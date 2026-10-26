আমাদের কাজটি শেষ করতে হবে—নির্বাচনে নেতানিয়াহুকে আবারও সমর্থন ট্রাম্পের

আমাদের কাজটি শেষ করতে হবে—নির্বাচনে নেতানিয়াহুকে আবারও সমর্থন ট্রাম্পের
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতি আবারও সমর্থন জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইসরায়েলের আগামীকাল মঙ্গলবারের (২৭ অক্টোবর) নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোট দিতে যাওয়া ইসরায়েলিদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে লড়াই ‘শেষ করতে’ নেতানিয়াহুকে পুনর্নির্বাচিত করা প্রয়োজন।
নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া সর্বশেষ পোস্টে ট্রাম্প এই সমর্থন জানান। এর এক সপ্তাহ আগে তিনি প্রথমবারের মতো নেতানিয়াহুর প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রাম্পের নতুন করে সমর্থনসূচক বক্তব্য দেওয়ার জন্য নেতানিয়াহু তাঁর ওপর চাপ দিচ্ছিলেন। অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদন প্রকাশের কয়েক ঘণ্টা পরই ট্রাম্পের নতুন পোস্টটি আসে।
পোস্টে ট্রাম্প বলেন, ‘সবাই জানেন, এমনকি শত্রুপক্ষও জানে, বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে বিবি (নেতানিয়াহু) ও আমার মধ্যে দারুণ সম্পর্ক রয়েছে।’
ইসরায়েলিদের ভোট দিতে যাওয়ার আগে নেতানিয়াহুর ভূমিকা স্মরণ করার আহ্বান জানিয়ে ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আপনারা যখন ভোট দিতে যাবেন, তখন মনে রাখবেন, বিবি একজন অসাধারণ যোদ্ধা প্রধানমন্ত্রী।’
ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন শক্তিগুলোর অবস্থান তুলে ধরে ট্রাম্প বলেন, ‘কিছু অত্যন্ত দুষ্ট লোক ইসরায়েলকে ছোট শয়তান ও যুক্তরাষ্ট্রকে বড় শয়তান বলে অভিহিত করত।’
নেতানিয়াহুর প্রতি ট্রাম্পের এই প্রকাশ্য সমর্থন ইসরায়েলের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। ইরানকে ঘিরে সংঘাত ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির মধ্যে দুই নেতার সম্পর্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ইসরায়েলের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।
তবে ট্রাম্পের বক্তব্যের মূল বার্তা স্পষ্ট—ইরানের বিরুদ্ধে অভিযান ও সংঘাতের লক্ষ্য পূরণে নেতানিয়াহুর নেতৃত্ব অব্যাহত রাখার পক্ষে তিনি অবস্থান নিয়েছেন। ভোটারদের উদ্দেশে তাঁর এই আহ্বান ইসরায়েলের নির্বাচনের আগে নেতানিয়াহুর প্রতি ওয়াশিংটনের সমর্থনের বিষয়টি আবারও সামনে এনেছে।