আজ ডেডলাইন: সরকারি ও বেসরকারিসহ তিন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ

আজ ডেডলাইন: সরকারি ও বেসরকারিসহ তিন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ
চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ছে, বাড়ছে চাকরিপ্রার্থীদের চ্যালেঞ্জও। এমন পরিস্থিতিতে কাঙ্ক্ষিত চাকরি পেতে প্রয়োজন সঠিক প্রস্তুতি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও সময়োপযোগী তথ্য জানা। প্রতিকূলতার মধ্যেও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রয়েছে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ।
একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও দুটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চলছে নিয়োগ কার্যক্রম। তিনটি প্রতিষ্ঠানেরই আবেদনের শেষ সময় আজ ২২ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আজকের মধ্যেই আবেদন করতে পারবেন।
৯ জনকে নেবে সেতু কর্তৃপক্ষ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৯ম থেকে ১৫তম গ্রেডের ৫টি ক্যাটাগরির পদে মোট ৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আজ ২২ অক্টোবর ২০২৬ বিকেল ৪টা পর্যন্ত। আবেদনের লিংক
আকিজ গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
আকিজ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে আকিজ জুট মিলস লিমিটেড বিভাগে ‘ডেপুটি ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আজ ২২ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের লিংক
‘অফিসার’ নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ
আবুল খায়ের গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশন বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আজ ২২ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের লিংক