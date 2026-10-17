কর্মী নেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, রয়েছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ গ্র্যাচুইটির সুবিধা

কর্মী নেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, রয়েছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ গ্র্যাচুইটির সুবিধা
অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ব্রাঞ্চ অপারেশনস এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ব্রাঞ্চ অপারেশনস এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: একটি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন স্নাতক (বিবিএ)।
অভিজ্ঞতা: ২–৬ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: পারফরম্যান্স বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, সাপ্তাহিক দুটি ছুটি, বিমা, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস ও বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টের সুবিধা রয়েছে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ অক্টোবর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।