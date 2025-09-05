আজকের নামাজের সময়সূচি: ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ইসলাম ডেস্ক
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ২১ ভাদ্র ১৪৩২ বাংলা, ১১ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ ওয়াক্ত শুরু ওয়াক্ত শেষ
|ফজর
|০৪: ২৫ মিনিট
|০৫: ৪০ মিনিট
|জোহর
|১১: ৫৮ মিনিট
|০৪: ২৫ মিনিট
|আসর
|৪: ২৬ মিনিট
|০৬: ১১ মিনিট
|মাগরিব
|৬: ১৩ মিনিট
|০৭: ২৮ মিনিট
|এশা
|৭: ২৯ মিনিট
|০৪: ২৪ মিনিট
|ফজর (আগামীকাল শনিবার)
|০৪: ২৫ মিনিট
|০৫: ৪১ মিনিট
|নামাজ ওয়াক্ত শুরু ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|৪: ২৪ মিনিট
|ইশরাক
|০৫: ৫৬ মিনিট
|১১: ৫১ মিনিট
|চাশত
|০৮: ৫৪ মিনিট
|১১: ৫১ মিনিট
|জাওয়াল শুরু
|১১: ৫৮ মিনিট
|০০: ০০
|আউয়াবিন
|০৬: ২৩ মিনিট
|০৭: ২৮ মিনিট
|সময় শুরু শেষ
|সূর্যোদয়কালীন
|০৫: ৪১ মিনিট
|০৫: ৫৫ মিনিট
|দুপুর
|১১: ৫২ মিনিট
|১১: ৫৭ মিনিট
|সূর্যাস্তকালীন
|০৫: ৫৭ মিনিট
|০৬: ১২ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরো কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ২১ ভাদ্র ১৪৩২ বাংলা, ১১ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ ওয়াক্ত শুরু ওয়াক্ত শেষ
|ফজর
|০৪: ২৫ মিনিট
|০৫: ৪০ মিনিট
|জোহর
|১১: ৫৮ মিনিট
|০৪: ২৫ মিনিট
|আসর
|৪: ২৬ মিনিট
|০৬: ১১ মিনিট
|মাগরিব
|৬: ১৩ মিনিট
|০৭: ২৮ মিনিট
|এশা
|৭: ২৯ মিনিট
|০৪: ২৪ মিনিট
|ফজর (আগামীকাল শনিবার)
|০৪: ২৫ মিনিট
|০৫: ৪১ মিনিট
|নামাজ ওয়াক্ত শুরু ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|৪: ২৪ মিনিট
|ইশরাক
|০৫: ৫৬ মিনিট
|১১: ৫১ মিনিট
|চাশত
|০৮: ৫৪ মিনিট
|১১: ৫১ মিনিট
|জাওয়াল শুরু
|১১: ৫৮ মিনিট
|০০: ০০
|আউয়াবিন
|০৬: ২৩ মিনিট
|০৭: ২৮ মিনিট
|সময় শুরু শেষ
|সূর্যোদয়কালীন
|০৫: ৪১ মিনিট
|০৫: ৫৫ মিনিট
|দুপুর
|১১: ৫২ মিনিট
|১১: ৫৭ মিনিট
|সূর্যাস্তকালীন
|০৫: ৫৭ মিনিট
|০৬: ১২ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরো কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
নিত্যনতুন ডিভোর্স ঘটছে আমাদের সমাজে। তারপরও কী পরিমাণ অজ্ঞ এ সম্পর্কে সমাজের মানুষগুলো, তার কিছু হাস্যকর ও দুঃখজনক চিত্র দেখুন। সেদিন এক ভাই বললেন, তালাক, এটা তো স্রেফ একটা গালি। যা রাগের মাথায় স্বামীর মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়।৫ ঘণ্টা আগে
বন্য প্রাণী হত্যা, বন উজাড় বা পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ করা মুসলমানের জন্য একটি ইমানি দায়িত্ব। প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব এবং সচেতন সংরক্ষণ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম নয়; বরং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণ নিশ্চিত করার পথ।৭ ঘণ্টা আগে
অধৈর্য মানুষকে আত্মহত্যার পথে নিয়ে যায়। মানবজীবনে ধৈর্যের চেয়ে কল্যাণকর আর কিছু নেই। ধৈর্যের মাধ্যমে অনেক কঠিন বাস্তবতাকে সহজে মেনে নেওয়া যায়। সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা হলো, যারা ধৈর্যশীল তাদের সঙ্গে আল্লাহর বিশেষ সঙ্গ থাকে।৮ ঘণ্টা আগে
নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগে থেকেই মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে কিছু অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ পেতে শুরু করে, যার মধ্যে সবচেয়ে সুস্পষ্ট ছিল সত্য স্বপ্ন। এই স্বপ্নগুলো এতটাই বাস্তব ছিল যে তা যেন ভোরের আলোর মতোই পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেত।১৭ ঘণ্টা আগে