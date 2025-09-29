Ajker Patrika
৪৮তম বিশেষ বিসিএস: ২১ প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিত, ২ জনের বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সরকারি কর্ম কমিশন। ছবি: সংগৃহীত

৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষায় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক সাময়িকভাবে মনোনয়নকৃত প্রার্থীদের মধ্যে ২১ প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিত ও ২ জনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) পিএসসির এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী চূড়ান্ত ফলে উত্তীর্ণ ওই প্রার্থীদের বিএমডিসি ও এমবিবিএস সনদ ‘না থাকায়’ তাঁদের মনোনয়ন স্থগিত ও প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে।

কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিএমডিসির মূল সনদ না থাকায় ৪৮১২৬৪২৪, ৪৮১০০০৬৭, ৪৮১১৮৮৯১, ৪৮১১০৬০৬, ৪৮১০৪৮৬২, ৪৮১৩০৮৫৮, ৪৮১১০৪৫৪, ৪৮১২৮২৭০, ৪৮১০৫০২৫, ৪৮১৩২৩৪০, ৪৮১১৩৬০৪, ৪৮১২৯৫১৭, ৪৮১০২৫৪৩, ৪৮১০৪৫১৬, ৪৮১০৪৬৭৮, ৪৮১০৫৮৬৬, ৪৮১৩৫৬৭৮, ৪৮১০৬৮৯৩, ৪৮১০৯৫৪৭ রোল নম্বরধারী সহকারী সার্জন পদে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনীত ১৯ জন এবং ৪৮২০২৫৮৫, ৪৮২০৩৩৭৫ রোল নম্বরধারী সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনীত ২ জন প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিত করা হয়েছে।

আর এমবিবিএস সনদ না থাকায় ৪৮১০৯৩৩২ এবং ৪৮১৩১০৪৩ রোল নম্বরধারী সহকারী সার্জন পদে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনীত দুজন প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করার কথা বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে কমিশন।

কমিশন আরও জানিয়েছে, মনোনয়ন স্থগিত হওয়ার প্রার্থীদের বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত দ্রুতই জানানো হবে।

১১ সেপ্টেম্বর ৩ হাজার ১২০ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করে পিএসসি। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে সহকারী সার্জন পদে ২৮২০ জন এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ৩০০ জন সাময়িক মনোনয়ন পেয়েছিলেন।

এ বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল গত ২৯ মে, আবেদন করেছিলেন ৪১ হাজার ২৫ জন প্রার্থী।

গত ২০ জুলাই এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় সহকারী সার্জন পদে ৪ হাজার ৬৯৫ এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ৫১১ জনকে সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। গত ৬ আগস্ট থেকে এ বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল।

বিসিএসসরকারি চাকরিচাকরিপ্রার্থী
