার করে আপনি নিজের কোনো বিশেষ দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা হাইলাইট করতে পারেন, যা দেখায় আপনি নির্দিষ্ট পদের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী। একটি কার্যকর ভিডিও রেজুমের দৈর্ঘ্য সাধারণত ৩০ সেকেন্ড থেকে ২ মিনিটের মধ্যে হওয়া উচিত।
কখন ভিডিও রেজুমে ব্যবহার করবেন
যেভাবে ভিডিও রেজুমে তৈরি করবেন
ভিডিও রেজুমে তৈরি করা সাধারণ রেজুমে ডিজাইন বা কভার লেটার লেখার থেকে আলাদা। এটি তৈরিতে কিছু প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রয়োজন। যেমন: ভিজ্যুয়াল স্টোরিটেলিং এবং ভিডিও এডিটিং। নিচে ভিডিও রেজুমে তৈরির ধাপগুলো তুলে ধরা হলো:
ভিডিও রেজুমে তৈরির টিপস
ভিডিও রেজুমে প্রস্তুতি এবং রেকর্ডিং করার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস অনুসরণ করলে ভিডিও আরও প্রভাবশালী ও পেশাদার দেখায়—
সূত্র: ইনডিড
