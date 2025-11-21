জমাদিউস সানির গুরুত্ব ও করণীয়

মুফতি এনায়েতুল্লাহ ফাহাদ
জমাদিউস সানি আরবি বর্ষপঞ্জির ষষ্ঠ মাস। জমাদিউস সানিকে আবার কেউ জুমাদাল উখরা বা জুমাদাল আখিরাহ বলে থাকে। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে জমাদিউস সানি নামেই বেশি পরিচিত। জুমাদা অর্থ হলো শীতকাল। আরবে এই মাস অতিবাহিত হতো প্রচণ্ড শীত ও ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে। তাই এটিকে শীতের দ্বিতীয় মাস বলা হতো, যা বসন্তের নিকটবর্তী, গ্রীষ্মের পূর্ববর্তী।
জমাদিউস সানি আমাদের মাঝে নিয়ে আসে শীত মৌসুমের বার্তা। শীত ও গরমে বিশেষ ইবাদত প্রসঙ্গে কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি আছে; তাদের আসক্তি শীত ও গ্রীষ্মে ভ্রমণের। অতএব তারা এ (কাবা) গৃহের প্রভুর ইবাদত করুক। যিনি তাদের ক্ষুধায় অন্ন দিয়েছেন এবং শঙ্কায় নিরাপত্তা দান করেছেন।’ (সুরা কুরাইশ: ১-৪)
বিশেষত শীতকাল মুমিনের জন্য ইবাদতের মৌসুম। শীতকালে কিছু কিছু নেক কাজ সহজে করে নেওয়া যায়। যেমন, অনেকেই নফল রোজা রাখতে চান, কিন্তু গরমকালে দিন বড় হওয়ায় রাখতে পারেন না। আবার কেউ কষ্ট-ক্লেশ করে নফল রোজা রাখেন। কিন্তু শীতকাল সকলের জন্য রোজা রাখার সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে হাজির হয়। কেননা শীতকালে দিন ছোট হওয়ায় সহজে রোজা রাখা সম্ভব। তাই আমরা এ সময় বেশি বেশি রোজা রাখতে পারি।
আবার আসন্ন ফজিলতপূর্ণ রজব মাসের প্রস্তুতি হিসেবে জমাদিউস সানি মাসে ইবাদতের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া যায়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, ‘যিনি রাতের মূল্য দেন, তাঁর কাছে প্রতিটি রাতই শবে কদর।’ অর্থাৎ নেক আমলই সাধারণ সময়কে বিশেষ প্রয়োজনীয়তায় রূপ দেয়। তাই এই মাসে বেশি বেশি নেক আমল করা আমাদের গুরুদায়িত্ব। প্রতিটি বিষয়ের জন্য অগ্রিম প্রস্তুতি নেওয়া যেমন দায়িত্বশীলতার পরিচয়। ঠিক প্রতিটি খাঁটি মুমিনের জন্য মাহাত্ম্য ও মর্যাদাপূর্ণ মাসের জন্য অপেক্ষা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরি ও বাঞ্ছনীয়।
সেই সঙ্গে এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, মুমিনের নেক আমলের জন্য কোনো মৌসুমই মূল্যহীন নয়। তাই অন্য মাসের মতো এ মাসেও বেশি পরিমাণে নেক আমল করা উচিত। এই মাসে নফল নামাজ ও নফল রোজা আদায় করা, দান-সদকাহ করা। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পাশাপাশি পাঁচ ওয়াক্ত নফল নামাজ তথা তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত ও আউওয়াবিন নামাজ আদায় করা। এ ছাড়া সামনে রমজান মাস আসছে—পূর্বের বছরগুলোর কাজা রোজা থাকলে তা সম্পন্ন করা; মানত রোজা থাকলে তা আদায় করা। অন্যথায় সময়ের অপচয়ের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা করতে হবে। এ সম্পর্কে স্পষ্ট হাদিসে এসেছে—মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘জান্নাতিদের জান্নাতে যাওয়ার পর দুনিয়ার কোনো জিনিসের জন্য আফসোস থাকবে না। শুধু ওই সময়ের জন্য আফসোস হবে, যা আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত অনর্থক কথা বা কাজে অতিবাহিত হয়েছে।’ (সুনানে বায়হাকি: ৫০৯)
শেষ কথা হলো, আলোচিত মাস শীতকাল ও রজব মাসের প্রস্তুতি হিসেবে জমাদিউস সানি ইবাদতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। নফল রোজা, নফল নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত, দরুদ শরিফ, জিকির, তাসবিহ, দোয়া, দান-সদকা, ওমরাহ হজ ইত্যাদির মাধ্যমে এ মাসকে সার্থক ও সাফল্যময় করা যায়।
লেখক: সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া আরাবিয়া তাসমিয়া মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া।
ফারুক আব্দুল্লাহ
উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার সিরাজগঞ্জ জেলা নানা ইতিহাস ও ঐতিহ্যে বিখ্যাত। এই জেলার শাহজাদপুর থানা প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বে সমৃদ্ধ। মুসলিম আমলে শাহজাদপুর ইউসুফশাহি পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইউসুফ শাহের নামানুসারে স্থানটির নামকরণ করা হয় শাহজাদপুর। এই শহরের উপকণ্ঠে করতোয়া নদীর পারে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে কালের সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে অনন্য ঐতিহাসিক নিদর্শন শাহজাদপুর দরগাহ মসজিদ, যা স্থানীয়দের কাছে পরিচিত বড় মসজিদ নামে। কয়েক শতাব্দী ধরে অনন্য মসজিদটি এ অঞ্চলের ইসলামি ইতিহাস ও ঐতিহ্য বুকে ধারণ করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। এ যেন এক জীবন্ত ইতিহাস!
শাহজাদপুর শহরের দরগাহপাড়ায় অবস্থিত প্রাচীন এ মসজিদটি স্থানীয় মুসলিমদের ধর্মীয় কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এটি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত স্থাপনা হিসেবে স্বীকৃত। রাজশাহী বিভাগের এই অঞ্চলে ইসলামিক স্থাপত্য ও সংস্কৃতির মর্যাদায় মসজিদটি রয়েছে প্রথম সারিতে। মসজিদের পাশেই আরও দুটি স্থাপনা রয়েছে—হজরত মখদুম শাহ দৌলা ইয়েমেনি (রহ.)-এর মাজার এবং শামসুদ্দিন তাবরিজি (রহ.)-এর মাজার।
কথিত আছে, হজরত মখদুম শাহ দৌলা ইয়েমেনি (রহ.) ইয়েমেন থেকে শাহজাদা জীবনের সুখ-শান্তিকে বিসর্জন দিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে প্রথমে বুখারা শহরে পৌঁছান। সেখানকার বিখ্যাত ওলি হজরত জালাল উদ্দিন বুখারি (রহ.)-এর সঙ্গে কিছু সময় কাটানোর পর যাত্রা শুরু করে বাংলার এ অঞ্চলে আসেন। ধারণা করা হয়, পনেরো শতকের এই প্রখ্যাত সুফি সাধক মসজিদটি নির্মাণ করেন।
একাধিক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির ছাদ তিন সারিতে মোট ১৫টি গম্বুজ দিয়ে আচ্ছাদিত। এটি এক কক্ষের মসজিদ, যা উত্তর-দক্ষিণে প্রশস্ত। পূর্ব দেয়ালে পাঁচটি প্রবেশপথ রয়েছে—প্রতিটি ২.১ মিটার উঁচু ও ১.৮ মিটার চওড়া। ভেতরে আটটি কালো পাথরের সুদৃঢ় স্তম্ভ রয়েছে, যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ছাদ। কুচকুচে কালো, মসৃণ এই স্তম্ভগুলোকে স্থানীয় অনেকেই কষ্টিপাথর বলে দাবি করে থাকেন।
বাংলার সুলতানি আমলের মসজিদগুলোর বৈশিষ্ট্য এখানে সহজেই চোখে পড়ে। পুরু দেয়াল, খিলানাকৃতির দরজা-জানালা, টেরাকোটার অলংকরণ দর্শকদের দৃষ্টি কাড়ে। এ মসজিদের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন বৈশিষ্ট্য হলো, এর সাত ধাপবিশিষ্ট গম্বুজযুক্ত দ্বিতল মিম্বার, যা অন্য কোনো মসজিদে তেমন দেখা যায় না। শাহজাদপুরের সুপ্রাচীন দরগাহ মসজিদ এ দেশের ইসলামিক ঐতিহ্যের এক অমূল্য নিদর্শন। এটি শুধুই কোনো পুরাকীর্তি নয়, বরং প্রাচীন ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহক, এক জীবন্ত ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এটি আজও স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।
এই মসজিদের মাধ্যমে আমরা মধ্য যুগীয় ইসলামি সভ্যতার সোনালি অতীত জানতে পারি। জানতে পারি সেকালের মুসলিম স্থাপত্যকলা ও তার সমৃদ্ধ ইতিহাস। এই আধুনিক যুগের করাল গ্রাসে যখন অনেক প্রাচীন স্থাপত্য ধ্বংস ও বিলুপ্তির পথে, তখন মসজিদটি তার অতীত জৌলুশ ধারণ করে আজও দাঁড়িয়ে আছে সগৌরবে, আপন মহিমায়। জানান দিয়ে যাচ্ছে আমাদের পূর্বসূরিদের গৌরবময় অতীত। পৌঁছে দিচ্ছে নতুন প্রজন্মের কাছে কালগর্ভে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস। রক্ষা করে চলেছে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ। প্রাচীন এই মসজিদটি তাই শুধু শাহজাদপুরের সম্পদ নয়, সমগ্র বাংলা মুলুকের অমূল্য সম্পদ। এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ ও অব্যাহত সংস্কারের মাধ্যমে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সোনালি অতীত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সহজেই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।
ইসলাম ডেস্ক
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ শুক্রবার, ২১ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|০৪: ৫৭ মিনিট
|ফজর
|০৪: ৫৮ মিনিট
|০৬: ১৬ মিনিট
|জোহর
|১১: ৪৫ মিনিট
|০৩: ৩৪ মিনিট
|আসর
|০৩: ৩৫ মিনিট
|০৫: ১০ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১২ মিনিট
|০৬: ২৯ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৪: ৫৭ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
মাহমুদ হাসান ফাহিম
দোয়া ইবাদতের মূল। যে বেশি বেশি দোয়া করে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভালোবাসেন। অনেকের অভিযোগ, ‘দোয়া করি, কিন্তু কবুল হয় না।’ বস্তুত দোয়া কবুল হওয়ারও কিছু নিয়মনীতি রয়েছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।’ (সুরা মুমিন: ৬০)
দোয়া কবুলের বেশ কিছু শর্ত আছে; সেগুলো পূর্ণরূপে পাওয়া গেলে দোয়া কবুল হওয়ার বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। যথা—
১. নিষ্ঠার সঙ্গে দোয়া করা: আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আন্তরিকতা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করে, নিজ অক্ষমতা এবং দুর্বলতা স্বীকার করে দোয়া করা। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা একনিষ্ঠভাবে দোয়া করো।’ (সুরা গাফির: ১৪)
২. তওবা করা: অন্যায় স্বীকার করে, তা থেকে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাওয়া দোয়া কবুল হওয়ার অন্যতম আলামত। (সুরা কাসাস: ১৬, সুরা নুহ: ১০-১২)
৩. আল্লাহর আনুগত্যে ত্রুটি না করা: আনুগত্যের ত্রুটি দোয়া কবুল না হওয়ার একটি কারণ। (সুরা আম্বিয়া: ৮৯-৯০)
৪. বিনম্রচিত্তে দোয়া করা: বিনম্রচিত্তে একনিষ্ঠভাবে দোয়া করতে হবে। বিক্ষিপ্তচিত্ত নিয়ে দোয়া করলে সাড়া পাওয়া যায় না। (সহিহ্ মুসলিম: ২৭২২)
৫. অভাব প্রদর্শন করে দোয়া করা: সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে দুর্বলতা, অভাব প্রদর্শন এবং তাঁর সামনে মিনতি করে নিচু স্বরে দোয়া করা। (সুরা আরাফ: ৫৫)
৬. খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হালাল হওয়া: হাদিসে এক ব্যক্তির কথা এসেছে, যে আকাশের দিকে দুই হাত তুলে বলে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য ও পানীয় হারাম, পোশাকপরিচ্ছদ হারাম এবং শরীর গঠিত হয়েছে হারামে। তার দোয়া কীভাবে কবুল হবে।’ (সহিহ্ মুসলিম: ১০১৫)
এ ছাড়া রয়েছে ‘গুনাহের কাজে দোয়া না করা, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করা এবং তাড়াহুড়া না করা।’ (সহিহ্ মুসলিম: ২৭৪৫)
ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
প্রতিটি শিশু একটি স্বতন্ত্র সত্তা; যার রয়েছে বেঁচে থাকা, নিরাপত্তা, শিক্ষা, ভালোবাসা ও মর্যাদার অধিকার। আধুনিক বিশ্ব শিশু অধিকার নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার করেছে মাত্র কয়েক দশক আগে, কিন্তু ইসলাম প্রায় চৌদ্দ শ বছর আগেই শিশুর নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও কল্যাণ নিয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। কোরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে শিশুর প্রতি দায়িত্ব পালন শুধু সামাজিক কর্তব্য নয়, এটি আল্লাহর নির্দেশ মানার অংশ, এক প্রকার ইবাদত।
শিশু: আল্লাহর বিশেষ আমানত
ইসলাম সন্তানকে আল্লাহর দেওয়া একটি নৈসর্গিক উপহার ও পবিত্র আমানত হিসেবে ঘোষণা করেছে। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে—‘সম্পদ ও সন্তান দুনিয়ার শোভা।’ (সুরা কাহাফ: ৪৬)। এই আয়াত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—শিশু শুধু পারিবারিক সুখের উৎস নয়, বরং সমাজের সৌন্দর্য ও ভবিষ্যতের ভিত্তি। তাই তাকে লালন-পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের ইমানি দায়িত্ব।
শিশুর প্রতি ভালোবাসা ইমানের প্রকাশ
রাসুলুল্লাহ (সা.) শিশুদের প্রতি অগাধ মমতা ও স্নেহ দেখাতেন। তিনি বলেন, ‘যে ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।’ (জামে তিরমিজি: ১৯৮১)
শিশুর প্রতি ভালোবাসা, কোলে নেওয়া, আদর করা—এসব নবীর সুন্নত। এক ব্যক্তি যখন বললেন যে তিনি কখনো সন্তানকে চুমু খান না, তখন নবী (সা.) বলেছিলেন, ‘আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে দয়া তুলে নিয়েছেন, আমি কী করতে পারি?’ (সহিহ্ বুখারি: ৫৯১৮, সহিহ্ মুসলিম: ২৩৩৭)। এ থেকেই বোঝা যায়, দয়া-মমতা শুধু আবেগ নয়, এটি একজন মুমিনের চরিত্র।
শিশুর জীবন রক্ষা: ইসলামের কঠোর নির্দেশ
জাহেলিয়াতের যুগে কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়ার ভয়ংকর প্রথা ইসলামের আগমনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়। আল্লাহ বলেন, ‘দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না; তাদের রিজিক আমিই দিই, তোমাদেরও দিই।’ (সুরা ইসরা: ৩১)
এই আয়াত শিশুর জীবনের অমূল্য মর্যাদা ঘোষণা করে—দারিদ্র্য, ভয় বা ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কারণে তার জীবন হরণ বা অবহেলা কোনোটিই বৈধ নয়।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি
