‘নলেজ করিডরের’ দ্বিতীয় ধাপে আরও ৫০০ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে স্কলারশিপ দেবে পাকিস্তান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গত ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান–বাংলাদেশ নলেজ করিডরের আওতায় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী পাকিস্তান পৌঁছায়। ছবি: এক্স

পাকিস্তান শিগগিরই বাংলাদেশের সঙ্গে একটি শিক্ষা উদ্যোগের দ্বিতীয় ধাপ চালু করতে যাচ্ছে। এই উদ্যোগে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ৫০০টি স্কলারশিপ বা বৃত্তি দেওয়া হবে। গতকাল বুধবার জানিয়েছে বাংলাদেশে পাকিস্তান হাইকমিশন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তাদের ভেরিফায়েড এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করা এক পোস্টে তারা এই কথা জানায়।

গত বছর ইসলামাবাদ ‘পাকিস্তান-বাংলাদেশ নলেজ করিডর’ উদ্যোগ ঘোষণা করে। ওই উদ্যোগের আওতায় পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০০টি বৃত্তি বরাদ্দ দেওয়ার কথা জানানো হয়। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত প্রথম ব্যাচের বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা গত ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানে পৌঁছেছে।

বাংলাদেশে পাকিস্তান হাইকমিশন এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘পাকিস্তান–বাংলাদেশ নলেজ করিডরের দ্বিতীয় ধাপ শিগগিরই চালু হচ্ছে। এর আওতায় পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ৫০০টি বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।’ এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো—শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো। দীর্ঘদিনের তিক্ত অতীত পেছনে ফেলে ধীরে ধীরে উন্নত রাজনৈতিক সম্পর্কের দিকে এগোচ্ছে দেশ দুটি।

২০২৪ সালের পর থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সম্পর্ক কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এই অগ্রগতি দেখা যায়। ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা লাভ করে, যা দীর্ঘদিন ধরে দুই দেশের সম্পর্কের ওপর ছায়া ফেলে রেখেছিল।

সম্পর্ক উন্নয়নের এই ধারা অর্থনৈতিক সহযোগিতাতেও প্রতিফলিত করার চেষ্টা করছে দুই দেশ। গত ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট পাকিস্তানের বন্দরনগরী করাচিতে অবতরণ করে। ২০১২ সালের পর এটিই ছিল দুই দেশের মধ্যে প্রথম নিয়মিত ফ্লাইট।

এ ছাড়া, ২০২৪ সালের শেষদিকে দুই দেশের মধ্যে সমুদ্রপথে বাণিজ্য শুরু হয়। এরপর সরকার-টু-সরকার বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। গত বছরের আগস্টে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার বাংলাদেশ সফরে আসেন। সেখানে তিনি বাংলাদেশের নেতৃত্বের সঙ্গে অর্থনীতি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন।

পাঠকের আগ্রহ

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

সম্পর্কিত

পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্বের বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা ৪ হাজারে পৌঁছাবে

পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্বের বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা ৪ হাজারে পৌঁছাবে

হরমুজের মাইন অপসারণে লাগবে ৬ মাস, যুদ্ধ শেষের আগে সম্ভব নয়

হরমুজের মাইন অপসারণে লাগবে ৬ মাস, যুদ্ধ শেষের আগে সম্ভব নয়

‘নলেজ করিডরের’ দ্বিতীয় ধাপে আরও ৫০০ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে স্কলারশিপ দেবে পাকিস্তান

‘নলেজ করিডরের’ দ্বিতীয় ধাপে আরও ৫০০ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে স্কলারশিপ দেবে পাকিস্তান

ভারতে এবার ধর্ষণের শিকার মার্কিন নারী

ভারতে এবার ধর্ষণের শিকার মার্কিন নারী