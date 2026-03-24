শাওয়ালে বিয়ে নিয়ে ইসলাম কী বলে

আমাদের সমাজে কেউ কেউ শাওয়াল মাসে বিয়ে করা অশুভ মনে করেন। জাহিলি যুগেও এমন একটি প্রথা ছিল। শুভ-অশুভ দিন দেখে বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করা ইসলামি বিশ্বাসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এই রীতি সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপূর্ণ বিশ্বাস।
এই ভ্রান্তি নিরসনের জন্য রাসুল (সা.) হজরত আয়েশা (রা.)-কে এ মাসে বিয়ে করেন। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) বলেন, ‘রাসুল (সা.) আমাকে শাওয়াল মাসেই বিয়ে করেছেন, শাওয়াল মাসেই বাসর করেছেন। তাঁর অনুগ্রহ লাভে আমার চেয়ে ভাগ্যবান স্ত্রী আর কে আছেন?’ (সহিহ্ মুসলিম: ৩৩৫২)
এ ছাড়া শাওয়াল মাসে বিয়ে করা সুন্নত বা মোস্তাহাব হিসেবে একটি কথা প্রচলিত আছে, সেটিরও কোনো ভিত্তি নেই। এই মাসে বিয়ে করার আলাদা কোনো ফজিলত-মর্যাদার কথা কোরআন-হাদিসে বর্ণিত হয়নি।
মহানবী (সা.)-এর বিয়েগুলো বছরের বিভিন্ন মাসে হয়েছে। শাওয়াল মাসে তিনি বিয়ে করেছিলেন জাহিলি যুগের কুসংস্কার ভাঙতে। ইসলামে নির্দিষ্ট কোনো মাস, দিন বা সময়ে বিয়ে করার কথা আসেনি। তাই বছরের যেকোনো সময়ে বিয়ে করাই সুন্নতসম্মত।
